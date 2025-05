Bezirksliga-Abstieg des VfR Garching besiegelt: Sportgericht gibt Rosenheimer Einspruch statt

In der Winterpause hatte der VfR Garching Dimitrios Vourtsis vom TSV Ampfing verpflichtet und der Spieler hatte bei seinem Ex-Verein eine Rotsperre mit drei Spielen Zwangspause bis zur Winterpause. Der BFV hatte in seinem System keine Sperre hinterlegt und gab den Garchingern auf mehrere Nachfragen auch keine Antwort. Vourtsis wurde deshalb eingesetzt und diesen Fehler gab der BFV dann auch zu. Deshalb wurden die beiden Garchinger Siege gegen 1860 Rosenheim und Forstinning nicht direkt gegen den VfR gewertet, sondern neu angesetzt.

„Warum hat uns bei unseren Nachfragen niemand gesagt, wie viele Spiele der Spieler gesperrt ist?“

Am Montag bekamen die Garchinger das Urteil und nahmen es mit Fassungslosigkeit auf. Nico Basta, sportlicher Leiter des VfR Garching, erklärte nach dem Urteil, dass er die angegebenen Zeugen nicht kennt. Und er betont die zentrale Frage seines Vereins: „Warum hat uns bei unseren Nachfragen niemand gesagt, wie viele Spiele der Spieler gesperrt ist?“ Direkt nach dem Urteil wollte sich der VfR Garching noch nicht zu eventuellen Einsprüchen äußern, zumal diese Verfahren noch weiter Geld kosten.

Mit den beiden gewerteten Spielen hat der VfR Garching zwei Spiele vor dem Saisonende zehn Punkte Rückstand auf den VfB Forstinning, der auf dem hinteren Relegationsrang sitzt. Damit sind die Ligaspiele gegen Kirchheim und in Unterföhring bedeutungslos geworden. Zu den Urteilen des Sportgerichtes kommen in der Garchinger Gefühlslage aber auch die sportlichen Offenbarungseide. Die letzten Spiele waren nicht einmal ansatzweise landesligatauglich, der Trainereffekt ist verpufft. Hinter vorgehaltener Hand sagen mehrere Garchinger, dass man auch mit Wiederholungsspielen oder selbst behaltenen Punkten aus den eigentlichen zwei Siegen direkt absteigen würde. Der VfR Garching liegt in allen Hinsichten sportlich am Boden.