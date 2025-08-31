Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SuS Haarzopf geht beim offenen Schlagabtausch mit dem VfB Frohnhausen als Sieger vom Platz. – Foto: Peter Teinovic
Bezirksliga 6: Landesliga-Absteiger gehen unter, Zehn Tore in Haarzopf
Bezirksliga, Gruppe 6: Der dritte Spieltag der neuen Bezirksliga-Saison ist gespielt, alle neun Begegnungen des Spieltags standen am Sonntag auf dem Programm: Während die beiden Landesliga-Absteiger SpVgg Steele und Blau-Gelb Überruhr gegen Rot-Weiss Essen II respektive Fatihspor Essen untergehen, liefern sich SuS Haarzopf und der VfB Frohnhausen einen spektakulären Schlagabtausch.
Am Sonntag ist der dritte Spieltag der neuen Bezirksliga, Gruppe 6-Spielzeit 2025/26 ausgetragen worden, mit Aufsteiger Rot-Weiss Essen grüßt nach wie vor ein Liganeuling von der Tabellenspitze: Durch einen nie gefährdeten 8:1-Kantersieg bei der SpVgg Steele verteidigt die Drittliga-Reserve die Tabellenführung. Auch Fatihspor Essen 2001 lieferte im Auswärtsspiel beim FC Blau-Gelb Überruhr ein Offensivfeuerwerk ab und fuhr einen 7:0-Erfolg ein. Ähnlich viele Treffer fielen auch beim Aufeinandertreffen zwischen SuS Haarzopf und dem VfB Frohnhausen, bei dem sich die Hausherren schlussendlich spektakulär mit 6:4 durchsetzen.
