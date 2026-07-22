Bezirksliga 5: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

FSV DuisburgTrainer:
Yusuf AltinisikZugänge:
Enes Bilgin (VfB Bottrop), Emin Aksu (VfB Bottrop), Tevfik Kücükarslan (SV Scherpenberg), Melih Eroglu (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Mert Kefeli (Mülheimer FC 97), Eren Güner (DJK Blau-Weiß Mintard), Atilla Yildiz (Mülheimer SV 07), Christopher Favour Eze (FSV Duisburg)Abgänge:
Kerem Kadir Sengül (TSV Safakspor Oberhausen), Murat Özkul (Türkischer SV 1920 Bruckhausen), Arda Civelekoglu (TuS Viktoria Buchholz)GSV MoersTrainer:
Andreas OerschkesZugänge:
Andreas Oerschkes (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Dzejlan Bisevac (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Soner Cakmak (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Jonas Händler (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Dennis Müller (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Dawid Oskar Niedzielski (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Danil Samsonov (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Nico Tschuschke (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Enes Parimli (SV Schwafheim), Serkan Durak (SV Schwafheim), Marvin Sprzagalla (), Lukas Nowicki (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Kayodie Jacob Eniola (FC Moers-Meerfeld), Ramon Morawiec (GSV Moers II), Lavdrim Sulejmani (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Russ Bryand Soh Fotso (GSV Moers II), Mert Aközbek (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Aza Kader (GSV Moers II), Emir Karabegovic (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Clemens Genkel (VfL Repelen), Berkant Gebes (VfL Repelen), Nico Juan Huylmans (Aus eigener U19), Lucas Hahn (Aus eigener U19), Jan Mehnert (Aus eigener U19), Leon Gabenstein (VfL Repelen), Max Brauckmann (VfL Repelen), Milan Macar (GSG Duisburg), Klaus Rosenauer (VfL Repelen), Leandro Adams (VfL Repelen), Nika Chitauri (FC Iberia 2010), Karim Moustafa (VfB Homberg II), Patrick Heydrich (GSV Moers II), Marcus Freuer (Rumelner TV)Abgänge:
Marc Bäsner (TV Kalkum-Wittlaer)Rhenania BottropTrainer:
Stefan ThieleZugänge:
Philipp Demler (Schwarz-Weiß Alstaden), Simon Palmen (Sportfreunde Königshardt), Hüssein El-Moussa (Dostlukspor Bottrop), Hussein Solh (Fortuna Bottrop), Olcay Yilmaz (VfB Bottrop), Marcel Bambic (FC Sterkrade 72), Baris Erdogan (Dostlukspor Bottrop), Senior Boateng (VfB Bottrop), Junior Boateng (VfB Bottrop), Allan Zuna (DJK Arminia Lirich 1920), Luis Schneider (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Liron Jason Oteng-Adjei (SpVg Schonnebeck II), Leotrim Kryeziu (SpVg Schonnebeck II), Okan Solak (Reaktiviert), Jesse Arthur (FC Kray), Jez Mahame Frempong (Fatihspor Essen 2001), Zadok Kobina Amissah Abakah (Vereinslos), Awaz Amen (Mülheimer FC 97), Gian Franco Caltagirone (SC Buschhausen 1912)Abgänge:
Cem Sakız (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Jan Niklas Schröer (DJK Arminia Klosterhardt), Christian Jusik (Rhenania Bottrop U23 II), Joshua Meder (SC 1920 Oberhausen), Dennis Terwiel (SV Adler Osterfeld), Marc-Aime Rigione (VfB Homberg II), Jan Nübel (SG Essen-Schönebeck), Nevio Dietz (Fortuna Bottrop), Dominik Muris (Fortuna Bottrop), Niklas Schumacher (Fortuna Bottrop), Umut Can Yilmaz (Rheinland Hamborn II), Marcel Bambic (FC Sterkrade 72), Mert-Turay Berberoglu (BV Osterfeld 1919)SC 1920 OberhausenTrainer:
Erkan AydinZugänge:
Ralf Thiel (VfB Bottrop), Jan-Niklas Forger (), Marco Becker (SuS 21 Oberhausen), Thuto Schneider (Spvgg Sterkrade-Nord), Julian Klement (1. FC Lintfort), Joshua Meder (Rhenania Bottrop), Jasper Luemba (SV Borbeck), Rene Carel (SuS 21 Oberhausen), Samuel Mensah (SuS 21 Oberhausen), Mertcan Kaya (RWS Lohberg), Abdelmalik El Ouriachi (Mülheimer SV 07), Maximilian Hasshoff (1. FC Hirschkamp), Sönmez Sarsik (VfL Repelen)Abgänge:
Deniz Fahri Batman (Schwarz-Weiß Alstaden), Golekuh Caesar (TSV Safakspor Oberhausen), Serkan Barutcu (Juspo Essen-West), Julian Krasniqi (FC Welheim), Reid Osei (Essener SC Preußen), Ömer-Faruk Calik (Duisburger FV 08), Mohammad Almahmoud Alhussain (SuS 21 Oberhausen), Erenay Bektas (Duisburger FV 08)Schwarz-Weiß AlstadenTrainer:
Bilal FezzaniZugänge:
Deniz Fahri Batman (SC 1920 Oberhausen), Matti Völkel (1. FC Lintfort), Emmanuel Darko (FC Saloniki Essen), Joel Schoof (Rheinland Hamborn), Younes Bachiri (Türkischer SV 1920 Bruckhausen), Boran Demir (FSV Duisburg), Mamadou Moussa Balde (SC Croatia Mülheim), Kelvin Akwas Antwi Acheampong (SC Croatia Mülheim), John Olaoluwa Taiwo (SC Croatia Mülheim)Abgänge:
Philipp Demler (Rhenania Bottrop), Justin Wzietek (SuS 21 Oberhausen), Robin Aycicek (1. FC Hirschkamp), Ali Gülcan (Fatihspor Essen 2001)Sportfreunde Hamborn 07Trainer:
Soumiya BouhadiZugänge:
Marvin Ellmann (SV Duissern), Gian-Nino Harling (SV Rhenania Hamborn), Christian Schwieren (), Jasin El Ouarti (GSG Duisburg), Younes Abdelhedi (SV Genc Osman Duisburg), Alperen Ercan (VfB Homberg II), Dennis Golomb (VfB Homberg II), Besnik Misini (FC Albania Duisburg), Can Serdar (Sportfreunde Hamborn 07), Mahir-Can Kalpakli (Sportfreunde Hamborn 07 II), Kerem Bostanci (Rheinland Hamborn), Noah Donai (SuS 09 Dinslaken), Hamdi Özdemir (Sportfreunde Hamborn 07), Chakib El Hamraa (Bader SV 91), Leandro Petric (Duisburger FV 08), Ali Ehrary (TuS Asterlagen), Dijan Yalcin (Sportfreunde Hamborn 07), Bülent Koca (SV Rhenania Hamborn)Abgänge:
Nico Kuipers (Spvgg Sterkrade-Nord), Tim Falkenreck (Spvgg Sterkrade-Nord), Kenson Götze (VfB Frohnhausen), Pascal Spors (Spvgg Sterkrade-Nord), Luka Blazevic (), Rashad Ouro-Akpo (), Noah Gabriel Herrmann (SV Scherpenberg), Max Werner (), Alexander Geraedts (), Seungho Noh (), Max Werner (DJK Blau-Weiß Mintard), Giuliano Cosma Salierno (Rheinland Hamborn), Yusa Sentürk (), Teoman Moustafa (), Gökdeniz Senlik (SV Genc Osman Duisburg), Osman Calik (), Teoman Moustafa (Rheinland Hamborn), Yusa Sentürk (Rheinland