Allgemeines
Spitzenreiter RWE will auch gegen Lokalrivale Fatihspor Essen jubeln.
Spitzenreiter RWE will auch gegen Lokalrivale Fatihspor Essen jubeln. – Foto: André Peters

Bezirksliga 6: Bottrop siegt zweistellig, auch VSV und RWE überragen

Bezirksliga, Gruppe 6: Der siebte Spieltag ist absolviert: Während Spitzenreiter RWE II und Verfolger Vogelheimer SV ihrer Favoritenrolle eindeutig gerecht werden, schießt Fortuna Bottrop die Landesliga-Reserve der Sportfreunde Niederwenigern gar zweistellig ab.

Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Am Sonntag wurde der siebte Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 ausgetragen: Die Top-Teams Rot-Weiss Essen II, SV Burgaltendorf und Vogelheimer SV erledigten jeweils erwartungsgemäß ihre Hausaufgaben, wohingegen Fortuna Bottrop im Heimspiel gegen die Sportfreunde Niederwenigern ein Torfestival abliefert. Die Sportfreunde Königshardt feiern derweil im Duell mit Aufsteiger Dostlukspor Bottrop ihren ersten Punktgewinn, wohingegen Schlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr nach wie vor oben Zähler verbleibt.

Das ist der siebte Spieltag:

Heute, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
0
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
1
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
2
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
10
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
2
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
0
8
Abpfiff
+Video

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
6
0
Abpfiff

____

Das sind die nächsten Spieltage:

8. Spieltag
05.10.25 TuSEM Essen 1926 - Rot-Weiss Essen II
05.10.25 Sportfreunde Niederwenigern II - SuS Haarzopf
05.10.25 VfB Frohnhausen - Heisinger SV
05.10.25 SV Burgaltendorf - Spvgg Sterkrade-Nord
05.10.25 Fatihspor Essen 2001 - Sportfreunde Königshardt
05.10.25 Dostlukspor Bottrop - Fortuna Bottrop
05.10.25 Vogelheimer SV - SpVgg Steele
05.10.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - DJK Arminia Lirich 1920
05.10.25 DJK Arminia Klosterhardt - FC Blau-Gelb Überruhr

9. Spieltag
12.10.25 SpVgg Steele - DJK Arminia Klosterhardt
12.10.25 SuS Haarzopf - Dostlukspor Bottrop
12.10.25 Fatihspor Essen 2001 - TuSEM Essen 1926
12.10.25 Sportfreunde Königshardt - Fortuna Bottrop
12.10.25 Heisinger SV - SV Burgaltendorf
12.10.25 FC Blau-Gelb Überruhr - SpVgg Sterkrade 06/07
12.10.25 DJK Arminia Lirich 1920 - Sportfreunde Niederwenigern II
12.10.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Vogelheimer SV
12.10.25 Rot-Weiss Essen II - VfB Frohnhausen

