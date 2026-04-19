Bezirksliga aktuell: Guldentaler Derbysieger, Bockenau mit Big Points

Sowohl der TSV Bockenau (wichtige drei Punkte im Abstiegskampf), als auch die SG Guldenbachtal (Derbysieger in Rüdesheim) können an diesem Wochenende drei Punkte bejubeln. – Foto: Sebastian Bohr

Am vergangenen Spieltag bekam der Titelkampf in der Bezirksliga womöglich die vorentscheidende Wendung: Während der SC Idar II patzte, konnte die SG Weinsheim ihren Vorsprung auf nunmehr neun Punkte ausbauen. Der Tabellenführer war am Sonntag beim SC Birkenfeld gefordert und tütete einen 3:1-Auswärtserfolg ein. Dahinter musste der Oberliga-Unterbau des SC Idar-Oberstein die nächste knifflige Aufgabe lösen und besiegte den Vierten TuS Winzenheim deutlich mit 6:1. Die drittplatzierte TSG Planig lauerte auf einen weiteren Patzer des SC II, konnte aber selbst nur spät einen Punkt auf heimischen Rasen retten. Den Spieltag eröffnete das Spiel zwischen der SG MMM, die sich mit 4:0 gegen das Schlusslicht Oberhausen durchsetzten. Zum Keller-Kracher kam es zwischen dem Drittletzten Spvgg. Nahbollenbach und dem Vorletzten TSV Bockenau, wo die Bockenauer mit einem 2:1-Auswärtssieg wichtgie Punkte einfahren konnten. Sowohl für den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein (2:2 in Mörschied), als auch den TuS Pfaffen-Schwabenheim (1:1 bei der SG Fürfeld), gab es nur ein Remis. Ferner kam es zum Nachbarschaftsduell zwischen dem VfL Rüdesheim und der SG Guldental, wo sich die Guldentaller zum Derbysieger krönten.