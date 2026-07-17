 2026-07-16T13:43:51.953Z

Allgemeines

Bezirksliga 6: Das ist der neue Spielplan - alle Spieltage 2026/27

Der Fußballverband Niederrhein hat die Spielpläne der Bezirksliga veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle Spieltage der Gruppe 6.

von André Nückel · Heute, 11:01 Uhr · 0 Leser
Das ist der Spielplan der Bezirksliga 6!
Das ist der Spielplan der Bezirksliga 6! – Foto: Markus Becker

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Bezirksliga 6
FC Wülfrath
Schönebeck
SSVg Velbert II
Türkgücü Vel

Am Freitag hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) nun auch den Spielplan der Bezirksligen veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle Spieltage der Bezirksliga, Gruppe 6, in der Übersicht.

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6

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Das ist der Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 6

1. Spieltag
So., 16.08.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Türkgücü Velbert
So., 16.08.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Vogelheimer SV
So., 16.08.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Heisinger SV
So., 16.08.26 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - Fatihspor Mülheim
So., 16.08.26 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - SpVgg Steele
So., 16.08.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SuS Haarzopf
So., 16.08.26 15:00 Uhr Preußen Eiberg - VfB Frohnhausen
So., 16.08.26 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 16.08.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Burgaltendorf

2. Spieltag
So., 23.08.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 23.08.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Mülheimer SV 07
So., 23.08.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - Preußen Eiberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - 1. FC Wülfrath
So., 23.08.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SSVg Velbert II
So., 23.08.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - TuSEM Essen 1926
So., 23.08.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - Türkiyemspor Essen
So., 23.08.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 23.08.26 15:15 Uhr Heisinger SV - SG Essen-Schönebeck

3. Spieltag
So., 30.08.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Türkgücü Velbert
So., 30.08.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SG Essen-Schönebeck
So., 30.08.26 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - SV Burgaltendorf
So., 30.08.26 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - VfB Frohnhausen
So., 30.08.26 15:00 Uhr Preußen Eiberg - Vogelheimer SV
So., 30.08.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SuS Haarzopf
So., 30.08.26 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - Heisinger SV
So., 30.08.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SpVgg Steele

4. Spieltag
So., 06.09.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - TuSEM Essen 1926
So., 06.09.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Preußen Eiberg
So., 06.09.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - 1. FC Wülfrath
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Fatihspor Mülheim
So., 06.09.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - Türkiyemspor Essen
So., 06.09.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - Mülheimer SV 07
So., 06.09.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - SSVg Velbert II
So., 06.09.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Sportfreunde Niederwenigern II

5. Spieltag
So., 13.09.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - SG Essen-Schönebeck
So., 13.09.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - TuSEM Essen 1926
So., 13.09.26 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - SpVgg Steele
So., 13.09.26 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - Heisinger SV
So., 13.09.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Vogelheimer SV
So., 13.09.26 15:00 Uhr Preußen Eiberg - Türkgücü Velbert
So., 13.09.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - VfB Frohnhausen
So., 13.09.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - SV Burgaltendorf
So., 13.09.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Rot-Weiß Wülfrath

6. Spieltag
So., 20.09.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Türkiyemspor Essen
So., 20.09.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - 1. FC Wülfrath
So., 20.09.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - SuS Haarzopf
So., 20.09.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - Fatihspor Mülheim
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - SSVg Velbert II
So., 20.09.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - Mülheimer SV 07
So., 20.09.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 20.09.26 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 20.09.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Preußen Eiberg

7. Spieltag
So., 27.09.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 27.09.26 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 27.09.26 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - TuSEM Essen 1926
So., 27.09.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Türkgücü Velbert
So., 27.09.26 15:00 Uhr Preußen Eiberg - SG Essen-Schönebeck
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - VfB Frohnhausen
So., 27.09.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Vogelheimer SV
So., 27.09.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - SpVgg Steele
So., 27.09.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Heisinger SV

8. Spieltag
So., 04.10.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Mülheimer SV 07
So., 04.10.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Türkiyemspor Essen
So., 04.10.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Fatihspor Mülheim
So., 04.10.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - SSVg Velbert II
So., 04.10.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - SV Burgaltendorf
So., 04.10.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 04.10.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - SuS Haarzopf
So., 04.10.26 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - Preußen Eiberg
So., 04.10.26 15:15 Uhr Heisinger SV - 1. FC Wülfrath

