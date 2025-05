Bezirksliga 6: Diese Zugänge und Abgänge stehen schon fest

1. FC Mülheim-Styrum

Trainer: Eser Ucak

Zugänge: keine

Abgänge: keine



DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

Trainer: Sascha Fischer

Zugänge: Maurice Tavio Y Huete (SpVg Schonnebeck), Kerron Oteng-Adjei (SpVg Schonnebeck)

Abgänge: Som Essomé (VfR Sölde II)



Duisburger FV 08

Trainer: Mustafa Öztürk

Zugänge: Emre Yildiz (), Dorian Sistig (), Julian Sistig (), Kevin Mouhamed (), Kevin Mouhamed (VfB Speldorf), Davud Kocagöz (), Davud Kocagöz (SV Budberg)

Abgänge: Eren Güner (DJK Blau-Weiß Mintard), Mustafa-Habil Demircier (DJK Adler Oberhausen)



Duisburger SV 1900

Trainer: Michele Mastrolonardo

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Fatihspor Essen 2001

Trainer: Nicolas Scholz

Zugänge: keine

Abgänge: Justin Kotermann (NK Croatia Essen), Joel Lombardi (), Kaan Kazim Karakus ()



FC Taxi Duisburg

Trainer: Daniel Embers

Zugänge: keine

Abgänge: Marius Nagel (), Fabian Czech (Viktoria Buchholz), Philip Hoffmann (DSC Preußen)



FSV Duisburg

Trainer: Markus Kowalczyk

Zugänge: Enes Balci (), Deniz Steven Zarifoglu (), Murat Özkul (), Ahmet Can Temel (), Halil Bulut ()

Abgänge: keine



GSG Duisburg

Trainer: Christian Schwarz

Zugänge: keine

Abgänge: Lucas Daniel Spiering (VfL Wedau), Abdul Afiz Tholley (DJK Arminia Klosterhardt)



Mülheimer SV 07

Trainer: Philipp Reis, Jamie Fischer

Zugänge: Lennard Kaiser (Sportfreunde Hamborn 07), Kevin-Dean Krystofiak (Sportfreunde Hamborn 07), Michel Roth (Sportfreunde Hamborn 07)

Abgänge: keine



Rheinland Hamborn

Trainer: Fahri Ulutas, Can Serdar

Zugänge: Burkay Bostanci (SV Schermbeck), Patrick Dertwinkel (SC Düsseldorf-West zg.), Ibrahim Üzüm (TuS Asterlagen), Yunus Emre Kocaoglu (TuS Asterlagen), Mehmet-Ali Cengiz (1. FC Lintfort), Josef Abi-Haidar (TSV Bruckhausen), Joel Preuß (GSV Moers), Valdet Totaj (SV Scherpenberg), Samet Sadiklar (SV Scherpenberg), Joel Schoof (SV Scherpenberg), Nico Frömmgen (SV Scherpenberg)

Abgänge: Mervan Aydin (unbekannt), Mert-Turay Berberoglu (), Ahmet Efe Aris (SV Genc Osman Duisburg)



SC Werden-Heidhausen

Trainer: Danny Konietzko

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SuS 09 Dinslaken

Trainer: Timm Golley, Kevin Kolberg

Zugänge: Raphael Rosenthal (SC Wacker Dinslaken), Michael Skaletz ()

Abgänge: keine



SV Genc Osman Duisburg

Trainer: Yalcin Nezir

Zugänge: Enis Koray Kücük (Schwarz-Weiß Alstaden), Bajazit Ljesnjanin (GSV Moers), Boran Sezen (1. FC Lintfort), Sergen Sezen (1. FC Lintfort), Ahmet Efe Aris (Rheinland Hamborn)

Abgänge: Ibrahim Kücükarslan (SuS 21 Oberhausen), Fatih Cevikol (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Yusuf Cemal Cicekdal (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Muhammet Sadiklar (Karriereende), Abdulhamit Canim (Unbekannt )



TGD Essen-West

Trainer: Dietmar Krause

Zugänge: keine

Abgänge: Paul Hildebrandt (DJK Adler Union Frintrop III), Kevin Zamkiewicz (VfB Frohnhausen)



TSV Bruckhausen

Trainer: Ömer Camuralioglu, Aykut Ünlü

Zugänge: keine

Abgänge: Josef Abi-Haidar (Rheinland Hamborn)



VfB Frohnhausen

Trainer: Chamdin Said

Zugänge: Samir Laskowski (SC Frintrop 05/21), Kevin Zamkiewicz (TGD Essen-West), Rida Hallak (Fortuna Bredeney)

Abgänge: Kai Brose (TuS Essen-West 81), Maurice Pascal Walz (SV Horst-Emscher 08)



Viktoria Buchholz

Trainer: Göksan Arslan, Christoph Gebhard

Zugänge: Denis Ballgjini (), Hasan Aydin (Sportfreunde Hamborn 07), Fabian Czech (FC Taxi Duisburg zg.)

Abgänge: Nicola Serra (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Constantin Redeker (DJK Blau-Weiß Mintard), Elyesa Aslan (Ziel unbekannt), Cagri Düven (pausiert), Niklas Dahm (Ziel unbekannt), Jonathan Pletziger (Ziel unbekannt), Gianluca Altomonte (Karriereende)



Vogelheimer SV

Trainer: Carsten Isenberg

Zugänge: Mika Luis Pfundner (TuSEM Essen 1926), Fouad Zaitouni (Bader SV 91), Cem Avci (TuSEM Essen 1926), Mihajlo Davidovic (RuWa Dellwig), David Dotai (SpVg Schonnebeck II), Rupeshwar Arumugam (RuWa Dellwig), Obiora Uzukwu (FC Kray)

Abgänge: Omar Demir (Vogelheimer SV II), Hasan Beganovic (Vogelheimer SV II), Yasin Kinik (), Bünyamin Yigit (), Leon Petrovic (), Mahdi Srour ()