 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Schlusslicht Blau-Gelb Überruhr braucht am Sonntag zwingend Punkte.
Schlusslicht Blau-Gelb Überruhr braucht am Sonntag zwingend Punkte. – Foto: Marcel Eichholz

Bezirksliga 6: Kellerduell in Niederwenigern, BGÜ will ersten Erfolg

Bezirksliga, Gruppe 6: Am Sonntag rollt auch in der Essener Bezirksliga wieder der Ball: Neben den noch punktlosen Sportfreunden Niederwenigern II und den Sportfreunden Königshardt, die im direkten Duell aufeinandertreffen, hofft auch Landesliga-Absteiger FC Blau-Gelb Überruhr im Heimspiel gegen den VfB Frohnhausen auf den ersten Punktgewinn.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Am Sonntag steht der fünfte Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 auf dem Programm: Während es für die noch immer punktlosen Sportfreunde Niederwenigern II und Sportfreunde Königshardt im direkten Duell um die ersten Zähler geht, empfängt die Spvgg Sterkrade-Nord parallel Tabellennachbar Fatihspor Essen 2001. Derweil bekommt es Spitzenreiter Rot-Weiß Essen mit Mitaufsteiger Heisinger SV zu tun. Landesliga-Absteiger FC Blau-Gelb Überruhr steht hingegen nach schwachem Saisonstart im Heimspiel gegen den VfB Frohnhausen unter Druck.

Jetzt in Folge 5 des Oberliga-Podcasts von FuPa Niederrhein reinhören:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

_______________

Bezirksliga 6: Zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Das ist der fünfte Spieltag:

Morgen, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
15:30

Morgen, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
16:00live

____

Das sind die nächsten Spieltage:

6. Spieltag
21.09.25 Sportfreunde Niederwenigern II - Dostlukspor Bottrop
21.09.25 VfB Frohnhausen - SpVgg Steele
21.09.25 SV Burgaltendorf - FC Blau-Gelb Überruhr
21.09.25 Fatihspor Essen 2001 - Heisinger SV
21.09.25 Vogelheimer SV - DJK Arminia Lirich 1920
21.09.25 TuSEM Essen 1926 - Spvgg Sterkrade-Nord
21.09.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Fortuna Bottrop
21.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - SuS Haarzopf
21.09.25 Rot-Weiss Essen II - Sportfreunde Königshardt

7. Spieltag
28.09.25 SuS Haarzopf - SpVgg Sterkrade 06/07
28.09.25 SpVgg Steele - SV Burgaltendorf
28.09.25 Sportfreunde Königshardt - Dostlukspor Bottrop
28.09.25 FC Blau-Gelb Überruhr - Vogelheimer SV
28.09.25 DJK Arminia Lirich 1920 - DJK Arminia Klosterhardt
28.09.25 Fortuna Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern II
28.09.25 TuSEM Essen 1926 - Heisinger SV
28.09.25 Spvgg Sterkrade-Nord - VfB Frohnhausen
28.09.25 Rot-Weiss Essen II - Fatihspor Essen 2001

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6

Aufrufe: 013.9.2025, 18:15 Uhr
Tom KunzeAutor