9. Spieltag
So., 11.10.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Türkiyemspor Essen
So., 11.10.26 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - Heisinger SV
So., 11.10.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - SpVgg Steele
So., 11.10.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SG Essen-Schönebeck
So., 11.10.26 15:00 Uhr Preußen Eiberg - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Vogelheimer SV
So., 11.10.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Türkgücü Velbert
So., 11.10.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 11.10.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - TuSEM Essen 1926

10. Spieltag
So., 18.10.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 18.10.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Mülheimer SV 07
So., 18.10.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SV Burgaltendorf
So., 18.10.26 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - Preußen Eiberg
So., 18.10.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - SSVg Velbert II
So., 18.10.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SuS Haarzopf
So., 18.10.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - VfB Frohnhausen
So., 18.10.26 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - 1. FC Wülfrath
So., 18.10.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Fatihspor Mülheim

11. Spieltag
So., 25.10.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Preußen Eiberg
So., 25.10.26 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - TuSEM Essen 1926
So., 25.10.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 25.10.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 25.10.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - Vogelheimer SV
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Türkgücü Velbert
So., 25.10.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SG Essen-Schönebeck
So., 25.10.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - Heisinger SV
So., 25.10.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Türkiyemspor Essen

12. Spieltag
So., 08.11.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SuS Haarzopf
So., 08.11.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 08.11.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SpVgg Steele
So., 08.11.26 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - 1. FC Wülfrath
So., 08.11.26 15:00 Uhr Preußen Eiberg - Mülheimer SV 07
So., 08.11.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - VfB Frohnhausen
So., 08.11.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - SSVg Velbert II
So., 08.11.26 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - Fatihspor Mülheim
So., 08.11.26 15:15 Uhr Heisinger SV - SV Burgaltendorf

13. Spieltag
So., 15.11.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Mülheimer SV 07
So., 15.11.26 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - Türkiyemspor Essen
So., 15.11.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Heisinger SV
So., 15.11.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Preußen Eiberg
So., 15.11.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - Türkgücü Velbert
So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - SG Essen-Schönebeck
So., 15.11.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 15.11.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 15.11.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - TuSEM Essen 1926

14. Spieltag
So., 29.11.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - VfB Frohnhausen
So., 29.11.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - SuS Haarzopf
So., 29.11.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SSVg Velbert II
So., 29.11.26 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - Fatihspor Mülheim
So., 29.11.26 15:00 Uhr Preußen Eiberg - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 29.11.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - Vogelheimer SV
So., 29.11.26 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - SV Burgaltendorf
So., 29.11.26 15:15 Uhr Heisinger SV - SpVgg Steele
So., 29.11.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - 1. FC Wülfrath

15. Spieltag
So., 06.12.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - 1. FC Wülfrath
So., 06.12.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Türkgücü Velbert
So., 06.12.26 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - Mülheimer SV 07
So., 06.12.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - TuSEM Essen 1926
So., 06.12.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - SG Essen-Schönebeck
So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 06.12.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Preußen Eiberg
So., 06.12.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - Heisinger SV
So., 06.12.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - Türkiyemspor Essen

16. Spieltag
So., 13.12.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Vogelheimer SV
So., 13.12.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - VfB Frohnhausen
So., 13.12.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Türkgücü Velbert
So., 13.12.26 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - SV Burgaltendorf
So., 13.12.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 13.12.26 15:00 Uhr Preußen Eiberg - SuS Haarzopf
So., 13.12.26 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - SpVgg Steele
So., 13.12.26 15:15 Uhr Heisinger SV - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 13.12.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Fatihspor Mülheim

17. Spieltag
So., 20.12.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SG Essen-Schönebeck
So., 20.12.26 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - SSVg Velbert II
So., 20.12.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Türkiyemspor Essen
So., 20.12.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 20.12.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Preußen Eiberg
So., 20.12.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - 1. FC Wülfrath
So., 20.12.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - Heisinger SV
So., 20.12.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - TuSEM Essen 1926
So., 20.12.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - Mülheimer SV 07

18. Spieltag
So., 14.02.27 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - TuSEM Essen 1926
So., 14.02.27 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Preußen Eiberg
So., 14.02.27 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Mülheimer SV 07
So., 14.02.27 15:00 Uhr SpVgg Steele - Türkiyemspor Essen
So., 14.02.27 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 14.02.27 15:15 Uhr Heisinger SV - SSVg Velbert II
So., 14.02.27 15:15 Uhr SuS Haarzopf - 1. FC Wülfrath
So., 14.02.27 15:15 Uhr Vogelheimer SV - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 14.02.27 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SG Essen-Schönebeck

