Bezirksliga 6: Landesliga-Absteiger gehen unter, Zehn Tore in Haarzopf

Am Sonntag ist der dritte Spieltag der neuen Bezirksliga, Gruppe 6-Spielzeit 2025/26 ausgetragen worden, mit Aufsteiger Rot-Weiss Essen grüßt nach wie vor ein Liganeuling von der Tabellenspitze: Durch einen nie gefährdeten 8:1-Kantersieg bei der SpVgg Steele verteidigt die Drittliga-Reserve die Tabellenführung. Auch Fatihspor Essen 2001 lieferte im Auswärtsspiel beim FC Blau-Gelb Überruhr ein Offensivfeuerwerk ab und fuhr einen 7:0-Erfolg ein. Ähnlich viele Treffer fielen auch beim Aufeinandertreffen zwischen SuS Haarzopf und dem VfB Frohnhausen, bei dem sich die Hausherren schlussendlich spektakulär mit 6:4 durchsetzen.