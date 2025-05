Bezirksliga aktuell: Neuhausen und Gundersheim führen

Rheinhessen. Die Bezirksliga geht in seine letzten fünf Spieltage. Vor allem mit Blick auf das Fernduell an der Spitze sowie den Kampf um das rettende Ufer bleibt die höchste Spielklasse in Rheinhessen spannend.

Bereits am Freitagabend empfängt das abgeschlagene Schlusslicht RWO Alzey den FSV Saulheim. Den Sonntag eröffnet die TuS Marienborn II gegen den VfR Nierstein, der mit einem Sieg so gut wie sicher auch in der kommenden Saison einen Startplatz in der Bezirksliga haben dürfte. Der Dritte, die TSG Bretzenheim II, der im Nachholspiel unter der Woche beim 7:0-Auswärtserfolg über die Hausherren aus Gundersheim fegte, ist Gastgeber in der Partie gegen den TSV Zornheim.

Der TSV Mommenheim braucht wichtige Zähler im Duell gegen den FSV Nieder-Olm, während es in der Begegnung zwischen dem VfL Gundersheim und dem VfL Fontana Finthen um nicht viel mehr als Platz fünf geht. Anderes Bild bei den beiden Wormser Top-Teams: Sowohl Spitzenreiter TuS Neuhausen als auch Jäger SV Horchheim spielen zu Hause gegen abstiegsbedrohte Mannschaften - der SVH will seine Hausaufgaben gegen den Konkurrenten aus Worms, Ataspor, erledigen. Die TuS Neuhausen geht als klarer Favorit gegen den FSV Oppenheim ins Spiel. Nach dem 4:4-Thriller im Hinspiel verspricht das Wiedersehen zwischen dem SV Guntersblum und Aksu Diyar Mainz an der Alsheimer Straße eine packende Partie zu werden. Besonders mit dem Hintergrund, dass Aksu bei einem Auswärtsdreier die Hausherren tief in den Abstiegskampf mitziehen würde.