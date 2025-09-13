Bezirksliga 6: Kellerduell in Niederwenigern, BGÜ will ersten Erfolg

Am Sonntag steht der fünfte Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 auf dem Programm: Während es für die noch immer punktlosen Sportfreunde Niederwenigern II und Sportfreunde Königshardt im direkten Duell um die ersten Zähler geht, empfängt die Spvgg Sterkrade-Nord parallel Tabellennachbar Fatihspor Essen 2001. Derweil bekommt es Spitzenreiter Rot-Weiß Essen mit Mitaufsteiger Heisinger SV zu tun. Landesliga-Absteiger FC Blau-Gelb Überruhr steht hingegen nach schwachem Saisonstart im Heimspiel gegen den VfB Frohnhausen unter Druck.
6. Spieltag
21.09.25 Sportfreunde Niederwenigern II - Dostlukspor Bottrop
21.09.25 VfB Frohnhausen - SpVgg Steele
21.09.25 SV Burgaltendorf - FC Blau-Gelb Überruhr
21.09.25 Fatihspor Essen 2001 - Heisinger SV
21.09.25 Vogelheimer SV - DJK Arminia Lirich 1920
21.09.25 TuSEM Essen 1926 - Spvgg Sterkrade-Nord
21.09.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Fortuna Bottrop
21.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - SuS Haarzopf
21.09.25 Rot-Weiss Essen II - Sportfreunde Königshardt
7. Spieltag
28.09.25 SuS Haarzopf - SpVgg Sterkrade 06/07
28.09.25 SpVgg Steele - SV Burgaltendorf
28.09.25 Sportfreunde Königshardt - Dostlukspor Bottrop
28.09.25 FC Blau-Gelb Überruhr - Vogelheimer SV
28.09.25 DJK Arminia Lirich 1920 - DJK Arminia Klosterhardt
28.09.25 Fortuna Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern II
28.09.25 TuSEM Essen 1926 - Heisinger SV
28.09.25 Spvgg Sterkrade-Nord - VfB Frohnhausen
28.09.25 Rot-Weiss Essen II - Fatihspor Essen 2001