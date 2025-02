Bezirksliga: Abbruch schon nach 25 Minuten

Die Ergebnisse des 19. Spieltags der Bezirksliga 5

19. Spieltag

Sa., 08.02.25 16:00 Uhr Rhenania Bottrop - Schwarz-Weiß Alstaden 7:3

Sa., 08.02.25 17:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - SpVgg Sterkrade 06/07 1:5

So., 09.02.25 15:00 Uhr FC Sterkrade 72 - Sportfreunde Königshardt 1:4

So., 09.02.25 15:00 Uhr SV Haldern - RSV Praest 0:0

So., 09.02.25 15:30 Uhr VfL Rhede - TuS Stenern 4:3

So., 09.02.25 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SC 1920 Oberhausen 1:2

So., 09.02.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - TV Voerde 1:0 --- ABBRUCH

So., 09.02.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Blau-Weiß Dingden II 3:3

So., 09.02.25 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - TuB Bocholt 3:2