19. Spieltag
So., 21.02.27 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Heisinger SV
So., 21.02.27 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 21.02.27 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - SuS Haarzopf
So., 21.02.27 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Fatihspor Mülheim
So., 21.02.27 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - Vogelheimer SV
So., 21.02.27 15:00 Uhr Preußen Eiberg - SpVgg Steele
So., 21.02.27 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SV Burgaltendorf
So., 21.02.27 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - Türkgücü Velbert
So., 21.02.27 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfB Frohnhausen

20. Spieltag
So., 28.02.27 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SSVg Velbert II
So., 28.02.27 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Türkiyemspor Essen
So., 28.02.27 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - 1. FC Wülfrath
So., 28.02.27 15:00 Uhr SpVgg Steele - Mülheimer SV 07
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 28.02.27 15:15 Uhr Vogelheimer SV - Preußen Eiberg
So., 28.02.27 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 28.02.27 15:15 Uhr Heisinger SV - TuSEM Essen 1926
So., 28.02.27 15:15 Uhr SuS Haarzopf - Fatihspor Mülheim

21. Spieltag
So., 07.03.27 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Heisinger SV
So., 07.03.27 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - VfB Frohnhausen
So., 07.03.27 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SuS Haarzopf
So., 07.03.27 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - Türkgücü Velbert
So., 07.03.27 15:00 Uhr Preußen Eiberg - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 07.03.27 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SpVgg Steele
So., 07.03.27 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SV Burgaltendorf
So., 07.03.27 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - SG Essen-Schönebeck
So., 07.03.27 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Vogelheimer SV

22. Spieltag
So., 14.03.27 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 14.03.27 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Mülheimer SV 07
So., 14.03.27 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Fatihspor Mülheim
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - SuS Haarzopf
So., 14.03.27 15:00 Uhr SpVgg Steele - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 14.03.27 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - SSVg Velbert II
So., 14.03.27 15:15 Uhr Vogelheimer SV - 1. FC Wülfrath
So., 14.03.27 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - Preußen Eiberg
So., 14.03.27 15:15 Uhr Heisinger SV - Türkiyemspor Essen

23. Spieltag
So., 21.03.27 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - TuSEM Essen 1926
So., 21.03.27 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - Vogelheimer SV
So., 21.03.27 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV Burgaltendorf
So., 21.03.27 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - SG Essen-Schönebeck
So., 21.03.27 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 21.03.27 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SpVgg Steele
So., 21.03.27 15:00 Uhr Preußen Eiberg - Heisinger SV
So., 21.03.27 15:15 Uhr SuS Haarzopf - VfB Frohnhausen
So., 21.03.27 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Türkgücü Velbert

24. Spieltag
Do., 25.03.27 18:30 Uhr VfB Frohnhausen - SV Burgaltendorf
Do., 25.03.27 19:00 Uhr SpVgg Steele - SuS Haarzopf
Do., 25.03.27 19:30 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - SSVg Velbert II
Do., 25.03.27 19:30 Uhr Türkgücü Velbert - 1. FC Wülfrath
Do., 25.03.27 19:30 Uhr Heisinger SV - Mülheimer SV 07
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SG Essen-Schönebeck - Preußen Eiberg
Do., 25.03.27 19:30 Uhr TuSEM Essen 1926 - Türkiyemspor Essen
Do., 25.03.27 19:30 Uhr Vogelheimer SV - Fatihspor Mülheim
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Spvgg Sterkrade-Nord II

25. Spieltag
So., 04.04.27 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - Türkgücü Velbert
So., 04.04.27 13:00 Uhr SSVg Velbert II - VfB Frohnhausen
So., 04.04.27 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 04.04.27 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - SpVgg Steele
So., 04.04.27 15:00 Uhr Preußen Eiberg - TuSEM Essen 1926
So., 04.04.27 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Heisinger SV
So., 04.04.27 15:15 Uhr SuS Haarzopf - Vogelheimer SV
So., 04.04.27 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SG Essen-Schönebeck

26. Spieltag
So., 11.04.27 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - 1. FC Wülfrath
So., 11.04.27 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Preußen Eiberg
So., 11.04.27 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SuS Haarzopf
So., 11.04.27 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - SSVg Velbert II
So., 11.04.27 15:00 Uhr SpVgg Steele - VfB Frohnhausen
So., 11.04.27 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - Mülheimer SV 07
So., 11.04.27 15:15 Uhr Vogelheimer SV - SV Burgaltendorf
So., 11.04.27 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - Fatihspor Mülheim
So., 11.04.27 15:15 Uhr Heisinger SV - Spvgg Sterkrade-Nord II

