Ligabericht
Der SV Guntersblum liegt bei Fortuna Mombach vorne.
Der SV Guntersblum liegt bei Fortuna Mombach vorne. – Foto: Chiara König (Archiv)

Bezirksliga aktuell: Guntersblum und Mommenheim führen 2:0

TSG Bretzenheim gewinnt 7:2 gegen Wörrstadt +++ Gundersheim verliert mit 1:2 gegen Saulheim +++ Klappt erster Hassia-Sieg ausgerechnet gegen Zornheim?

Rheinhessen. Der dritte Spieltag in der Bezirksliga steht an, mit einigen interessanten Partien: Am Samstagabend eröffnete der FSV Saulheim bei der VfL Gundersheim mit einem 2:1 Auswärtssieg. Den Sonntag eröffnet die Zweite der TSG Bretzenheim gegen Aufsteiger Wörrstadt, die Zweite von Marienborn ist zum Derby in Finthen zu Gast. Der Aufsteiger SKC Barbaros ist beim SV Horchheim gefordert, während Absteiger Mombach und Guntersblum im direkten Duell ihren ersten Sieg einfahren wollen. Auf den ersten Sieg wartet in der Bezirksliga auch noch Hassia Bingen, klappt es ausgerechnet beim so stark gestarteten TSV Zornheim mit dem ersten "Dreier". Ferner spielt Gau-Odernheim II gegen Mommenheim und der VfR Nierstein empfängt Nieder-Olm.

Alle Partien im Überblick:

Gestern, 18:30 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
1
2
Abpfiff

Heute, 12:45 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
7
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
1
0

Heute, 15:00 Uhr
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
0
2

Heute, 15:00 Uhr
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
0
0

Heute, 15:00 Uhr
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
0
2

Heute, 15:00 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
1
0

Heute, 15:00 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
0
1

