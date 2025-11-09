 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Die Mommenheimer überrumpeln die TSG Bretzenheim II.
Die Mommenheimer überrumpeln die TSG Bretzenheim II. – Foto: Michael Wolff

Bezirksliga aktuell: Mommenheim mit Statement-Sieg gegen Bretzenheim

TSV Mommenheim gewinnt mit 6:1 gegen die TSG Bretzenheim II +++ TuS Marienborn reicht ein knappes 1:0 gegen Zornheim +++ Bingen unterliegt Nieder-Olm zu Hause +++ Fontana Finthen mit Befreiungsschlag

Schon am Donnerstag eröffneten zwei Spiele den Spieltag in der Bezirksliga Rheinhessen: Der TuS Wörrstadt brauchte als Vorletzter gegen den SV Horchheim dringend ein Erfolgserlebnis, doch die Partie wurde wegen Nebels abgebrochen. Außerdem standen sich der VfR Nierstein und der SV Guntersblum gegenüber, mit dem besseren Ende für die Gastgeber, die das Torfestival mit 5:3 für sich entschieden. Alle vier Teams waren dann auch am Sonntag wieder im Einsatz: TuS Wörrstadt holte mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Guntersblum wichtige drei Punkte, Nierstein gastierte in Finthen und unterlag mit 0:2 und Horchheim musste eine späte 2:3-Niederlage gegen den Unterbau des TSV Gau-Odernheim hinnehmen. Schlusslicht Fortuna Mombach gelang am Freitagabend im Kellerduell gegen Gundersheim ein Last-Minute Sieg. Am frühen Sonntagmittag konnte TuS Marienborn II einen knappen 1:0-Heimsieg gegen den TSV Zornheim feiern. Spitzenreiter SKC Barbaros machte im Heimspiel gegen Saulheim spät alles klar und siegte mit 3:1. Außerdem: Hassia Bingen hat zu Hause gegen den FSV Nieder-Olm mit 1:2 verloren und der TSV Mommenheim setzte mit einem deutlichen 6:1-Sieg gegen Bretzenheim II ein deutliches Statement.

Die Partien im Überblick:

Do., 06.11.2025, 19:30 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
5
3

Do., 06.11.2025, 19:30 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
Abgebrochen

Fr., 07.11.2025, 19:00 Uhr
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
3
2
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
1
0
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
1
2

Heute, 14:30 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
2
0
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
6
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
2
3

Heute, 15:00 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
1
0
Abpfiff

