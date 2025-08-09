Bezirksliga-Absteiger beendet lange Negativserie

Bezirksliga Absteiger SC Lüstringen feierte nach 15 Monaten wieder einen Pflichtspielsieg. Gegen den personell geschwächten SV Kosova gewann die Mannschaft des neuen Trainers Can Özalp in einem Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - mit 6:1 Toren.

Nach zehn Minuten stand es durch Tore von Lüder Behrendt und Festim Beqiri 1:1 unentschieden. Mit dem Pausenpfiff brachte Ali Ahmed per Strafstoß mit 2:1 in Führung. Ein Eigentor des SV Kosova zum 3:1 nach einer Stunde Spielzeit sorgte für eine Vorentscheidung. In den letzten sieben Minuten zuzüglich der Nachspielzeit baute der SC Lüstringen gegen den nachlassenden SV Kosova auf 6:1 aus. Karim Elfayoumy kassiert wegen einer Notbremse in der Nachspielzeit eine glatt rote Karte.

"Wir sind glücklich, den ersten Pflichtspielsieg nach über einem Jahr eingefahren zu haben. Wir starten gut ins Spiel. Haben wir viel Ballbesitz aber wenig Ertrag. Wir brauchen aufgrund der neuen Situation auch ein wenig Zeit um mit Rückschlägen umzugehen. Aber wir heute eine passende Antwort gegeben und unser Ziel ist einfach weiter zu machen und junge Spieler zu integrieren. Das war heute wieder eine total junge Mannschaft. Wir müssen bei diesem Weg geduldig bleiben," sagte uns Trainer Can Özlap (SC Lüstringen).