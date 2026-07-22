 2026-07-21T12:15:24.401Z

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Bezirksliga 6: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

Bezirksliga Niederrhein 6: Das sind die Zugänge und Abgänge im Sommer 2026 der Liga - alle erfassten Transfers auf FuPa zum aktuellen Stand.

von André Nückel · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Die Zugänge und Abgänge.
Die Zugänge und Abgänge. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Bezirksliga 6
FC Wülfrath
Schönebeck
SSVg Velbert II
Türkgücü Vel

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.

Das sind die Transfers der Bezirksliga 6 2026/27

1. FC Wülfrath
Trainer: Joscha Weber
Zugänge: Ahmad Jafari (), Seungho Noh (Sportfreunde Hamborn 07), Dmytro Kislin (SSVg Velbert II), Hasan Ülker (SV Rot-Weiß Wülfrath), Jan-Steffen Meier (SV Rot-Weiß Wülfrath), Vedran Beric (1. Spvg. Solingen Wald 03), Timo Mehlich (SSVg Velbert)
Abgänge: Axel Glowacki (SV Union Velbert), Ebrahim Omayrat (ASV Mettmann), Stefan Okkert (SV Union Velbert), Youssef El Boudihi (DJK Sparta Bilk), Ryo Matsutaka (TSV Eller 04), Jacob Sami Jawad (FC Büderich)

Fatihspor Mülheim
Trainer: Eser Ucak
Zugänge: Semih Civan (SV Wanheim 1900), Samid Kurtanovic (SV 08/29 Friedrichsfeld), Mahmut Duran (Fatihspor II), Morries Osei Martey (DJK Arminia Lirich 1920 II), Michee Yombo (DKSV Helene Essen), Berkant Talha Önen (Fatihspor II), Batuhan Akkaya (SV Wanheim 1900), Basri Özcan (1. FC Mülheim-Styrum II), Ahmet Sertkaya (Fatihspor II), Issa Feichtmaier (TVD Velbert)
Abgänge: Soheib Benhamza (DJK Blau-Weiß Mintard), Adis Dzudzevic (1. FC Mülheim-Styrum), Mohamed Mharchi (1. FC Mülheim-Styrum), Emre Parlakoglu (Fatihspor Essen 2001), Sefa Yilmaz Özkaya (Fatihspor Essen 2001), Kaan Aksu (Fatihspor Essen 2001), Mirac Efe Cakim (TuSpo Saarn 1908), Irfan Terzi (Fatihspor Essen 2001), Raphael Fechus (1. FC Mülheim-Styrum II), Blerim Hysenlekaj (1. FC Mülheim-Styrum II), Erol Mert Bak (Vereinslos), Kemal Erdol (SV Leithe II)

Heisinger SV
Trainer: Kevin Voß
Zugänge: Shamon Hakimi (SC Frintrop 05/21), Robin Radtke (SC Frintrop 05/21), Kevin Voß (SC Frintrop 05/21), Yousef Issa (ESC Rellinghausen), Sebastian Bodwell (SG Essen-Schönebeck), Jan Hillemann (FC Stoppenberg), Simon Tigges (FC Stoppenberg), Gerrit Höhl (Fortuna Bredeney), Aissa Sealiti (SSVg Velbert II), Piet Keriem Salman (FC Stoppenberg)
Abgänge: Kevin Patrick Konrad (SuS 21 Oberhausen), Lukas Hunhoff (Sportfreunde Niederwenigern), Gianluca Tiso (Karriereende), Marvin Prellwitz (TuSEM Essen 1926), Steffen Köfler (Sportfreunde Niederwenigern II), Leon Sandor Allerheiligen (Heisinger SV II), Joel Feld (Heisinger SV III), Leonard Scheer (Unbekannt), Minwook Oh (TuSEM Essen 1926), Mahdi Srour (Unbekannt), Tobias Köfler (Karriereende)

