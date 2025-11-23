Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die eisigen Temperaturen machten auch vor der Bezirksliga Nahe nicht halt. – Foto: Sascha Köppen
Bezirksliga: Abbruch zur Pause beim SC Idar-Oberstein
Aufgrund der Wetterverhältnisse wurde das Spiel zur Halbzeit abgebrochen +++ Nahbollenbach führt zur Pause in Planig +++ alle weiteren Partien frühzeitig abgesagt
Auch in der Bezirksliga Nahe wurden nahezu alle Partien aufgrund der eisigen Temperaturen abgesagt. Beim Duell zwischen dem SC Idar-Oberstein II und VfL Rüdesheim wurden die ersten 45 Minuten gespielt. Zum Halbzeitpfiff und beim Stand von 1:1 wurde die Partie jedoch abgebrochen. In Planig wird noch gespielt, dort führt Nahbollenbach zur Pause mit 1:0.