Bezirksliga 6: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

Die Zugänge und Abgänge. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Heisinger SV

Trainer: Kevin Voß

Zugänge: Shamon Hakimi (SC Frintrop 05/21), Robin Radtke (SC Frintrop 05/21), Kevin Voß (SC Frintrop 05/21), Yousef Issa (ESC Rellinghausen), Sebastian Bodwell (SG Essen-Schönebeck), Jan Hillemann (FC Stoppenberg), Simon Tigges (FC Stoppenberg), Gerrit Höhl (Fortuna Bredeney), Aissa Sealiti (SSVg Velbert II), Piet Keriem Salman (FC Stoppenberg)

Abgänge: Kevin Patrick Konrad (SuS 21 Oberhausen), Lukas Hunhoff (Sportfreunde Niederwenigern), Gianluca Tiso (Karriereende), Marvin Prellwitz (TuSEM Essen 1926), Steffen Köfler (Sportfreunde Niederwenigern II), Leon Sandor Allerheiligen (Heisinger SV II), Joel Feld (Heisinger SV III), Leonard Scheer (Unbekannt), Minwook Oh (TuSEM Essen 1926), Mahdi Srour (Unbekannt), Tobias Köfler (Karriereende)



Mülheimer SV 07

Trainer: Christian Mikolajczak

Zugänge: Marvin Hohensee (SV Heißen), Eliah Jung (TuS Viktoria Buchholz)

Abgänge: Robin Götze (SSVg Heiligenhaus), Atilla Yildiz (FSV Duisburg), Nikrad Korloo (SV Heißen), Bela Pankel (SC Croatia Mülheim), Michel De Cruppe (TuSpo Saarn 1908), Abdelmalik El Ouriachi (SC 1920 Oberhausen), Asim Bedirhan Simsek (Mülheimer FC 97), Oliver Ognjanovic (1. FC Mülheim-Styrum), Enver Muzaffer (FC Blau Weiß Italia Oberhausen), Kuman Asanov (FC Albania Duisburg)





