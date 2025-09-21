 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Der Vogelheimer SV schenkt gegen Kellerkind Arminia Lirich überraschend Punkte her.
Der Vogelheimer SV schenkt gegen Kellerkind Arminia Lirich überraschend Punkte her. – Foto: Roberto Parolari

Bezirksliga 6: RWE fertigt Königshardt ab, VSV und Klosterhardt patzen

Bezirksliga, Gruppe 6: Am Sonntag wurde Spieltag sechs ausgetragen, nach wie vor führt Aufsteiger Rot-Weiss Essen II das Tableau unbesiegt an. Während die RWE-Reserve die Sportfreunde Königshardt deutlich mit 7:1 abfertigt, lassen die Verfolger Vogelheimer SV und Arminia Klosterhardt jeweils Punkte springen.

Spieltag sechs in der Bezirksliga, Gruppe 6 wurde am Sonntag ausgetragen, durch einen ungefährdeten 7:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Königshardt bleibt Spitzenreiter Rot-Weiss Essen nach wie vor ungeschlagen, wohingegen die Konkurrenz patzt: Sowohl der Vogelheimer SV im Heimspiel gegen DJK Arminia Lirich als auch Landesliga-Absteiger DJK Arminia Klosterhardt im Duell mit SuS Haarzopf kommen jeweils nicht über eine Punkteteilung hinaus. Währenddessen wird der SV Burgaltendorf im Aufeinandertreffen mit Schlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr seiner Favoritenrolle gerecht und springt folglich auf Platz zwei.

Das ist der sechste Spieltag:

Heute, 12:30 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
1
5
Abpfiff
+Video

Heute, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
4
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
0
6
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
6
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
3
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
4
2
Abpfiff
+Video

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
7
1
Abpfiff

____

Das sind die nächsten Spieltage:

7. Spieltag
28.09.25 SuS Haarzopf - SpVgg Sterkrade 06/07
28.09.25 SpVgg Steele - SV Burgaltendorf
28.09.25 Sportfreunde Königshardt - Dostlukspor Bottrop
28.09.25 FC Blau-Gelb Überruhr - Vogelheimer SV
28.09.25 DJK Arminia Lirich 1920 - DJK Arminia Klosterhardt
28.09.25 Fortuna Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern II
28.09.25 TuSEM Essen 1926 - Heisinger SV
28.09.25 Spvgg Sterkrade-Nord - VfB Frohnhausen
28.09.25 Rot-Weiss Essen II - Fatihspor Essen 2001

8. Spieltag
05.10.25 TuSEM Essen 1926 - Rot-Weiss Essen II
05.10.25 Sportfreunde Niederwenigern II - SuS Haarzopf
05.10.25 VfB Frohnhausen - Heisinger SV
05.10.25 SV Burgaltendorf - Spvgg Sterkrade-Nord
05.10.25 Fatihspor Essen 2001 - Sportfreunde Königshardt
05.10.25 Dostlukspor Bottrop - Fortuna Bottrop
05.10.25 Vogelheimer SV - SpVgg Steele
05.10.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - DJK Arminia Lirich 1920
05.10.25 DJK Arminia Klosterhardt - FC Blau-Gelb Überruhr

Aufrufe: 021.9.2025, 21:20 Uhr
Tom KunzeAutor