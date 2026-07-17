Das ist der Spielplan der Bezirksliga 6! – Foto: Markus Becker
Bezirksliga 6: Das ist der neue Spielplan - alle Spieltage 2026/27
Der Fußballverband Niederrhein hat die Spielpläne der Bezirksliga veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle Spieltage der Gruppe 6.
von André Nückel · Heute, 11:01 Uhr · 0 Leser
Am Freitag hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) nun auch den Spielplan der Bezirksligen veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle Spieltage der Bezirksliga, Gruppe 6, in der Übersicht.
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Das ist der Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 6
1. Spieltag
So., 16.08.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Türkgücü Velbert
So., 16.08.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Vogelheimer SV
So., 16.08.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Heisinger SV
So., 16.08.26 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - Fatihspor Mülheim
So., 16.08.26 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - SpVgg Steele
So., 16.08.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SuS Haarzopf
So., 16.08.26 15:00 Uhr Preußen Eiberg - VfB Frohnhausen
So., 16.08.26 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 16.08.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Burgaltendorf
2. Spieltag
So., 23.08.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 23.08.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Mülheimer SV 07
So., 23.08.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - Preußen Eiberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - 1. FC Wülfrath
So., 23.08.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SSVg Velbert II
So., 23.08.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - TuSEM Essen 1926
So., 23.08.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - Türkiyemspor Essen
So., 23.08.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 23.08.26 15:15 Uhr Heisinger SV - SG Essen-Schönebeck
3. Spieltag
So., 30.08.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Türkgücü Velbert
So., 30.08.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SG Essen-Schönebeck
So., 30.08.26 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - SV Burgaltendorf
So., 30.08.26 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - VfB Frohnhausen
So., 30.08.26 15:00 Uhr Preußen Eiberg - Vogelheimer SV
So., 30.08.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SuS Haarzopf
So., 30.08.26 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - Heisinger SV
So., 30.08.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SpVgg Steele
4. Spieltag
So., 06.09.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - TuSEM Essen 1926
So., 06.09.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Preußen Eiberg
So., 06.09.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - 1. FC Wülfrath
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Fatihspor Mülheim
So., 06.09.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - Türkiyemspor Essen
So., 06.09.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - Mülheimer SV 07
So., 06.09.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - SSVg Velbert II
So., 06.09.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Sportfreunde Niederwenigern II
5. Spieltag
So., 13.09.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - SG Essen-Schönebeck
So., 13.09.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - TuSEM Essen 1926
So., 13.09.26 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - SpVgg Steele
So., 13.09.26 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - Heisinger SV
So., 13.09.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Vogelheimer SV
So., 13.09.26 15:00 Uhr Preußen Eiberg - Türkgücü Velbert
So., 13.09.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - VfB Frohnhausen
So., 13.09.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - SV Burgaltendorf
So., 13.09.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Rot-Weiß Wülfrath
6. Spieltag
So., 20.09.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Türkiyemspor Essen
So., 20.09.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - 1. FC Wülfrath
So., 20.09.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - SuS Haarzopf
So., 20.09.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - Fatihspor Mülheim
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - SSVg Velbert II
So., 20.09.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - Mülheimer SV 07
So., 20.09.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 20.09.26 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 20.09.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Preußen Eiberg
7. Spieltag
So., 27.09.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 27.09.26 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 27.09.26 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - TuSEM Essen 1926
So., 27.09.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Türkgücü Velbert
So., 27.09.26 15:00 Uhr Preußen Eiberg - SG Essen-Schönebeck
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - VfB Frohnhausen
So., 27.09.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Vogelheimer SV
So., 27.09.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - SpVgg Steele
So., 27.09.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Heisinger SV
8. Spieltag
So., 04.10.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Mülheimer SV 07
So., 04.10.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Türkiyemspor Essen
So., 04.10.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Fatihspor Mülheim
So., 04.10.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - SSVg Velbert II
So., 04.10.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - SV Burgaltendorf
So., 04.10.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 04.10.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - SuS Haarzopf
So., 04.10.26 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - Preußen Eiberg
So., 04.10.26 15:15 Uhr Heisinger SV - 1. FC Wülfrath
9. Spieltag
So., 11.10.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Türkiyemspor Essen
So., 11.10.26 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - Heisinger SV
So., 11.10.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - SpVgg Steele
So., 11.10.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SG Essen-Schönebeck
So., 11.10.26 15:00 Uhr Preußen Eiberg - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Vogelheimer SV
So., 11.10.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Türkgücü Velbert
So., 11.10.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 11.10.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - TuSEM Essen 1926
10. Spieltag
So., 18.10.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 18.10.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Mülheimer SV 07
So., 18.10.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SV Burgaltendorf
So., 18.10.26 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - Preußen Eiberg
So., 18.10.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - SSVg Velbert II
So., 18.10.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SuS Haarzopf
So., 18.10.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - VfB Frohnhausen
So., 18.10.26 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - 1. FC Wülfrath
So., 18.10.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Fatihspor Mülheim
11. Spieltag
So., 25.10.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Preußen Eiberg
So., 25.10.26 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - TuSEM Essen 1926
So., 25.10.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 25.10.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 25.10.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - Vogelheimer SV
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Türkgücü Velbert
So., 25.10.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SG Essen-Schönebeck
So., 25.10.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - Heisinger SV
So., 25.10.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Türkiyemspor Essen
12. Spieltag
So., 08.11.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SuS Haarzopf
So., 08.11.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 08.11.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SpVgg Steele
So., 08.11.26 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - 1. FC Wülfrath
So., 08.11.26 15:00 Uhr Preußen Eiberg - Mülheimer SV 07
So., 08.11.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - VfB Frohnhausen
So., 08.11.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - SSVg Velbert II
So., 08.11.26 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - Fatihspor Mülheim
So., 08.11.26 15:15 Uhr Heisinger SV - SV Burgaltendorf
13. Spieltag
So., 15.11.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Mülheimer SV 07
So., 15.11.26 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - Türkiyemspor Essen
So., 15.11.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Heisinger SV
So., 15.11.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Preußen Eiberg
So., 15.11.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - Türkgücü Velbert
So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - SG Essen-Schönebeck
So., 15.11.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 15.11.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 15.11.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - TuSEM Essen 1926
14. Spieltag
So., 29.11.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - VfB Frohnhausen
So., 29.11.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - SuS Haarzopf
So., 29.11.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SSVg Velbert II
So., 29.11.26 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - Fatihspor Mülheim
So., 29.11.26 15:00 Uhr Preußen Eiberg - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 29.11.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - Vogelheimer SV
So., 29.11.26 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - SV Burgaltendorf
So., 29.11.26 15:15 Uhr Heisinger SV - SpVgg Steele
So., 29.11.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - 1. FC Wülfrath
15. Spieltag
So., 06.12.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - 1. FC Wülfrath
So., 06.12.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Türkgücü Velbert
So., 06.12.26 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - Mülheimer SV 07
So., 06.12.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - TuSEM Essen 1926
So., 06.12.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - SG Essen-Schönebeck
So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 06.12.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Preußen Eiberg
So., 06.12.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - Heisinger SV
So., 06.12.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - Türkiyemspor Essen
16. Spieltag
So., 13.12.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Vogelheimer SV
So., 13.12.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - VfB Frohnhausen
So., 13.12.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Türkgücü Velbert
So., 13.12.26 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - SV Burgaltendorf
So., 13.12.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 13.12.26 15:00 Uhr Preußen Eiberg - SuS Haarzopf
So., 13.12.26 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - SpVgg Steele
So., 13.12.26 15:15 Uhr Heisinger SV - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 13.12.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Fatihspor Mülheim
17. Spieltag
So., 20.12.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SG Essen-Schönebeck
