Bezirksliga aktuell: RWO Alzey geht unter, Horchheim liegt hinten

Rheinhessen. Ein wahres Schützenfest erlebten die Zuschauer in Neuhausen beim Spitzenspiel zwischen dem TuS Neuhausen und dem FSV Nieder-Olm. Die Gastegber wurden ihrer Favoritenrolle als Spitzenreiter gerecht und fertigten den drittplatzierten FSV mit 7:3 ab. Am Sonntag stehen die restlichen Partien der Bezirksliga Rheinhessen an.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Bereits am Samstag startete die Bezirksliga mit dem Topspiel zwsichen dem TuS Neuhausen und dem FSV Nieder-Olm in den Spieltag. Der Tabellenführer aus Neuhausen ließ den Gästen aus Nieder-Olm keine Aussicht auf Punkte und gewann mit 7:3. Den Spieltag am Sonntag wurde um 12 Uhr mit dem Duell zwischen der TuS Marienborn II und dem SV Guntersblum eröffnet. Um 15 Uhr geht es mit sechs weiteren Partien weiter. Beim Spiel gegen den TSV Mommenheim möchte der VfL Gundersheim die Punkte holen, doch der TSV braucht jeden Punkt, um sich von den Abstiegsrängen zu entfernen. Im Duell gegen den FSV Saulheim will der VfR Nierstein wichtige Zähler für den Klassenerhalt einfahren. Der Tabellenzweite, der SV Horchheim, geht hingegen als klarer Favorit in das Spiel gegen den FSV Oppenheim. Der SuK Ataspor Worms muss als aktueller Tabellenvorletzter gegen den TSV Zornheim um wichtige Punkte für den Klassenerhalt kämpfen. Auch ein Kellerduell zwischen dem FC Aksu Diyar Mainz und der SG RWO Alzey findet am Sonntag statt.