Hamborn), Petros Tzikas (), Can Serdar (Sportfreunde Hamborn 07), Ilyas Kaddouri (Duisburger SV 1900), Alexandros Chassanidis (Duisburger SV 1900), Jamiro Jorden Patyk (SV 08/29 Friedrichsfeld), Emre Kamil Özdemir (SV Rhenania Hamborn), Alexander Geraedts (SV Scherpenberg), Seungho Noh (1. FC Wülfrath), Rashad Ouro-Akpo (VfB Homberg), Julius Ufer (SpVgg Sterkrade 06/07), Luka Blazevic (TSV Meerbusch), Julian Keibel (SV Sonsbeck), Mohammad Bitar (Mülheimer FC 97), Semih Cakmak (Duisburger SC Preußen), Noah Gabriel Herrmann (VfB Homberg)SpVgg Sterkrade 06/07Trainer:
Norman SeitzZugänge:
Jonah Konzer (Dostlukspor Bottrop), David Reidermann (SuS 21 Oberhausen), Lasse Schraven (VfB Bottrop), Leon Hölz (Grün-Weiß Holten), Luis Gabriel Bioly (FC Blau Weiß Italia Oberhausen), Oleksandr Petrov (VfB Bottrop), Leonard Milanovic (SG Essen-Schönebeck), Norman Seitz (DJK Arminia Klosterhardt), Julius Ufer (Sportfreunde Hamborn 07)Abgänge:
Joshua Eberth (Sportfreunde Königshardt), Nils Martin (Sportfreunde Königshardt), Torben Wissen (Sportfreunde Königshardt), Moritz Anderheide (VfB Bottrop), Said Aljumaa (Spvgg Sterkrade-Nord II), Björn Klauber (Oberhausen 78), Nicolas Strömann (Sportfreunde Königshardt), Florian Pascal Lauer (SC Eintracht Oberhausen)Spvgg Sterkrade-NordTrainer:
Oguzhan CuhaciZugänge:
Nico Kuipers (Sportfreunde Hamborn 07), Tim Falkenreck (Sportfreunde Hamborn 07), Arda Bozkurt (Sportfreunde Hamborn 07), Blinort Namoni (SV Rhenania Hamborn), Andre Busch (SC Buschhausen 1912), Jonas Florczak (SuS 21 Oberhausen), Pascal Spors (Sportfreunde Hamborn 07), Ben Louis Riebling (VfB Homberg II), Artur Veselov (SC Buschhausen 1912), Jamie Lux (VfL Rhede)Abgänge:
Thuto Schneider (SC 1920 Oberhausen), Fabian Drieschner (PSV Wesel), Oguzhan Mirac Cengiz (Dostlukspor Bottrop), Dean Torben Nowoczin (SC Buschhausen 1912), Michael Kunze (Spvgg Sterkrade-Nord II), Kenan Sönmez (Spvgg Sterkrade-Nord II), Jonas Miesemer (SG Oberhausen 92)SuS 21 OberhausenTrainer:
Raphael SteinmetzZugänge:
Raphael Steinmetz (VfB Bottrop), Torben Trapphoff (), Peter Gallina (), Norman Kluwig (), Jan Hünting (VfB Bottrop), Justin Wzietek (Schwarz-Weiß Alstaden), Niklas Luis Nocke (FC Italia Oberhausen 2021), Kevin Patrick Konrad (Heisinger SV), Enrico Cuccu (FC Sterkrade 72), Noah Luis Heutger (SV 08/29 Friedrichsfeld), Alessandro Falcone (VfB Bottrop), René Biskup (VfB Bottrop), Joshua Brauer (SV 08/29 Friedrichsfeld), Okan Aslantin (1. FC Hirschkamp), Fabio Saporito (VfR 08 Oberhausen), Tim Füten (VfB Speldorf), Joel Maurice Zeh (RW Oberhausen II), Tim Beier (TB Oberhausen 1889), Ben Demmer (VfB Speldorf), Nico Kinscher (FC Blau Weiß Italia Oberhausen), Mohammad Almahmoud Alhussain (SC 1920 Oberhausen), Fabio Mülling (TB Oberhausen 1889)Abgänge:
