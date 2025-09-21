Bezirksliga 6: RWE fertigt Königshardt ab, VSV und Klosterhardt patzen

Spieltag sechs in der Bezirksliga, Gruppe 6 wurde am Sonntag ausgetragen, durch einen ungefährdeten 7:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Königshardt bleibt Spitzenreiter Rot-Weiss Essen nach wie vor ungeschlagen, wohingegen die Konkurrenz patzt: Sowohl der Vogelheimer SV im Heimspiel gegen DJK Arminia Lirich als auch Landesliga-Absteiger DJK Arminia Klosterhardt im Duell mit SuS Haarzopf kommen jeweils nicht über eine Punkteteilung hinaus. Währenddessen wird der SV Burgaltendorf im Aufeinandertreffen mit Schlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr seiner Favoritenrolle gerecht und springt folglich auf Platz zwei.