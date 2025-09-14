 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Der Vogelheimer SV jubelt auch in Haarzopf.
Der Vogelheimer SV jubelt auch in Haarzopf. – Foto: Roberto Parolari

Bezirksliga 6: Vogelheim baut Erfolgsserie auch in Haarzopf aus

Bezirksliga, Gruppe 6: Am Sonntagmittag ist Spieltag Nummer fünf gestartet, im Auftaktspiel behauptet sich der Vogelheimer SV bei SuS Haarzopf und fährt einen nie gefährdeten 3:0-Auswärtsdreier ein.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Am Sonntag hat der fünfte Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 begonnen: Mit einem souveränen 3:0-Erfolg setzt sich der Vogelheimer SV bei SuS Haarzopf mit 3:0 durch und bleibt somit auch im vierten Auftritt unbesiegt. Am Nachmittag bekommt es dann Spitzenreiter Rot-Weiß Essen mit Mitaufsteiger und Stadtrivale Heisinger SV zu tun. Landesliga-Absteiger FC Blau-Gelb Überruhr steht hingegen nach schwachem Saisonstart im Heimspiel gegen den VfB Frohnhausen unter Druck, während

Jetzt in Folge 5 des Oberliga-Podcasts von FuPa Niederrhein reinhören:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

_______________

Bezirksliga 6: Zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Das ist der fünfte Spieltag:

Heute, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
0
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
1
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
2
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
0
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
1
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
0
2
+Video

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
2
1
Abpfiff

____

Das sind die nächsten Spieltage:

6. Spieltag
21.09.25 Sportfreunde Niederwenigern II - Dostlukspor Bottrop
21.09.25 VfB Frohnhausen - SpVgg Steele
21.09.25 SV Burgaltendorf - FC Blau-Gelb Überruhr
21.09.25 Fatihspor Essen 2001 - Heisinger SV
21.09.25 Vogelheimer SV - DJK Arminia Lirich 1920
21.09.25 TuSEM Essen 1926 - Spvgg Sterkrade-Nord
21.09.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Fortuna Bottrop
21.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - SuS Haarzopf
21.09.25 Rot-Weiss Essen II - Sportfreunde Königshardt

7. Spieltag
28.09.25 SuS Haarzopf - SpVgg Sterkrade 06/07
28.09.25 SpVgg Steele - SV Burgaltendorf
28.09.25 Sportfreunde Königshardt - Dostlukspor Bottrop
28.09.25 FC Blau-Gelb Überruhr - Vogelheimer SV
28.09.25 DJK Arminia Lirich 1920 - DJK Arminia Klosterhardt
28.09.25 Fortuna Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern II
28.09.25 TuSEM Essen 1926 - Heisinger SV
28.09.25 Spvgg Sterkrade-Nord - VfB Frohnhausen
28.09.25 Rot-Weiss Essen II - Fatihspor Essen 2001

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6

Aufrufe: 014.9.2025, 16:46 Uhr
Tom KunzeAutor