Leo Prinz (Fortuna Bottrop), Marco Becker (SC 1920 Oberhausen), Jonas Florczak (Spvgg Sterkrade-Nord), Rene Carel (SC 1920 Oberhausen), Samuel Mensah (SC 1920 Oberhausen), Fabian Piepenbring (Sportfreunde Hamborn 07 II), Muhammet Emin Canim (), Talha Canim (), Niklas Lindisch (TuS Union 09 Mülheim), David Reidermann (SpVgg Sterkrade 06/07), Kevin Weber (), Ensar Yildiz (), Kai Habendorf (Karriereende), Marvin Stanczyk (FC Sterkrade 72), Abdulhamit Canim (SV Duissern), Talha Canim (SV 08/29 Friedrichsfeld)SV Genc Osman DuisburgTrainer:
Yalcin NezirZugänge:
Gökdeniz Senlik (Sportfreunde Hamborn 07), Luan Petsch (GSG Duisburg), Edis Junuzovic (GSG Duisburg), Qasem Esper (VfB Homberg II), Can Funke (ESC Rellinghausen), Samuel Kaba Frimpong (SV Rhenania Hamborn), Yusuf Turnali (SV Rhenania Hamborn), Ibrahim Dibasy (Ratingen 04/19 U23 II), Halis Yayla (SV Rhenania Hamborn), Jann Singh (TuS Viktoria Buchholz), Ümüt-Kaan Kücük (Türkischer SV 1920 Bruckhausen), Faouzi Amhamdi (SV Duissern), Yalcin Nezir (SV Rhenania Hamborn), Yassin Andich (SG Essen-Schönebeck), Siegfried Kalonda (SG Essen-Schönebeck), Gianluca Buhlmann (SV 08/29 Friedrichsfeld), Okan Al (1. FC Hirschkamp), David Gedeon (VfB Homberg II)Abgänge:
Mert Yagci (Türkiyemspor Bochum), Argjent Emrula (1. FC Hirschkamp), Bünyamin Burak Sari (Rheinland Hamborn), Younes Abdelhedi (Sportfreunde Hamborn 07), Burak Yildiz (Dostlukspor Bottrop), Umut Calik (Sportfreunde Hamborn 07 II), Kaan Aktas (Sportfreunde Hamborn 07 II), Dogukan Gündüz (SV Rhenania Hamborn), Tarkan Yildirim (Unbekannt), Mikail Öztürk (Unbekannt), Emin Altinkaynak (Unbekannt), Ishak Öztürk (Mülheimer FC 97), Mikail Öztürk (Rheinland Hamborn)SV Rhenania HambornTrainer:
Damir SalkovicZugänge:
Burak Özcan (), Ercan Özcan (), Rexhep Saliji (), Semir Demiri (), Arda Candan (), Baran Fidan (), Abdullah Özcan (), Damien Kaiser (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Jeremy Lucaßen (Mülheimer FC 97), Ugonna Tony Ahukanna (SpVgg Meiderich 06/95), Diar Mustafa (TuS Asterlagen), Emre Kamil Özdemir (Sportfreunde Hamborn 07), Philipp Asamoah (GSG Duisburg), Bilal Andich (Duisburger FV 08), Robert Onochie Ukuta (FC Saloniki Essen), Sean Nehemiah Chiagolu Maluze (Mülheimer FC 97), Dogukan Gündüz (SV Genc Osman Duisburg), Umutcan Zengin (), Yves Mumpa Mbo (Duisburger FV 08), Rayan Rezgi (FSV Duisburg), Ahmad Jalal Yosufi (SV Rhenania Hamborn), Hagie Jaiteh (Mülheimer FC 97), Mamadou Allioune Sillah (Sportfreunde Hamborn 07), Mohamad Omari (SG Unterrath), Jamal Lezane Kirbas (Sportfreunde Hamborn 07 II)Abgänge:
Blinort Namoni (Spvgg Sterkrade-Nord), Baris Can Akdogan (Sportfreunde Hamborn 07 II), Gian-Nino Harling (Sportfreunde Hamborn 07), Andrija Kurandic (Duisburger SV 1900), Samuel Kaba Frimpong (SV Genc Osman Duisburg), Yusuf Turnali (SV Genc Osman Duisburg), Cihan Ezer (SV Rees), Mirkan Sezgin (1. FC Hirschkamp), Ugur Özmen (Türkischer SV 1920 Bruckhausen), Mahmut Yahya Kalkan (Türkischer SV 1920 Bruckhausen), Halis Yayla (SV Genc Osman Duisburg), Yalcin Nezir (SV Genc Osman Duisburg), Eren Hüseyin Korkmaz (Viktoria Beeck), Bünyamin Özdemir (SV 08/29 Friedrichsfeld), Dursun Can (SV 08/29 Friedrichsfeld), Ahmet Beytullah Kanmaz (GSG Duisburg II), Mohamed Amin Mallouki Guerrid (Türkiyemspor Mönchengladbach), Mikail Gülcü (VfB Bottrop II), Pasquale Conti (Mülheimer FC 97), Bülent Koca (Sportfreunde Hamborn 07), Okan Yilmaz (SuS 09 Dinslaken)TuS AsterlagenTrainer:
