Ligabericht
Nach der erste Halbzeit führt Hassia Bingen mit 2:0 auswärts bei der TuS Marienborn II und könnte den Sprung aus dem Tabellenkeller schaffen.
Nach der erste Halbzeit führt Hassia Bingen mit 2:0 auswärts bei der TuS Marienborn II und könnte den Sprung aus dem Tabellenkeller schaffen. – Foto: Timo Schlitz

Bezirksliga aktuell: Auswärtsteams zum Pausenpfiff in Führung

VfL Gundersheim, TSG Bretzenheim II und Hassia Bingen führen +++ VfL Fontana Finthen und FSV Nieder-Olm mit Remis zur Pause

Der SV Guntersblum ist mit einem 2:1 Sieg beim SV Horchheim vorerst Tabellenführer der Bezirksliga. Der FC Fortuna Mombach starte am frühen Mittag auswärts bei der Zweitvertretung des TSV Gau-Odernheim den Sonntag und bleibt nach einer 0:4-Niederlage vorerst das Tabellenschlusslicht der Liga. Der TSV Zornheim, aktuell Dritter, hat den VfR Nierstein zu Gast. Der FSV Saulheim braucht wichtige Punkte im Kellerkampf und will diese gegen Bretzenheims Unterbau landen, ähnlich ist die Konstellation beim Gastspiel von Hassia Bingen in Marienborn. Der zuletzt wenig erfolgreiche VfL Gundersheim will beim TSV Mommenheim den Turnaround schaffen. Top-Team SKC Barbaros kann mit einem Sieg gegen Wörrstadt wieder den Platz an der Sonne einnehmen. Ferner duellieren sich Finthen und Nieder-Olm. Mit einem Sieg zieht die Fontana nach Punkten gleich. Bereits am Mittwochabend bestritten Nierstein und Bretzenheim II ein Nachholspiel.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Mi., 24.09.2025, 19:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
4
1
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
Abgesagt

Heute, 12:00 Uhr
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
4
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
0
2

Heute, 15:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
3
2

Heute, 15:00 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
2
4

Heute, 15:00 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
15:00

Heute, 15:00 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
5
1
Abpfiff