So., 20.12.26 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - SSVg Velbert II
So., 20.12.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Türkiyemspor Essen
So., 20.12.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 20.12.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Preußen Eiberg
So., 20.12.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - 1. FC Wülfrath
So., 20.12.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - Heisinger SV
So., 20.12.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - TuSEM Essen 1926
So., 20.12.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - Mülheimer SV 07
18. Spieltag
So., 14.02.27 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - TuSEM Essen 1926
So., 14.02.27 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Preußen Eiberg
So., 14.02.27 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Mülheimer SV 07
So., 14.02.27 15:00 Uhr SpVgg Steele - Türkiyemspor Essen
So., 14.02.27 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 14.02.27 15:15 Uhr Heisinger SV - SSVg Velbert II
So., 14.02.27 15:15 Uhr SuS Haarzopf - 1. FC Wülfrath
So., 14.02.27 15:15 Uhr Vogelheimer SV - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 14.02.27 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SG Essen-Schönebeck
19. Spieltag
So., 21.02.27 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Heisinger SV
So., 21.02.27 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 21.02.27 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - SuS Haarzopf
So., 21.02.27 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Fatihspor Mülheim
So., 21.02.27 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - Vogelheimer SV
So., 21.02.27 15:00 Uhr Preußen Eiberg - SpVgg Steele
So., 21.02.27 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SV Burgaltendorf
So., 21.02.27 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - Türkgücü Velbert
So., 21.02.27 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfB Frohnhausen
20. Spieltag
So., 28.02.27 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SSVg Velbert II
So., 28.02.27 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Türkiyemspor Essen
So., 28.02.27 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - 1. FC Wülfrath
So., 28.02.27 15:00 Uhr SpVgg Steele - Mülheimer SV 07
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 28.02.27 15:15 Uhr Vogelheimer SV - Preußen Eiberg
So., 28.02.27 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 28.02.27 15:15 Uhr Heisinger SV - TuSEM Essen 1926
So., 28.02.27 15:15 Uhr SuS Haarzopf - Fatihspor Mülheim
21. Spieltag
So., 07.03.27 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Heisinger SV
So., 07.03.27 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - VfB Frohnhausen
So., 07.03.27 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SuS Haarzopf
So., 07.03.27 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - Türkgücü Velbert
So., 07.03.27 15:00 Uhr Preußen Eiberg - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 07.03.27 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SpVgg Steele
So., 07.03.27 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SV Burgaltendorf
So., 07.03.27 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - SG Essen-Schönebeck
So., 07.03.27 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Vogelheimer SV
22. Spieltag
So., 14.03.27 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 14.03.27 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Mülheimer SV 07
So., 14.03.27 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Fatihspor Mülheim
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - SuS Haarzopf
So., 14.03.27 15:00 Uhr SpVgg Steele - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 14.03.27 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - SSVg Velbert II
So., 14.03.27 15:15 Uhr Vogelheimer SV - 1. FC Wülfrath
So., 14.03.27 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - Preußen Eiberg
So., 14.03.27 15:15 Uhr Heisinger SV - Türkiyemspor Essen
23. Spieltag
So., 21.03.27 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - TuSEM Essen 1926
So., 21.03.27 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - Vogelheimer SV
So., 21.03.27 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV Burgaltendorf
So., 21.03.27 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - SG Essen-Schönebeck
So., 21.03.27 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 21.03.27 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SpVgg Steele
So., 21.03.27 15:00 Uhr Preußen Eiberg - Heisinger SV
So., 21.03.27 15:15 Uhr SuS Haarzopf - VfB Frohnhausen
So., 21.03.27 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Türkgücü Velbert
24. Spieltag
Do., 25.03.27 18:30 Uhr VfB Frohnhausen - SV Burgaltendorf
Do., 25.03.27 19:00 Uhr SpVgg Steele - SuS Haarzopf
Do., 25.03.27 19:30 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - SSVg Velbert II
Do., 25.03.27 19:30 Uhr Türkgücü Velbert - 1. FC Wülfrath
Do., 25.03.27 19:30 Uhr Heisinger SV - Mülheimer SV 07
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SG Essen-Schönebeck - Preußen Eiberg
Do., 25.03.27 19:30 Uhr TuSEM Essen 1926 - Türkiyemspor Essen
Do., 25.03.27 19:30 Uhr Vogelheimer SV - Fatihspor Mülheim
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Spvgg Sterkrade-Nord II
25. Spieltag
So., 04.04.27 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - Türkgücü Velbert
So., 04.04.27 13:00 Uhr SSVg Velbert II - VfB Frohnhausen
So., 04.04.27 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 04.04.27 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - SpVgg Steele
So., 04.04.27 15:00 Uhr Preußen Eiberg - TuSEM Essen 1926
So., 04.04.27 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Heisinger SV
So., 04.04.27 15:15 Uhr SuS Haarzopf - Vogelheimer SV
So., 04.04.27 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SG Essen-Schönebeck
26. Spieltag
So., 11.04.27 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - 1. FC Wülfrath
