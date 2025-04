Bezirksliga: Abreibung für den Tabellenführer

Nahe. Durch einen Kantersieg im Knallerspiel vor mehr als 400 Fans gegen Primus SV Winterbach hat die SG Weinsheim das Titelrennen in der Bezirksliga Nahe wieder spannend gemacht. Die Weinsheimer liegen jetzt nur noch einen Punkt hinter dem SVW, der eine Partie im Rückstand ist. Im Keller verspielte der TSV Bockenau gegen den SC Idar II in Überzahl eine 2:0-Führung, ging am Ende leer aus und rutschte auf den vorletzten Platz ab.

„Am Ende ein sehr verdienter Sieg“, befand Johannes Hoffmann, Sportlicher Leiter der Weinsheimer. „Bis auf einen Schuss an die Latte inklusive Abseitsposition in Halbzeit eins durch Elias Pfenning hatte der SVW bis zum 3:0 keine nennenswerte Chance. Knackpunkt war sicherlich unser Doppelschlag direkt nach der Pause. Es war eine super geschlossene Mannschaftsleistung. Winterbach will ich auch gar nicht schlecht stellen. Und letztendlich laufen an so einem Tag dann auch kuriose Dinge – das 4:0 fiel nach einem Assist von Torwart Martin Steeg nach langem Abschlag, während das 5:0 nach Zeitstrafe sogar in Unterzahl erzielt wurde.“ Hoffmanns Fazit: „Ein rundum gelungener Sonntag – drei Spiele, neun Punkte beim heutigen Tripleheader am Palmstein.“

Torfolge: 1:0 Felix Frantzmann (6., nach Zulieferdiensten von Livon Saadalla Ayoob), 2:0 Jannik Drouet (48.), 3:0 Saadalla Ayoob (50.), 4:0 Frantzmann (66.), 5:0 Saadalla Ayoob (72.).

Weitere Spiele im Steno: