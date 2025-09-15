 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
RWE II bleibt weiter auf Rang eins.
RWE II bleibt weiter auf Rang eins. – Foto: André Peters

Bezirksliga 6: Niederwenigern siegt im Kellerduell, RWE gewinnt knapp

Bezirksliga, Gruppe 6: Spieltag fünf ist absolviert, alle neun Partien des Wochenendes wurden am Sonntag ausgetragen. Die Sportfreunde Niederwenigern II setzen sich im Kellerduell bei Tabellennachbar Sportfreunde Königshardt durch, wohingegen Spitzenreiter Rot-Weiß Essen gegen Mitaufsteiger Heisinger SV die Oberhand behält.

Spieltag Nummer fünf ist am Sonntag absolviert worden, Aufsteiger Rot-Weiss Essen führt nach wie vor das Feld in der Bezirksliga, Gruppe 6 an. Gegen Lokalrivale Heisinger SV setzte sich die Profi-Reserve knapp mit 2:1 durch und steht folglich weiter ungeschlagen an der Spitze. Währenddessen fährt Sportfreunde Niederwenigern II im Kellerduell gegen die Sportfreunde Königshardt die ersten Zähler ein, wohingegen der Vogelheimer SV und Landesliga-Absteiger DJK Arminia Klosterhardt klare Erfolge verbuchen.

Das ist der fünfte Spieltag:

Gestern, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
0
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
1
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
1
3
Abpfiff

Gestern, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
1
2
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
2
1
Abpfiff
+Video

Gestern, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
0
3
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
1
4
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
0
2
Abpfiff
+Video

Gestern, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
2
1
Abpfiff

____

Das sind die nächsten Spieltage:

6. Spieltag
21.09.25 Sportfreunde Niederwenigern II - Dostlukspor Bottrop
21.09.25 VfB Frohnhausen - SpVgg Steele
21.09.25 SV Burgaltendorf - FC Blau-Gelb Überruhr
21.09.25 Fatihspor Essen 2001 - Heisinger SV
21.09.25 Vogelheimer SV - DJK Arminia Lirich 1920
21.09.25 TuSEM Essen 1926 - Spvgg Sterkrade-Nord
21.09.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Fortuna Bottrop
21.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - SuS Haarzopf
21.09.25 Rot-Weiss Essen II - Sportfreunde Königshardt

7. Spieltag
28.09.25 SuS Haarzopf - SpVgg Sterkrade 06/07
28.09.25 SpVgg Steele - SV Burgaltendorf
28.09.25 Sportfreunde Königshardt - Dostlukspor Bottrop
28.09.25 FC Blau-Gelb Überruhr - Vogelheimer SV
28.09.25 DJK Arminia Lirich 1920 - DJK Arminia Klosterhardt
28.09.25 Fortuna Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern II
28.09.25 TuSEM Essen 1926 - Heisinger SV
28.09.25 Spvgg Sterkrade-Nord - VfB Frohnhausen
28.09.25 Rot-Weiss Essen II - Fatihspor Essen 2001

