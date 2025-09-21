Bezirksliga 6: RWE fertigt Königshardt ab, VSV und Klosterhardt patzen

Spieltag sechs in der Bezirksliga, Gruppe 6 wurde am Sonntag ausgetragen, durch einen ungefährdeten 7:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Königshardt bleibt Spitzenreiter Rot-Weiss Essen nach wie vor ungeschlagen, wohingegen die Konkurrenz patzt: Sowohl der Vogelheimer SV im Heimspiel gegen DJK Arminia Lirich als auch Landesliga-Absteiger DJK Arminia Klosterhardt im Duell mit SuS Haarzopf kommen jeweils nicht über eine Punkteteilung hinaus. Währenddessen wird der SV Burgaltendorf im Aufeinandertreffen mit Schlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr seiner Favoritenrolle gerecht und springt folglich auf Platz zwei.
7. Spieltag
28.09.25 SuS Haarzopf - SpVgg Sterkrade 06/07
28.09.25 SpVgg Steele - SV Burgaltendorf
28.09.25 Sportfreunde Königshardt - Dostlukspor Bottrop
28.09.25 FC Blau-Gelb Überruhr - Vogelheimer SV
28.09.25 DJK Arminia Lirich 1920 - DJK Arminia Klosterhardt
28.09.25 Fortuna Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern II
28.09.25 TuSEM Essen 1926 - Heisinger SV
28.09.25 Spvgg Sterkrade-Nord - VfB Frohnhausen
28.09.25 Rot-Weiss Essen II - Fatihspor Essen 2001
8. Spieltag
05.10.25 TuSEM Essen 1926 - Rot-Weiss Essen II
05.10.25 Sportfreunde Niederwenigern II - SuS Haarzopf
05.10.25 VfB Frohnhausen - Heisinger SV
05.10.25 SV Burgaltendorf - Spvgg Sterkrade-Nord
05.10.25 Fatihspor Essen 2001 - Sportfreunde Königshardt
05.10.25 Dostlukspor Bottrop - Fortuna Bottrop
05.10.25 Vogelheimer SV - SpVgg Steele
05.10.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - DJK Arminia Lirich 1920
05.10.25 DJK Arminia Klosterhardt - FC Blau-Gelb Überruhr