Bezirksliga-Abschied, Kreisliga-Transfer und Bezirksliga-Zugang

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Sportfreunde Untergriesheim aus der Bezirksliga Franken verabschieden Tim Beckbissinger und würdigen seine 7,5 Jahre im Verein. Seit Sommer 2018 war er zunächst spielender Co-Trainer, ab 2020 Cheftrainer der ersten Mannschaft. Trotz schwieriger Phasen führte Beckbissinger das Team 2022/23 auf Platz fünf der Bezirksliga, die beste Platzierung der Vereinsgeschichte. 2024/25 folgten die Meisterschaft in der A-Klasse und der WFV-Pokalsieg im Bezirk Franken. Zudem integrierte er junge Spieler und schuf eine stabile sportliche Grundlage.

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ASGI Schorndorf

ASGI Schorndorf aus der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall verstärkt sich zur Saison 2026/27 mit Georgios Simeonidis. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt vom TV Weiler nach Schorndorf und kann auch auf den Flügeln eingesetzt werden. Mit seiner Technik, seinem Passspiel und gefährlichen Standards soll Simeonidis das Offensivspiel der ASGI beleben. Der Neuzugang fühlt sich im Team bereits gut aufgenommen und will gemeinsam mit Mannschaft und Trainerteam eine erfolgreiche Saison spielen.

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TSV Sickenhausen

Der TSV Sickenhausen aus der Bezirksliga Alb setzt weiter auf Chris Bertram. Der bisherige Cheftrainer der zweiten Mannschaft rückt zur neuen Saison sportlich in den Kader der ersten Mannschaft. In der vergangenen Spielzeit trieb Bertram die Entwicklung von Team zwei voran und stellte dabei die Förderung der Spieler in den Mittelpunkt. Nun will sich der pfeilschnelle Offensivspieler wieder in der Bezirksliga messen. Mit Torgefahr, Technik, Erfahrung und Teamgeist soll er auch junge Spieler im ersten Team unterstützen.

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