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Preußen EibergTrainer: Thomas CichonZugänge: Alexander Hielscher (SpVg Schonnebeck II), Niklas Maurice Koenen (SV Kray 04), Elias Demirel (SC Werden-Heidhausen)Abgänge: keineSG Essen-SchönebeckTrainer: Olaf RehmannZugänge: Marcel Faber (Rot-Weiss Essen II), Timo Korytowski (VfB Homberg), Petros Galatidis (FC Kray), Jan Nübel (Rhenania Bottrop), William Paintsil (FC Kray), All-Medin Idrizi (Mülheimer FC 97), Ell-Medin Idrizi (Mülheimer FC 97)Abgänge: Johann Müller (Fortuna Bottrop), Henri Kvesa (VfB Bottrop), Luca David Salini (SV Heißen), Leon Horn (SV Heißen), Sebastian Bodwell (Heisinger SV), Leonard Okeh (Fortuna Bottrop), Yasar Cakir (1. FC Lintfort), Fabio Theisen (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Erion Abazi (VfB Speldorf), Bryan Asagwara (VfB Speldorf), Antony Brai (1. FC Lintfort), Hakan Terzi (Vereinslose Spieler Niederrhein), Yassin Andich (SV Genc Osman Duisburg), Siegfried Kalonda (SV Genc Osman Duisburg), Volodymyr Honcharov (Rheinland Hamborn), Yassine Bentaleb (Mülheimer FC 97), Shadi Mohamed Salim (SV Dorsten-Hardt)Sportfreunde Niederwenigern IITrainer: Christopher WeusthoffZugänge: Steffen Köfler (Heisinger SV), Jonas Stangier (VfL Kupferdreh), Silas Marek Hudziak (Sportfreunde Niederwenigern), Malik Emin Ben Soula (Sportfreunde Niederwenigern), Marlon Noah Vonk (Sportfreunde Niederwenigern), Paul Beyer (Sportfreunde Niederwenigern), Florian Machtemes (Sportfreunde Niederwenigern), Fabian Lümmer (Sportfreunde Niederwenigern)Abgänge: Lars Diefenthal (), Lars Diefenthal (SG Essen-Schönebeck II), Malte Honisch (Sportfreunde Niederwenigern III)SpVgg SteeleTrainer: Timo SchneppZugänge: keineAbgänge: Kushtrim Strana (VfL Winz-Baak)Spvgg Sterkrade-Nord IITrainer: Dustin VogtZugänge: Steffen Kobe (Grün-Weiß Holten), Michael Kunze (Spvgg Sterkrade-Nord), Kenan Sönmez (Spvgg Sterkrade-Nord), Said Aljumaa (SpVgg Sterkrade 06/07), Felix Driesch (Fortuna Bottrop II)Abgänge: Lucas Müntjes (Glück-Auf Sterkrade III), Dustin Weber (FC Sterkrade 72)SSVg Velbert IITrainer: Massimo MondelloZugänge: Kerem Yusuf Aksu (SSVg Velbert), Yasser Amjad Juma (SSVg Velbert), Vadym Deineka (SSVg Velbert), Mohamed Dest (SSVg Velbert), Kerem Istek (SSVg Velbert), Ilias Tahiri (SSVg Velbert), Muhammed Nuri Fitoz (SC Velbert II), Cedrik Mende (TSG Sprockhövel), Luis Paul Biederbeck (SuS Niederbonsfeld), Cem Ural (Sportfreunde Niederwenigern), Cellou Diallo (SSVg Velbert 02), Jens Formella (SuS Niederbonsfeld), Semih Göcmen (ETB Schwarz-Weiß Essen), Ralf Appiah (TV Kalkum-Wittlaer), Alessio Falco (ASV Mettmann)Abgänge: Ilkem Yildirim (SSVg Heiligenhaus), Ayman Amezigar (SSVg Heiligenhaus), Soufiane Boumouchoun (SSVg Heiligenhaus), Adriano Campitiello (ASV Mettmann), Stefan Cvetkovic (unbekannt), Ilias Hassi (unbekannt), Dmytro Kislin (1. FC Wülfrath), Nabil Lahrache (pausiert), Rostyslav Proskura (unbekannt), Sebastian Küper (pausiert), Mahmud Omairatte (unbekannt), Hagen Schneider (unbekannt), Aissa Sealiti (Heisinger SV), Giovanni Marose (TSV Einigkeit Dornap), Mahmud Omairatte (ASV Mettmann)SuS HaarzopfTrainer: Matthias WalterZugänge: Marko Ostojic (SpVg Schonnebeck), Max Bachleda (DJK Arminia Lirich 1920), Tom Frederik Raphael (SV Höntrop), Diego Lewald Aguilera (SpVg Schonnebeck), Maurice Reiß (SF Westenfeld 1965), Ben Kastor (DJK Blau-Weiß Mintard), Seokkyoung Yoo (TuS Essen-West 81), Julian Frings (FC Blau-Gelb Überruhr), Albin Alimusaj (DJK Arminia Lirich 1920)Abgänge: Yunosuke Seo (DJK Blau-Weiß Mintard), Ben Ansorge (DJK Blau-Weiß Mintard), Dennis Jochum (Karriereende), Enrico Ratz (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Fabian Sörries (Unbekannt), Ilyas-Aboulkacim Afaya (Unbekannt), Ilyas-Aboulkacim Afaya (SV Horst-Emscher 08), Samuel Holzmair (TuS Hattingen), Thomas Denker (Unbekannt)SV BurgaltendorfTrainer: Andreas KrippelZugänge: Marlon Anthony Williams JR (Sportfreunde Niederwenigern), Ahmet Kizilisik (ASV Mettmann), David