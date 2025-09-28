 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Auch im neunten Spiel der laufenden Bezirksliga-Saison darf der FC Fortuna Mombach keine Drei Punkte feiern.
Auch im neunten Spiel der laufenden Bezirksliga-Saison darf der FC Fortuna Mombach keine Drei Punkte feiern. – Foto: Michael Wolff, Pia Pfeifer

Bezirksliga aktuell: FC Fortuna Mombach bleibt weiterhin sieglos

FC Fortuna Mombach unterliegt dem Oberliga-Unterbau des TSV Gau-Odernheim mit 0:4 +++ SV mit einem Sieg am Freitagabend in Horchheim vorübergehend auf die Eins +++ Hassia und FSV Saulheim wollen klettern

Der SV Guntersblum ist mit einem 2:1 Sieg beim SV Horchheim vorerst Tabellenführer der Bezirksliga. Der FC Fortuna Mombach starte am frühen Mittag auswärts bei der Zweitvertretung des TSV Gau-Odernheim den Sonntag und bleibt nach einer 0:4-Niederlage vorerst das Tabellenschlusslicht der Liga. Der TSV Zornheim, aktuell Dritter, hat den VfR Nierstein zu Gast. Der FSV Saulheim braucht wichtige Punkte im Kellerkampf und will diese gegen Bretzenheims Unterbau landen, ähnlich ist die Konstellation beim Gastspiel von Hassia Bingen in Marienborn. Der zuletzt wenig erfolgreiche VfL Gundersheim will beim TSV Mommenheim den Turnaround schaffen. Top-Team SKC Barbaros kann mit einem Sieg gegen Wörrstadt wieder den Platz an der Sonne einnehmen. Ferner duellieren sich Finthen und Nieder-Olm. Mit einem Sieg zieht die Fontana nach Punkten gleich. Bereits am Mittwochabend bestritten Nierstein und Bretzenheim II ein Nachholspiel.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Mi., 24.09.2025, 19:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
4
1
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
Abgesagt

Heute, 12:00 Uhr
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
4
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
0
0

Heute, 15:00 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
0
1

RedaktionAutor