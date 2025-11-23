Bezirksliga: Abbruch zur Pause beim SC Idar-Oberstein

Auch in der Bezirksliga Nahe wurden nahezu alle Partien aufgrund der eisigen Temperaturen abgesagt. Beim Duell zwischen dem SC Idar-Oberstein II und VfL Rüdesheim wurden die ersten 45 Minuten gespielt. Zum Halbzeitpfiff und beim Stand von 1:1 wurde die Partie jedoch abgebrochen. In Planig wird noch gespielt, dort führt Nahbollenbach zur Pause mit 1:0.