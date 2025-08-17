Bezirksliga aktuell: Guntersblum und Mommenheim führen 2:0

Rheinhessen. Der dritte Spieltag in der Bezirksliga steht an, mit einigen interessanten Partien: Am Samstagabend eröffnete der FSV Saulheim bei der VfL Gundersheim mit einem 2:1 Auswärtssieg. Den Sonntag eröffnet die Zweite der TSG Bretzenheim gegen Aufsteiger Wörrstadt, die Zweite von Marienborn ist zum Derby in Finthen zu Gast. Der Aufsteiger SKC Barbaros ist beim SV Horchheim gefordert, während Absteiger Mombach und Guntersblum im direkten Duell ihren ersten Sieg einfahren wollen. Auf den ersten Sieg wartet in der Bezirksliga auch noch Hassia Bingen, klappt es ausgerechnet beim so stark gestarteten TSV Zornheim mit dem ersten "Dreier". Ferner spielt Gau-Odernheim II gegen Mommenheim und der VfR Nierstein empfängt Nieder-Olm.