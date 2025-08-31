 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
SuS Haarzopf geht beim offenen Schlagabtausch mit dem VfB Frohnhausen als Sieger vom Platz.
SuS Haarzopf geht beim offenen Schlagabtausch mit dem VfB Frohnhausen als Sieger vom Platz. – Foto: Peter Teinovic

Bezirksliga 6: Landesliga-Absteiger gehen unter, Zehn Tore in Haarzopf

Bezirksliga, Gruppe 6: Der dritte Spieltag der neuen Bezirksliga-Saison ist gespielt, alle neun Begegnungen des Spieltags standen am Sonntag auf dem Programm: Während die beiden Landesliga-Absteiger SpVgg Steele und Blau-Gelb Überruhr gegen Rot-Weiss Essen II respektive Fatihspor Essen untergehen, liefern sich SuS Haarzopf und der VfB Frohnhausen einen spektakulären Schlagabtausch.

Am Sonntag ist der dritte Spieltag der neuen Bezirksliga, Gruppe 6-Spielzeit 2025/26 ausgetragen worden, mit Aufsteiger Rot-Weiss Essen grüßt nach wie vor ein Liganeuling von der Tabellenspitze: Durch einen nie gefährdeten 8:1-Kantersieg bei der SpVgg Steele verteidigt die Drittliga-Reserve die Tabellenführung. Auch Fatihspor Essen 2001 lieferte im Auswärtsspiel beim FC Blau-Gelb Überruhr ein Offensivfeuerwerk ab und fuhr einen 7:0-Erfolg ein. Ähnlich viele Treffer fielen auch beim Aufeinandertreffen zwischen SuS Haarzopf und dem VfB Frohnhausen, bei dem sich die Hausherren schlussendlich spektakulär mit 6:4 durchsetzen.

Heute, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
0
1
Abpfiff
+Video

Heute, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
6
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
1
8
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
2
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
1
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
4
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
0
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
0
7
Abpfiff
+Video

