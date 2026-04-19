 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

Bezirksliga aktuell: Guldentaler Derbysieger, Bockenau mit Big Points

Mit 4:0 gewinnt die SG gegen den SV Oberhausen +++ TSV Bockenau entscheidet Kellerduell für sich +++ Guldental gewinnt Sechs-Tore-Derby +++ Planig patzt selbst und holt späten Punkt

von Philipp Durillo · Heute, 17:26 Uhr · 0 Leser
Sowohl der TSV Bockenau (wichtige drei Punkte im Abstiegskampf), als auch die SG Guldenbachtal (Derbysieger in Rüdesheim) können an diesem Wochenende drei Punkte bejubeln.
Sowohl der TSV Bockenau (wichtige drei Punkte im Abstiegskampf), als auch die SG Guldenbachtal (Derbysieger in Rüdesheim) können an diesem Wochenende drei Punkte bejubeln. – Foto: Sebastian Bohr

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Bezirksliga Nahe
VfL Rüdesheim
Winzenheim
SG VfR 07 Kirn
Idar-Oberst. II

Am vergangenen Spieltag bekam der Titelkampf in der Bezirksliga womöglich die vorentscheidende Wendung: Während der SC Idar II patzte, konnte die SG Weinsheim ihren Vorsprung auf nunmehr neun Punkte ausbauen. Der Tabellenführer war am Sonntag beim SC Birkenfeld gefordert und tütete einen 3:1-Auswärtserfolg ein. Dahinter musste der Oberliga-Unterbau des SC Idar-Oberstein die nächste knifflige Aufgabe lösen und besiegte den Vierten TuS Winzenheim deutlich mit 6:1. Die drittplatzierte TSG Planig lauerte auf einen weiteren Patzer des SC II, konnte aber selbst nur spät einen Punkt auf heimischen Rasen retten. Den Spieltag eröffnete das Spiel zwischen der SG MMM, die sich mit 4:0 gegen das Schlusslicht Oberhausen durchsetzten. Zum Keller-Kracher kam es zwischen dem Drittletzten Spvgg. Nahbollenbach und dem Vorletzten TSV Bockenau, wo die Bockenauer mit einem 2:1-Auswärtssieg wichtgie Punkte einfahren konnten. Sowohl für den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein (2:2 in Mörschied), als auch den TuS Pfaffen-Schwabenheim (1:1 bei der SG Fürfeld), gab es nur ein Remis. Ferner kam es zum Nachbarschaftsduell zwischen dem VfL Rüdesheim und der SG Guldental, wo sich die Guldentaller zum Derbysieger krönten.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 16:30 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
4
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
6
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
1
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
1
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:15 Uhr
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
1
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
3
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
2
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
2
4
Abpfiff