Bezirksliga-Abschied und zwei Kreisliga-Transfer

– Foto: Mika Traub

Der SV Ebersbach/Fils muss künftig auf David Brodbeck verzichten. Der 28er des SVE wechselt aus familiären Gründen zurück zu seinem Heimatverein und wird dort in der Kreisliga etwas kürzertreten. Brodbeck war erst im Sommer 2025 vom VfL Kirchheim nach Ebersbach gekommen und absolvierte in der vergangenen Saison 20 Pflichtspiele. Gemeinsam mit dem Team feierte er im Juni den Gewinn des Bezirkspokals. Der SV Ebersbach bedankt sich für seinen Einsatz und wünscht Brodbeck sportlich wie privat alles Gute für die Zukunft.

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TV89 Zuffenhausen

Beim TV89 Zuffenhausen kehrt Marvin Müller nach einer kurzen Pause zurück. Der 32-Jährige ist im offensiven und zentralen Mittelfeld zuhause und bringt vor allem Übersicht, Erfahrung und Qualität im Spielaufbau mit. Mit seiner Ruhe am Ball soll Müller dem Kreisligisten wichtige Impulse im Zentrum geben. Gemeinsam mit dem TV89 verfolgt er ein ambitioniertes Ziel: einen Platz unter den besten drei Mannschaften der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen. Der Verein heißt seinen Rückkehrer herzlich willkommen.

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TSV Schwieberdingen

Der TSV Schwieberdingen verstärkt sein Mittelfeld mit „Pato“. Der erfahrene Neuzugang kommt vom früheren Ligakonkurrenten NK Croatia Bietigheim und bringt reichlich Spielpraxis mit. Mit seiner Erfahrung und Präsenz im Zentrum soll er dem Kreisligisten zusätzliche Stabilität und Qualität verleihen. In der kommenden Saison wird Pato nun im TSV-Trikot auflaufen. Der Verein heißt seinen Neuzugang herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche Saison.

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