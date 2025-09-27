Bezirksliga 6: Bottrop siegt zweistellig, auch VSV und RWE überragen

Am Sonntag wurde der siebte Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 ausgetragen: Die Top-Teams Rot-Weiss Essen II, SV Burgaltendorf und Vogelheimer SV erledigten jeweils erwartungsgemäß ihre Hausaufgaben, wohingegen Fortuna Bottrop im Heimspiel gegen die Sportfreunde Niederwenigern ein Torfestival abliefert. Die Sportfreunde Königshardt feiern derweil im Duell mit Aufsteiger Dostlukspor Bottrop ihren ersten Punktgewinn, wohingegen Schlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr nach wie vor oben Zähler verbleibt.
8. Spieltag
05.10.25 TuSEM Essen 1926 - Rot-Weiss Essen II
05.10.25 Sportfreunde Niederwenigern II - SuS Haarzopf
05.10.25 VfB Frohnhausen - Heisinger SV
05.10.25 SV Burgaltendorf - Spvgg Sterkrade-Nord
05.10.25 Fatihspor Essen 2001 - Sportfreunde Königshardt
05.10.25 Dostlukspor Bottrop - Fortuna Bottrop
05.10.25 Vogelheimer SV - SpVgg Steele
05.10.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - DJK Arminia Lirich 1920
05.10.25 DJK Arminia Klosterhardt - FC Blau-Gelb Überruhr
9. Spieltag
12.10.25 SpVgg Steele - DJK Arminia Klosterhardt
12.10.25 SuS Haarzopf - Dostlukspor Bottrop
12.10.25 Fatihspor Essen 2001 - TuSEM Essen 1926
12.10.25 Sportfreunde Königshardt - Fortuna Bottrop
12.10.25 Heisinger SV - SV Burgaltendorf
12.10.25 FC Blau-Gelb Überruhr - SpVgg Sterkrade 06/07
12.10.25 DJK Arminia Lirich 1920 - Sportfreunde Niederwenigern II
12.10.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Vogelheimer SV
12.10.25 Rot-Weiss Essen II - VfB Frohnhausen