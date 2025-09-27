Bezirksliga 6: Top-Teams klar favorisiert, Königshardt hofft auf Sieg

Am Sonntag wird der siebte Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 ausgetragen: Während Aufsteiger Dostlukspor Bottrop bei den noch immer punktlosen Sportfreunden Königshardt vorspielt, müssen die Tabellennachbarn FC Blau-Gelb Überruhr und die SpVgg Steele jeweils gegen Top-Teams ran. Auch Fatihspor Essen 2001 ist im Auswärtsspiel beim noch ungeschlagenen Spitzenreiter Rot-Weiss Essen II klarer Underdog.
8. Spieltag
05.10.25 TuSEM Essen 1926 - Rot-Weiss Essen II
05.10.25 Sportfreunde Niederwenigern II - SuS Haarzopf
05.10.25 VfB Frohnhausen - Heisinger SV
05.10.25 SV Burgaltendorf - Spvgg Sterkrade-Nord
05.10.25 Fatihspor Essen 2001 - Sportfreunde Königshardt
05.10.25 Dostlukspor Bottrop - Fortuna Bottrop
05.10.25 Vogelheimer SV - SpVgg Steele
05.10.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - DJK Arminia Lirich 1920
05.10.25 DJK Arminia Klosterhardt - FC Blau-Gelb Überruhr
9. Spieltag
12.10.25 SpVgg Steele - DJK Arminia Klosterhardt
12.10.25 SuS Haarzopf - Dostlukspor Bottrop
12.10.25 Fatihspor Essen 2001 - TuSEM Essen 1926
12.10.25 Sportfreunde Königshardt - Fortuna Bottrop
12.10.25 Heisinger SV - SV Burgaltendorf
12.10.25 FC Blau-Gelb Überruhr - SpVgg Sterkrade 06/07
12.10.25 DJK Arminia Lirich 1920 - Sportfreunde Niederwenigern II
12.10.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Vogelheimer SV
12.10.25 Rot-Weiss Essen II - VfB Frohnhausen