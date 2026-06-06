Bezirksliga-Abschiede, Landesliga-Verlängerung, neuer Kreisliga-Coach

– Foto: Andreas Krisch

Der FV Vorwärts Faurndau verabschiedet nach der Saison vier Spieler aus dem Bezirksliga-Kader. Ardian Stradinger, Dario Pepe, Mario Feldmeier und Samuele Runza werden künftig nicht mehr für den Vorwärts auflaufen. Der Verein bedankt sich bei allen für ihren Einsatz im rot-weißen Trikot. Stradinger war ein ruhiger Rückhalt, Pepe überzeugte mit Laufbereitschaft, Feldmeier prägte die Defensive und Runza belebte Spiel und Kabine. Vorwärts wünscht allen für ihre Zukunft nur das Beste.

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Spvgg Satteldorf

Die Spvgg Satteldorf setzt in der Kaderplanung für die Saison 2026/2027 auf Kontinuität. Timo Müller wird auch künftig das Trikot der ersten Mannschaft tragen und geht damit in seine sechste Spielzeit am Kernmühlenweg. Der offensiv vielseitig einsetzbare Spieler mit der Rückennummer 13 bleibt dem Landesligisten erhalten und soll auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle im Kader übernehmen. Der Verein freut sich über die Verlängerung und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Runde.

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Sportvg Feuerbach

Die Sportvg Feuerbach setzt in der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen weiter auf Spieler aus den eigenen Reihen. Florian „Flo“ Hasselwander, Dan Dierolf und Leonidas „Leon“ Maragos bleiben dem Verein erhalten und sollen perspektivisch den Weg in die erste Mannschaft gehen. Hasselwander ist Kapitän der zweiten Mannschaft und durchlief alle Jugendmannschaften. Dierolf soll mit Schnelligkeit und Spielverständnis die Flügelpositionen bereichern. Maragos bringt fußballerische Qualität und Spielwitz in den Kader ein.

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TSV Hüttlingen II

Der TSV Hüttlingen II hat einen neuen Cheftrainer für die kommende Saison in der Kreisliga B2 Ostwürttemberg gefunden. Hannes Freundorfer übernimmt die zweite Mannschaft am Bolzensteig und bringt viel Erfahrung mit. Zuletzt war er bei der SGM Nellingen/Aufhausen tätig, führte dort die erste Mannschaft zur Meisterschaft in der B-Klasse und wurde in den vergangenen beiden Jahren auch mit der Reserve Meister. Mit über 200 Spielen als Trainer steht er für defensive Stabilität und variables Offensivspiel.

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