Mülheimer SV 07
Trainer: Christian Mikolajczak
Zugänge: Marvin Hohensee (SV Heißen), Eliah Jung (TuS Viktoria Buchholz)
Abgänge: Robin Götze (SSVg Heiligenhaus), Atilla Yildiz (FSV Duisburg), Nikrad Korloo (SV Heißen), Bela Pankel (SC Croatia Mülheim), Michel De Cruppe (TuSpo Saarn 1908), Abdelmalik El Ouriachi (SC 1920 Oberhausen), Asim Bedirhan Simsek (Mülheimer FC 97), Oliver Ognjanovic (1. FC Mülheim-Styrum), Enver Muzaffer (FC Blau Weiß Italia Oberhausen), Kuman Asanov (FC Albania Duisburg)

Preußen Eiberg
Trainer: Thomas Cichon
Zugänge: Alexander Hielscher (SpVg Schonnebeck II), Niklas Maurice Koenen (SV Kray 04), Elias Demirel (SC Werden-Heidhausen)
Abgänge: keine

SG Essen-Schönebeck
Trainer: Olaf Rehmann
Zugänge: Marcel Faber (Rot-Weiss Essen II), Timo Korytowski (VfB Homberg), Petros Galatidis (FC Kray), Jan Nübel (Rhenania Bottrop), William Paintsil (FC Kray), All-Medin Idrizi (Mülheimer FC 97), Ell-Medin Idrizi (Mülheimer FC 97)
Abgänge: Johann Müller (Fortuna Bottrop), Henri Kvesa (VfB Bottrop), Luca David Salini (SV Heißen), Leon Horn (SV Heißen), Sebastian Bodwell (Heisinger SV), Leonard Okeh (Fortuna Bottrop), Yasar Cakir (1. FC Lintfort), Fabio Theisen (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Erion Abazi (VfB Speldorf), Bryan Asagwara (VfB Speldorf), Antony Brai (1. FC Lintfort), Hakan Terzi (Vereinslose Spieler Niederrhein), Yassin Andich (SV Genc Osman Duisburg), Siegfried Kalonda (SV Genc Osman Duisburg), Volodymyr Honcharov (Rheinland Hamborn), Yassine Bentaleb (Mülheimer FC 97), Shadi Mohamed Salim (SV Dorsten-Hardt)

Sportfreunde Niederwenigern II
Trainer: Christopher Weusthoff
Zugänge: Steffen Köfler (Heisinger SV), Jonas Stangier (VfL Kupferdreh), Silas Marek Hudziak (Sportfreunde Niederwenigern), Malik Emin Ben Soula (Sportfreunde Niederwenigern), Marlon Noah Vonk (Sportfreunde Niederwenigern), Paul Beyer (Sportfreunde Niederwenigern), Florian Machtemes (Sportfreunde Niederwenigern), Fabian Lümmer (Sportfreunde Niederwenigern)
Abgänge: Lars Diefenthal (), Lars Diefenthal (SG Essen-Schönebeck II), Malte Honisch (Sportfreunde Niederwenigern III)

SpVgg Steele
Trainer: Timo Schnepp
Zugänge: keine
Abgänge: Kushtrim Strana (VfL Winz-Baak)

Spvgg Sterkrade-Nord II
Trainer: Dustin Vogt
Zugänge: Steffen Kobe (Grün-Weiß Holten), Michael Kunze (Spvgg Sterkrade-Nord), Kenan Sönmez (Spvgg Sterkrade-Nord), Said Aljumaa (SpVgg Sterkrade 06/07), Felix Driesch (Fortuna Bottrop II)
Abgänge: Lucas Müntjes (Glück-Auf Sterkrade III), Dustin Weber (FC Sterkrade 72)