So., 11.04.27 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Preußen Eiberg
So., 11.04.27 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SuS Haarzopf
So., 11.04.27 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - SSVg Velbert II
So., 11.04.27 15:00 Uhr SpVgg Steele - VfB Frohnhausen
So., 11.04.27 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - Mülheimer SV 07
So., 11.04.27 15:15 Uhr Vogelheimer SV - SV Burgaltendorf
So., 11.04.27 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - Fatihspor Mülheim
So., 11.04.27 15:15 Uhr Heisinger SV - Spvgg Sterkrade-Nord II
27. Spieltag
So., 18.04.27 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SpVgg Steele
So., 18.04.27 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - SG Essen-Schönebeck
So., 18.04.27 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Vogelheimer SV
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 18.04.27 15:00 Uhr Preußen Eiberg - Türkiyemspor Essen
So., 18.04.27 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TuSEM Essen 1926
So., 18.04.27 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Heisinger SV
So., 18.04.27 15:15 Uhr SuS Haarzopf - Türkgücü Velbert
So., 18.04.27 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Sportfreunde Niederwenigern II
28. Spieltag
So., 25.04.27 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Fatihspor Mülheim
So., 25.04.27 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - 1. FC Wülfrath
So., 25.04.27 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - VfB Frohnhausen
So., 25.04.27 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - Mülheimer SV 07
So., 25.04.27 15:00 Uhr Preußen Eiberg - SSVg Velbert II
So., 25.04.27 15:15 Uhr Vogelheimer SV - SpVgg Steele
So., 25.04.27 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SV Burgaltendorf
So., 25.04.27 15:15 Uhr Heisinger SV - SuS Haarzopf
So., 25.04.27 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - Spvgg Sterkrade-Nord II
29. Spieltag
So., 02.05.27 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Vogelheimer SV
So., 02.05.27 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 02.05.27 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Türkgücü Velbert
So., 02.05.27 15:00 Uhr SpVgg Steele - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 02.05.27 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Türkiyemspor Essen
So., 02.05.27 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - TuSEM Essen 1926
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Heisinger SV
So., 02.05.27 15:15 Uhr SuS Haarzopf - SG Essen-Schönebeck
So., 02.05.27 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Preußen Eiberg
30. Spieltag
So., 09.05.27 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Burgaltendorf
So., 09.05.27 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Fatihspor Mülheim
So., 09.05.27 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Vogelheimer SV
So., 09.05.27 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 09.05.27 15:00 Uhr Preußen Eiberg - 1. FC Wülfrath
So., 09.05.27 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SpVgg Steele
So., 09.05.27 15:15 Uhr Heisinger SV - VfB Frohnhausen
So., 09.05.27 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - SuS Haarzopf
So., 09.05.27 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SSVg Velbert II
31. Spieltag
So., 23.05.27 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 23.05.27 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - Preußen Eiberg
So., 23.05.27 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - SG Essen-Schönebeck
So., 23.05.27 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Mülheimer SV 07
So., 23.05.27 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Türkiyemspor Essen
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - TuSEM Essen 1926
So., 23.05.27 15:00 Uhr SpVgg Steele - Heisinger SV
So., 23.05.27 15:15 Uhr Vogelheimer SV - Türkgücü Velbert
So., 23.05.27 15:15 Uhr SuS Haarzopf - Sportfreunde Niederwenigern II
32. Spieltag
So., 30.05.27 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SpVgg Steele
So., 30.05.27 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - SV Burgaltendorf
So., 30.05.27 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - SuS Haarzopf
So., 30.05.27 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SSVg Velbert II
So., 30.05.27 15:00 Uhr Preußen Eiberg - Fatihspor Mülheim
So., 30.05.27 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 30.05.27 15:15 Uhr Heisinger SV - Vogelheimer SV
So., 30.05.27 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - VfB Frohnhausen
So., 30.05.27 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Spvgg Sterkrade-Nord II
33. Spieltag
So., 06.06.27 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - 1. FC Wülfrath
So., 06.06.27 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Heisinger SV
So., 06.06.27 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 06.06.27 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Mülheimer SV 07
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Türkiyemspor Essen
So., 06.06.27 15:00 Uhr SpVgg Steele - TuSEM Essen 1926
So., 06.06.27 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SSVg Velbert II
So., 06.06.27 15:15 Uhr SuS Haarzopf - Preußen Eiberg
So., 06.06.27 15:15 Uhr Vogelheimer SV - SG Essen-Schönebeck
34. Spieltag
So., 13.06.27 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - SpVgg Steele
So., 13.06.27 15:00 Uhr Heisinger SV - Türkgücü Velbert
So., 13.06.27 15:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 13.06.27 15:00 Uhr TuSEM Essen 1926 - Vogelheimer SV
So., 13.06.27 15:00 Uhr Türkiyemspor Essen - VfB Frohnhausen
So., 13.06.27 15:00 Uhr Preußen Eiberg - SV Burgaltendorf
So., 13.06.27 15:00 Uhr Mülheimer SV 07 - SuS Haarzopf
So., 13.06.27 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Fatihspor Mülheim
So., 13.06.27 15:00 Uhr SSVg Velbert II - Spvgg Sterkrade-Nord II