27. Spieltag
So., 18.04.27 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SpVgg Steele
So., 18.04.27 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - SG Essen-Schönebeck
So., 18.04.27 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Vogelheimer SV
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 18.04.27 15:00 Uhr Preußen Eiberg - Türkiyemspor Essen
So., 18.04.27 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TuSEM Essen 1926
So., 18.04.27 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Heisinger SV
So., 18.04.27 15:15 Uhr SuS Haarzopf - Türkgücü Velbert
So., 18.04.27 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Sportfreunde Niederwenigern II

28. Spieltag
So., 25.04.27 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Fatihspor Mülheim
So., 25.04.27 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - 1. FC Wülfrath
So., 25.04.27 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - VfB Frohnhausen
So., 25.04.27 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - Mülheimer SV 07
So., 25.04.27 15:00 Uhr Preußen Eiberg - SSVg Velbert II
So., 25.04.27 15:15 Uhr Vogelheimer SV - SpVgg Steele
So., 25.04.27 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SV Burgaltendorf
So., 25.04.27 15:15 Uhr Heisinger SV - SuS Haarzopf
So., 25.04.27 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - Spvgg Sterkrade-Nord II

29. Spieltag
So., 02.05.27 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Vogelheimer SV
So., 02.05.27 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 02.05.27 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Türkgücü Velbert
So., 02.05.27 15:00 Uhr SpVgg Steele - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 02.05.27 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Türkiyemspor Essen
So., 02.05.27 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - TuSEM Essen 1926
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Heisinger SV
So., 02.05.27 15:15 Uhr SuS Haarzopf - SG Essen-Schönebeck
So., 02.05.27 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Preußen Eiberg

30. Spieltag
So., 09.05.27 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Burgaltendorf
So., 09.05.27 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Fatihspor Mülheim
So., 09.05.27 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Vogelheimer SV
So., 09.05.27 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 09.05.27 15:00 Uhr Preußen Eiberg - 1. FC Wülfrath
So., 09.05.27 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SpVgg Steele
So., 09.05.27 15:15 Uhr Heisinger SV - VfB Frohnhausen
So., 09.05.27 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - SuS Haarzopf
So., 09.05.27 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SSVg Velbert II

31. Spieltag
So., 23.05.27 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 23.05.27 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - Preußen Eiberg
So., 23.05.27 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - SG Essen-Schönebeck
So., 23.05.27 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Mülheimer SV 07
So., 23.05.27 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Türkiyemspor Essen
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - TuSEM Essen 1926
So., 23.05.27 15:00 Uhr SpVgg Steele - Heisinger SV
So., 23.05.27 15:15 Uhr Vogelheimer SV - Türkgücü Velbert
So., 23.05.27 15:15 Uhr SuS Haarzopf - Sportfreunde Niederwenigern II

32. Spieltag
So., 30.05.27 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SpVgg Steele
So., 30.05.27 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - SV Burgaltendorf
So., 30.05.27 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - SuS Haarzopf
So., 30.05.27 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SSVg Velbert II
So., 30.05.27 15:00 Uhr Preußen Eiberg - Fatihspor Mülheim
So., 30.05.27 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 30.05.27 15:15 Uhr Heisinger SV - Vogelheimer SV
So., 30.05.27 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - VfB Frohnhausen
So., 30.05.27 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Spvgg Sterkrade-Nord II

33. Spieltag
So., 06.06.27 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - 1. FC Wülfrath
So., 06.06.27 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Heisinger SV
So., 06.06.27 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 06.06.27 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Mülheimer SV 07
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Türkiyemspor Essen
So., 06.06.27 15:00 Uhr SpVgg Steele - TuSEM Essen 1926
So., 06.06.27 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SSVg Velbert II
So., 06.06.27 15:15 Uhr SuS Haarzopf - Preußen Eiberg
So., 06.06.27 15:15 Uhr Vogelheimer SV - SG Essen-Schönebeck

34. Spieltag
So., 13.06.27 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - SpVgg Steele
So., 13.06.27 15:00 Uhr Heisinger SV - Türkgücü Velbert
So., 13.06.27 15:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 13.06.27 15:00 Uhr TuSEM Essen 1926 - Vogelheimer SV
So., 13.06.27 15:00 Uhr Türkiyemspor Essen - VfB Frohnhausen
So., 13.06.27 15:00 Uhr Preußen Eiberg - SV Burgaltendorf
So., 13.06.27 15:00 Uhr Mülheimer SV 07 - SuS Haarzopf
So., 13.06.27 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Fatihspor Mülheim
So., 13.06.27 15:00 Uhr SSVg Velbert II - Spvgg Sterkrade-Nord II