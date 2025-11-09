Bezirksliga aktuell: Mommenheim mit Statement-Sieg gegen Bretzenheim

Schon am Donnerstag eröffneten zwei Spiele den Spieltag in der Bezirksliga Rheinhessen: Der TuS Wörrstadt brauchte als Vorletzter gegen den SV Horchheim dringend ein Erfolgserlebnis, doch die Partie wurde wegen Nebels abgebrochen. Außerdem standen sich der VfR Nierstein und der SV Guntersblum gegenüber, mit dem besseren Ende für die Gastgeber, die das Torfestival mit 5:3 für sich entschieden. Alle vier Teams waren dann auch am Sonntag wieder im Einsatz: TuS Wörrstadt holte mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Guntersblum wichtige drei Punkte, Nierstein gastierte in Finthen und unterlag mit 0:2 und Horchheim musste eine späte 2:3-Niederlage gegen den Unterbau des TSV Gau-Odernheim hinnehmen. Schlusslicht Fortuna Mombach gelang am Freitagabend im Kellerduell gegen Gundersheim ein Last-Minute Sieg. Am frühen Sonntagmittag konnte TuS Marienborn II einen knappen 1:0-Heimsieg gegen den TSV Zornheim feiern. Spitzenreiter SKC Barbaros machte im Heimspiel gegen Saulheim spät alles klar und siegte mit 3:1. Außerdem: Hassia Bingen hat zu Hause gegen den FSV Nieder-Olm mit 1:2 verloren und der TSV Mommenheim setzte mit einem deutlichen 6:1-Sieg gegen Bretzenheim II ein deutliches Statement.