SSVg Velbert II
Trainer: Massimo Mondello
Zugänge: Kerem Yusuf Aksu (SSVg Velbert), Yasser Amjad Juma (SSVg Velbert), Vadym Deineka (SSVg Velbert), Mohamed Dest (SSVg Velbert), Kerem Istek (SSVg Velbert), Ilias Tahiri (SSVg Velbert), Muhammed Nuri Fitoz (SC Velbert II), Cedrik Mende (TSG Sprockhövel), Luis Paul Biederbeck (SuS Niederbonsfeld), Cem Ural (Sportfreunde Niederwenigern), Cellou Diallo (SSVg Velbert 02), Jens Formella (SuS Niederbonsfeld), Semih Göcmen (ETB Schwarz-Weiß Essen), Ralf Appiah (TV Kalkum-Wittlaer), Alessio Falco (ASV Mettmann)
Abgänge: Ilkem Yildirim (SSVg Heiligenhaus), Ayman Amezigar (SSVg Heiligenhaus), Soufiane Boumouchoun (SSVg Heiligenhaus), Adriano Campitiello (ASV Mettmann), Stefan Cvetkovic (unbekannt), Ilias Hassi (unbekannt), Dmytro Kislin (1. FC Wülfrath), Nabil Lahrache (pausiert), Rostyslav Proskura (unbekannt), Sebastian Küper (pausiert), Mahmud Omairatte (unbekannt), Hagen Schneider (unbekannt), Aissa Sealiti (Heisinger SV), Giovanni Marose (TSV Einigkeit Dornap), Mahmud Omairatte (ASV Mettmann)

SuS Haarzopf
Trainer: Matthias Walter
Zugänge: Marko Ostojic (SpVg Schonnebeck), Max Bachleda (DJK Arminia Lirich 1920), Tom Frederik Raphael (SV Höntrop), Diego Lewald Aguilera (SpVg Schonnebeck), Maurice Reiß (SF Westenfeld 1965), Ben Kastor (DJK Blau-Weiß Mintard), Seokkyoung Yoo (TuS Essen-West 81), Julian Frings (FC Blau-Gelb Überruhr), Albin Alimusaj (DJK Arminia Lirich 1920)
Abgänge: Yunosuke Seo (DJK Blau-Weiß Mintard), Ben Ansorge (DJK Blau-Weiß Mintard), Dennis Jochum (Karriereende), Enrico Ratz (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Fabian Sörries (Unbekannt), Ilyas-Aboulkacim Afaya (Unbekannt), Ilyas-Aboulkacim Afaya (SV Horst-Emscher 08), Samuel Holzmair (TuS Hattingen), Thomas Denker (Unbekannt)

SV Burgaltendorf
Trainer: Andreas Krippel
Zugänge: Marlon Anthony Williams JR (Sportfreunde Niederwenigern), Ahmet Kizilisik (ASV Mettmann), David Schenkewitz (FC Blau-Gelb Überruhr), Ilias Fadu (ESC Rellinghausen)
Abgänge: Maurice Traude (DJK TuS Rotthausen), Kiros Galatidis (Vogelheimer SV), Welat Dag (SV Fortuna Müllekoven)

SV Rot-Weiß Wülfrath
Trainer: Alfonso del Cueto
Zugänge: Adis Babic (SSV Bergisch Born), Nusret Yagmur (Ararat Gevelsberg), Gloire Sunda (SSV Bergisch Born), Lutonda Ntiti (SSV Bergisch Born), Kosei Fujita (DV Solingen), Tristan Maresch (ASV Mettmann)
Abgänge: Cedric Bestler (BV Gräfrath), Haci Bayram Köseoglu (Ararat Gevelsberg), Zeljko Nikolic (TS Struck), Emre Cakat (Langenberger SV 1916), Emrah Okran (Langenberger SV 1916), Ilker Topal (Langenberger SV 1916), Hasan Ülker (1. FC Wülfrath), Jan-Steffen Meier (1. FC Wülfrath), Davide Mangia (BV Gräfrath), Adil El Hajui (TuSpo Richrath), Ibrahim Yilmaz (SV Union Velbert), Timm Schreiber (BV Gräfrath), Nesuh Baba (Langenberger SV 1916), Mustafa Ucuran (ASV Mettmann II)

