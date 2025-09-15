Bezirksliga 6: Niederwenigern siegt im Kellerduell, RWE gewinnt knapp

Spieltag Nummer fünf ist am Sonntag absolviert worden, Aufsteiger Rot-Weiss Essen führt nach wie vor das Feld in der Bezirksliga, Gruppe 6 an. Gegen Lokalrivale Heisinger SV setzte sich die Profi-Reserve knapp mit 2:1 durch und steht folglich weiter ungeschlagen an der Spitze. Währenddessen fährt Sportfreunde Niederwenigern II im Kellerduell gegen die Sportfreunde Königshardt die ersten Zähler ein, wohingegen der Vogelheimer SV und Landesliga-Absteiger DJK Arminia Klosterhardt klare Erfolge verbuchen.
6. Spieltag
21.09.25 Sportfreunde Niederwenigern II - Dostlukspor Bottrop
21.09.25 VfB Frohnhausen - SpVgg Steele
21.09.25 SV Burgaltendorf - FC Blau-Gelb Überruhr
21.09.25 Fatihspor Essen 2001 - Heisinger SV
21.09.25 Vogelheimer SV - DJK Arminia Lirich 1920
21.09.25 TuSEM Essen 1926 - Spvgg Sterkrade-Nord
21.09.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Fortuna Bottrop
21.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - SuS Haarzopf
21.09.25 Rot-Weiss Essen II - Sportfreunde Königshardt
7. Spieltag
28.09.25 SuS Haarzopf - SpVgg Sterkrade 06/07
28.09.25 SpVgg Steele - SV Burgaltendorf
28.09.25 Sportfreunde Königshardt - Dostlukspor Bottrop
28.09.25 FC Blau-Gelb Überruhr - Vogelheimer SV
28.09.25 DJK Arminia Lirich 1920 - DJK Arminia Klosterhardt
28.09.25 Fortuna Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern II
28.09.25 TuSEM Essen 1926 - Heisinger SV
28.09.25 Spvgg Sterkrade-Nord - VfB Frohnhausen
28.09.25 Rot-Weiss Essen II - Fatihspor Essen 2001