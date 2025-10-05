Bezirksliga 6: HSV und BGÜ gehen baden, TuSEM ärgert RWE im Derby

Am Sonntagmittag ist der achte Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 6 eröffnet worden, als sich die Essener-Rivalen TuSEM Essen und Rot-Weiß Essen II gegenüberstanden. Der bislang unbesiegte Spitzenreiter aus Essen, der als klarer Favorit in die Begegnung gegangen war, musste sich nach zwischenzeitlicher Führung am Ende knapp mit 1:2 geschlagen geben. Anschließend kam Aufsteiger Heisinger SV bei Landesliga-Absteiger VfB Frohnhausen unter die Räder und musste sich mit 1:8 geschlagen geben, während auch der FC Blau-Gelb Überruhr bei DJK Arminia Klosterhardt vorgeführt wurde und somit abgeschlagen am Tabellenende verbleibt.
9. Spieltag
12.10.25 SpVgg Steele - DJK Arminia Klosterhardt
12.10.25 SuS Haarzopf - Dostlukspor Bottrop
12.10.25 Fatihspor Essen 2001 - TuSEM Essen 1926
12.10.25 Sportfreunde Königshardt - Fortuna Bottrop
12.10.25 Heisinger SV - SV Burgaltendorf
12.10.25 FC Blau-Gelb Überruhr - SpVgg Sterkrade 06/07
12.10.25 DJK Arminia Lirich 1920 - Sportfreunde Niederwenigern II
12.10.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Vogelheimer SV
12.10.25 Rot-Weiss Essen II - VfB Frohnhausen
10. Spieltag
17.10.25 VfB Frohnhausen - Fatihspor Essen 2001
17.10.25 DJK Arminia Klosterhardt - Spvgg Sterkrade-Nord
19.10.25 TuSEM Essen 1926 - Sportfreunde Königshardt
19.10.25 Sportfreunde Niederwenigern II - FC Blau-Gelb Überruhr
19.10.25 SV Burgaltendorf - Rot-Weiss Essen II
19.10.25 Dostlukspor Bottrop - DJK Arminia Lirich 1920
19.10.25 Vogelheimer SV - Heisinger SV
19.10.25 Fortuna Bottrop - SuS Haarzopf
19.10.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - SpVgg Steele