 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Spitzenreiter RWE will auch gegen Lokalrivale Fatihspor Essen jubeln.
Spitzenreiter RWE will auch gegen Lokalrivale Fatihspor Essen jubeln. – Foto: André Peters

Bezirksliga 6: Top-Teams klar favorisiert, Königshardt hofft auf Sieg

Bezirksliga, Gruppe 6: Der nächste Spieltag steht bevor, am Sonntag werden alle Partien des Bezirksliga-Wochenendes ausgetragen: Die Spitzenteams Rot-Weiss Essen II, SV Burgaltendorf und Vogelheimer SV sind in ihren Partien klarer Favorit, wohingegen die noch punktlosen Sportfreunde Königshardt im Kellerduell gegen Aufsteiger Dostlukspor Bottrop Zählbares anpeilen.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Am Sonntag wird der siebte Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 ausgetragen: Während Aufsteiger Dostlukspor Bottrop bei den noch immer punktlosen Sportfreunden Königshardt vorspielt, müssen die Tabellennachbarn FC Blau-Gelb Überruhr und die SpVgg Steele jeweils gegen Top-Teams ran. Auch Fatihspor Essen 2001 ist im Auswärtsspiel beim noch ungeschlagenen Spitzenreiter Rot-Weiss Essen II klarer Underdog.

Jetzt in Folge 5 des Oberliga-Podcasts von FuPa Niederrhein reinhören:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

_______________

Bezirksliga 6: Zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Das ist der siebte Spieltag:

Morgen, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
15:30

Morgen, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
16:00

____

Das sind die nächsten Spieltage:

8. Spieltag
05.10.25 TuSEM Essen 1926 - Rot-Weiss Essen II
05.10.25 Sportfreunde Niederwenigern II - SuS Haarzopf
05.10.25 VfB Frohnhausen - Heisinger SV
05.10.25 SV Burgaltendorf - Spvgg Sterkrade-Nord
05.10.25 Fatihspor Essen 2001 - Sportfreunde Königshardt
05.10.25 Dostlukspor Bottrop - Fortuna Bottrop
05.10.25 Vogelheimer SV - SpVgg Steele
05.10.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - DJK Arminia Lirich 1920
05.10.25 DJK Arminia Klosterhardt - FC Blau-Gelb Überruhr

9. Spieltag
12.10.25 SpVgg Steele - DJK Arminia Klosterhardt
12.10.25 SuS Haarzopf - Dostlukspor Bottrop
12.10.25 Fatihspor Essen 2001 - TuSEM Essen 1926
12.10.25 Sportfreunde Königshardt - Fortuna Bottrop
12.10.25 Heisinger SV - SV Burgaltendorf
12.10.25 FC Blau-Gelb Überruhr - SpVgg Sterkrade 06/07
12.10.25 DJK Arminia Lirich 1920 - Sportfreunde Niederwenigern II
12.10.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Vogelheimer SV
12.10.25 Rot-Weiss Essen II - VfB Frohnhausen

Aufrufe: 027.9.2025, 21:00 Uhr
Tom KunzeAutor