Schenkewitz (FC Blau-Gelb Überruhr), Ilias Fadu (ESC Rellinghausen)Abgänge: Maurice Traude (DJK TuS Rotthausen), Kiros Galatidis (Vogelheimer SV), Welat Dag (SV Fortuna Müllekoven)SV Rot-Weiß WülfrathTrainer: Alfonso del CuetoZugänge: Adis Babic (SSV Bergisch Born), Nusret Yagmur (Ararat Gevelsberg), Gloire Sunda (SSV Bergisch Born), Lutonda Ntiti (SSV Bergisch Born), Kosei Fujita (DV Solingen), Tristan Maresch (ASV Mettmann)Abgänge: Cedric Bestler (BV Gräfrath), Haci Bayram Köseoglu (Ararat Gevelsberg), Zeljko Nikolic (TS Struck), Emre Cakat (Langenberger SV 1916), Emrah Okran (Langenberger SV 1916), Ilker Topal (Langenberger SV 1916), Hasan Ülker (1. FC Wülfrath), Jan-Steffen Meier (1. FC Wülfrath), Davide Mangia (BV Gräfrath), Adil El Hajui (TuSpo Richrath), Ibrahim Yilmaz (SV Union Velbert), Timm Schreiber (BV Gräfrath), Nesuh Baba (Langenberger SV 1916), Mustafa Ucuran (ASV Mettmann II)Türkgücü VelbertTrainer: Ibo CölZugänge: Leon Spiecker (TSV Ronsdorf), Raffael Sommer (FC Kosova Düsseldorf), Emilio Sanchez Conrad (SC Düsseldorf-West), Leonardo Gabriel Solenko (FK Jugoslavija Wuppertal), Ibrahim Tarik Molla (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Muhammed Sami Kahraman (Cronenberger SC), Michele Cappellini (Cronenberger SC), Abdullah Al-Jumaili (Cronenberger SC), Leon Di Filippo (ASC Ratingen-West), Ayman Gouaidi (SSVg Velbert), Dijar Xhigoli (SC Velbert II), Lonceny Kadia Camara (SSVg Velbert), Aljusan Jasarov (CSV Marathon Krefeld), Manaf Ali-Koura (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Cem-Lee Kaymaz (FC Iraklis Neviges)Abgänge: Kerem Dogan (SSVg Heiligenhaus), Vitaliy Golik (SSV Erkrath), Mete Türk (TSV Ronsdorf II), Efe Türk (TSV Ronsdorf II), Edin Husidic (SG Benrath-Hassels), Cengiz Saral (FC Langenberg), Leon Jovceski (SSV Germania Wuppertal), Ismail Ibrahimi (Langenberger SV 1916), Lorjan Imeri (Langenberger SV 1916), Gustavo Rufino Pereira Matias (Langenberger SV 1916), Jan-Luca Klein (FC Remscheid), Oguzhan Coruk (Langenberger SV 1916)Türkiyemspor EssenTrainer: Yunus Bucuka, Hasan FidanZugänge: Baki Caki (Fatihspor Essen 2001), Faris El Maaroufi (FC Kray), Devin Yildirim (Dostlukspor Bottrop), Sinan Yilmaz (VfB Frohnhausen), Adnan Laroshi (BV Osterfeld 1919), Ilias Yaacoubi (SC Frintrop 05/21), Musa Deniz (TGD Essen-West), Enes Cakir (Mülheimer FC 97), Amer Kovacevic (NK Croatia Essen), Kaan Kayiral (FC Kray), Mert Enes Nazlican (TuSEM Essen 1926)Abgänge: Ozan Oezdemir (DJK Adler Oberhausen), Berkan Kiris (NK Croatia Essen), Sercan Ali Tutkun (DJK Adler Oberhausen), Komlan Agbégniadan (VfB Frohnhausen), Calvin Möser (SV Borbeck), Orkun Oktay (DJK Adler Oberhausen), Cemal Saat (DJK SG Altenessen), Özgür Daglioglu (Türkiyemspor Essen II)TuSEM Essen 1926Trainer: Lucas BründermannZugänge: Minwook Oh (), Marvin Prellwitz (), Larssen Kram (), Kiril Sahatchiev (), Marvin Prellwitz (Heisinger SV), Minwook Oh (Heisinger SV)Abgänge: Nour-Eddine Artey (VfB Frohnhausen), Lukas Grötecke (), Sanjay Bhandari (Karriereende), Nico David Erbslöh (), Sergej Stahl (), Marcel Zimmermann (), Jonas Eicke (SV Heißen), Philipp Glahn (VfB Bottrop)VfB FrohnhausenTrainer: Chamdin SaidZugänge: Kenson Götze (Sportfreunde Hamborn 07), Nour-Eddine Artey (TuSEM Essen 1926), Nassim Ahkim (Dostlukspor Bottrop), Faithful Gold-Toluhi (FC Blau-Gelb Überruhr), Ruben Ampong (Dümptener TV), Komlan Agbégniadan (Türkiyemspor Essen), Issa Allouche (AL-ARZ Libanon), Mohammed Mustapha (AL-ARZ Libanon)Abgänge: Mohamed Said (ETB Schwarz-Weiß Essen), Sinan Yilmaz (Türkiyemspor Essen), Essowavana Gbegouni (Mülheimer FC 97), Muhammed Filizay (DKSV Helene Essen), Issa Issa (AL-ARZ Libanon), Abdul Semmo (AL-ARZ Libanon)Vogelheimer SVTrainer: Carsten IsenbergZugänge: Luis Förster (Rot-Weiss Essen II), Acun Manuelis Gökalp (SpVg Schonnebeck), Maksym Smolovyk (SpVg Schonnebeck), Tom Rauschtenberger (SpVg Schonnebeck), Kiros Galatidis (SV Burgaltendorf)Abgänge: Ayman Jalti (FC Kray), Marc Gärtner (VfL Gennebreck)