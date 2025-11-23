 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht
Die eisigen Temperaturen machten auch vor der Bezirksliga Nahe nicht halt.
Die eisigen Temperaturen machten auch vor der Bezirksliga Nahe nicht halt. – Foto: Sascha Köppen

Bezirksliga: Abbruch zur Pause beim SC Idar-Oberstein

Aufgrund der Wetterverhältnisse wurde das Spiel zur Halbzeit abgebrochen +++ Nahbollenbach führt zur Pause in Planig +++ alle weiteren Partien frühzeitig abgesagt

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Nahe
VfL Rüdesheim
Winzenheim
SG VfR 07 Kirn
Idar-Oberst. II

Auch in der Bezirksliga Nahe wurden nahezu alle Partien aufgrund der eisigen Temperaturen abgesagt. Beim Duell zwischen dem SC Idar-Oberstein II und VfL Rüdesheim wurden die ersten 45 Minuten gespielt. Zum Halbzeitpfiff und beim Stand von 1:1 wurde die Partie jedoch abgebrochen. In Planig wird noch gespielt, dort führt Nahbollenbach zur Pause mit 1:0.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
1
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
4
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
Abgesagt

Aufrufe: 023.11.2025, 16:30 Uhr
RedaktionAutor