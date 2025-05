Bezirksliga-Abschied mit Hitzefaktor: Nordhorn trotzt dem Meister

Nordhorn - Gefühlte 30 Grad auf dem Kunstrasen, zwei Teams am Ende ihrer Bezirksliga-Reise, aber mit völlig unterschiedlichen Fahrtrichtungen: Während Nordhorn als Vorletzter den Gang in die Kreisliga antreten muss, krönte sich die FSG Schwefingen/Union Meppen bereits vor dem letzten Spieltag zum Meister. Und dennoch war es im letzten Saisonspiel nicht der Tabellenführer, der in der Anfangsphase den Ton angab.

Vielmehr präsentierte sich Nordhorn überraschend bissig, laufstark und vielleicht auch einfach motivierter. Vom Anpfiff weg wirkten die Gastgeberinnen griffig, engagiert und mit dem Willen, sich mit Anstand aus der Liga zu verabschieden. Meppen hingegen? Eher im Sommerpausenmodus, zumindest in Hälfte eins. Zwar stabil in der Defensive, doch im Aufbau fahrig, im Angriff ideenlos. Der erste ernstzunehmende Abschluss? Kam in Minute 42. Da stand es allerdings schon 1:0 - völlig verdient für Nordhorn, die in der 34. Minute jubeln durften.

Nach dem Seitenwechsel zunächst kein neues Bild: Meppen suchte nach dem Schalter, Nordhorn blieb konzentriert. Doch langsam kippte die Partie. Angetrieben von der lautstarken Bank und dem mitgereisten Anhang, schob sich der Meister mehr und mehr nach vorne. Nordhorn geriet unter Druck und fand kaum noch Entlastung. Der Ausgleich lag in der Luft und fiel schließlich durch Nina Klaphecke, die in der 65. Minute goldrichtig stand und abstaubte. (Hier klicken für das Tor als Video)