Türkgücü Velbert
Trainer: Ibo Cöl
Zugänge: Leon Spiecker (TSV Ronsdorf), Raffael Sommer (FC Kosova Düsseldorf), Emilio Sanchez Conrad (SC Düsseldorf-West), Leonardo Gabriel Solenko (FK Jugoslavija Wuppertal), Ibrahim Tarik Molla (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Muhammed Sami Kahraman (Cronenberger SC), Michele Cappellini (Cronenberger SC), Abdullah Al-Jumaili (Cronenberger SC), Leon Di Filippo (ASC Ratingen-West), Ayman Gouaidi (SSVg Velbert), Dijar Xhigoli (SC Velbert II), Lonceny Kadia Camara (SSVg Velbert), Aljusan Jasarov (CSV Marathon Krefeld), Manaf Ali-Koura (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Cem-Lee Kaymaz (FC Iraklis Neviges)
Abgänge: Kerem Dogan (SSVg Heiligenhaus), Vitaliy Golik (SSV Erkrath), Mete Türk (TSV Ronsdorf II), Efe Türk (TSV Ronsdorf II), Edin Husidic (SG Benrath-Hassels), Cengiz Saral (FC Langenberg), Leon Jovceski (SSV Germania Wuppertal), Ismail Ibrahimi (Langenberger SV 1916), Lorjan Imeri (Langenberger SV 1916), Gustavo Rufino Pereira Matias (Langenberger SV 1916), Jan-Luca Klein (FC Remscheid), Oguzhan Coruk (Langenberger SV 1916)

Türkiyemspor Essen
Trainer: Yunus Bucuka, Hasan Fidan
Zugänge: Baki Caki (Fatihspor Essen 2001), Faris El Maaroufi (FC Kray), Devin Yildirim (Dostlukspor Bottrop), Sinan Yilmaz (VfB Frohnhausen), Adnan Laroshi (BV Osterfeld 1919), Ilias Yaacoubi (SC Frintrop 05/21), Musa Deniz (TGD Essen-West), Enes Cakir (Mülheimer FC 97), Amer Kovacevic (NK Croatia Essen), Kaan Kayiral (FC Kray), Mert Enes Nazlican (TuSEM Essen 1926)
Abgänge: Ozan Oezdemir (DJK Adler Oberhausen), Berkan Kiris (NK Croatia Essen), Sercan Ali Tutkun (DJK Adler Oberhausen), Komlan Agbégniadan (VfB Frohnhausen), Calvin Möser (SV Borbeck), Orkun Oktay (DJK Adler Oberhausen), Cemal Saat (DJK SG Altenessen), Özgür Daglioglu (Türkiyemspor Essen II)

TuSEM Essen 1926
Trainer: Lucas Bründermann
Zugänge: Minwook Oh (), Marvin Prellwitz (), Larssen Kram (), Kiril Sahatchiev (), Marvin Prellwitz (Heisinger SV), Minwook Oh (Heisinger SV)
Abgänge: Nour-Eddine Artey (VfB Frohnhausen), Lukas Grötecke (), Sanjay Bhandari (Karriereende), Nico David Erbslöh (), Sergej Stahl (), Marcel Zimmermann (), Jonas Eicke (SV Heißen), Philipp Glahn (VfB Bottrop)

VfB Frohnhausen
Trainer: Chamdin Said
Zugänge: Kenson Götze (Sportfreunde Hamborn 07), Nour-Eddine Artey (TuSEM Essen 1926), Nassim Ahkim (Dostlukspor Bottrop), Faithful Gold-Toluhi (FC Blau-Gelb Überruhr), Ruben Ampong (Dümptener TV), Komlan Agbégniadan (Türkiyemspor Essen), Issa Allouche (AL-ARZ Libanon), Mohammed Mustapha (AL-ARZ Libanon)
Abgänge: Mohamed Said (ETB Schwarz-Weiß Essen), Sinan Yilmaz (Türkiyemspor Essen), Essowavana Gbegouni (Mülheimer FC 97), Muhammed Filizay (DKSV Helene Essen), Issa Issa (AL-ARZ Libanon), Abdul Semmo (AL-ARZ Libanon)

Vogelheimer SV
Trainer: Carsten Isenberg
Zugänge: Luis Förster (Rot-Weiss Essen II), Acun Manuelis Gökalp (SpVg Schonnebeck), Maksym Smolovyk (SpVg Schonnebeck), Tom Rauschtenberger (SpVg Schonnebeck), Kiros Galatidis (SV Burgaltendorf)
Abgänge: Ayman Jalti (FC Kray), Marc Gärtner (VfL Gennebreck)

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