Bezirksliga-Abschied, Kreisliga-Keeper wechselt und weiterer Zugang

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV Hirschau aus der Bezirksliga Alb verabschiedet Daniel Knop. Nach einem Jahr im Verein schließt er sich der TG Gönningen an und übernimmt dort eine Traineraufgabe bei seinem Heimatverein. Für Hirschau absolvierte Knop in der Saison 2025/26 zwölf Spiele. Insgesamt stehen in seiner Laufbahn 189 Partien, elf Tore und 13 Vorlagen. Weitere Stationen waren unter anderem der TSV Gomaringen, der TSV Ofterdingen, der TV Belsen und die SpVgg Mössingen. Der TSV würdigt seinen Einsatz und wünscht ihm für die neue Aufgabe alles Gute.

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SV Thalfingen

Der SV Thalfingen aus der Kreisliga A2 Donau/Iller geht mit Rudi Heinz als Rückkehrer zwischen den Pfosten in die neue Saison. Der Torhüter stand bereits von 2021 bis 2024 für die Donauuferelf im Tor und blieb dem Verein nach seinem vermeintlichen Karriereende verbunden. Zunächst unterstützte Heinz die Aktiven als Torwarttrainer, inzwischen engagiert er sich zudem bei den Bambini. Nach dem Abschied von Benni übernimmt er nun wieder die Rolle als Nummer eins. Für Thalfingen bedeutet die Rückkehr Kontinuität, Erfahrung und eine vertraute Lösung im Tor für die kommende Saison dar.

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SV Dietersweiler

Der SV Dietersweiler aus der Bezirksliga Nordschwarzwald verstärkt seine Offensive mit Timon Graf. Der Neuzugang wechselt vom Freiburger FC zum SVD und bringt Erfahrung aus der Landesliga mit. Graf gilt als Offensivspieler mit Spielfreude und Torgefahr aus dem südbadischen Fußball. In Dietersweiler soll er das Angriffsspiel bereichern und der Mannschaft zusätzliche Qualität im vorderen Bereich geben.

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