Gökhan Ünlü, Michael HoppeZugänge:
Alen Brajic (TV Asberg), Junior Holzum (TV Asberg), Mertkan Ünlü (VfL Rheinhausen II), Berhan Catik (VfL Rheinhausen II), Bajazit Ljesnjanin (GSV Moers II), Gökhan Ünlü (VfL Rheinhausen II), Gojar Mustafaj (Türkischer SV 1920 Bruckhausen), Sahlan Elcim (TV Asberg), Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt (VfL Rheinhausen), Julian Daniel Gardocki (VfL Rheinhausen), Bilal Baytekin (TV Asberg II), Firat Mocu (TV Asberg II), Kadirhan Öztürk (Vereinslos), Kilian Cüneyt Rabe (TV Asberg), Michael Hoppe (), Musafi Shehu (), Adil Can Büyükimdat (), Konstantin Nedic (), Albion Luma (), Mamadou Billo Kante (), Albion Luma (1. FC Lintfort), Ava Kader (Mülheimer FC 97), Taycan Köksel (1. FC Lintfort)Abgänge:
El Houcine Bougjdi (), Ahmet Aldemir (), Metin Özmen (), Muhammet Isiktas (), Enes Isiktas (), Mario-Catalin Codreanu (), Derman Disbudak (), Sefa Karakurt (), Mehmet Coskun (), Yunus Emre Turgut (), Emre Can Aydin (), Erol Kilic (), Khalid Al-Bazaz (ASV Mettmann), Diar Mustafa (SV Rhenania Hamborn), Enes Isiktas (Sportfreunde Niederwenigern), Metin Özmen (VfL Tönisberg), Muhammet Isiktas (Dostlukspor Bottrop), Yunus Emre Turgut (Dostlukspor Bottrop), Mario-Catalin Codreanu (Dostlukspor Bottrop), Derman Disbudak (DJK Gnadental III), Salih Efe Aydin (Rheinland Hamborn II), Erol Kilic (Fatihspor Essen 2001), Ali Ehrary (Sportfreunde Hamborn 07), Sefa Karakurt (OSC Rheinhausen), Tunahan Karakaya (Rumelner TV)VfB Homberg IITrainer:
Marcel LarocheZugänge:
Kevin Marcel Kroggel (VfL Rheinhausen), Maximilian Brunner (PSV Wesel II), Armin Alihodzic (GSG Duisburg), Marco Grünert (CSV Marathon Krefeld), Louis Laroche (VfB Homberg), Marcel Laroche (VfB Homberg), Justin Gellert (TV Asberg), Gabriel Graeber (TV Asberg), Lars Drauschke (TV Asberg), Jan Albus (VfL Repelen), Lukas Thieme Ünver (ESV Hohenbudberg), Danijel Arsenovic (GSG Duisburg), Marc-Aime Rigione (Rhenania Bottrop), Tom Selbach (VfB Homberg II), Frederic Michel (VfB Homberg)Abgänge:
Ben Louis Riebling (Spvgg Sterkrade-Nord), Ender Türkmen (SuS Viktoria Wehofen), Parwes Rehmani (DJK Arminia Lirich 1920), Qasem Esper (SV Genc Osman Duisburg), Sven van Dyck (SV Schwafheim II), Alperen Ercan (Sportfreunde Hamborn 07), Dennis Golomb (Sportfreunde Hamborn 07), Karim Moustafa (GSV Moers), Stephen Antwi (TV Asberg), Arber Arifi (TV Asberg), Felix Gotthardt (SV Schwafheim), Florian Gashi (FC Albania Duisburg)VfL RepelenTrainer:
Martin SoblikZugänge:
Marko Jeremic (VfB Homberg II), Alin-Mihail Tirim (VfB Homberg II), Yigit Yaman (VfB Homberg II), Tim Küppers (FC Moers-Meerfeld), Dennis Hüsken (VfB Homberg II), Martin Soblik (VfB Homberg II), Dominic Soblik (VfB Homberg II), Faisan Noah Wahab (1. FC Lintfort II), Cihan Sen (VfL Repelen), Amin Esmaiel Narziweh (Sportfreunde Walsum 09), Alessio Böge (TV Asberg), Arthur Fell (VfL 08 Repelen II), Berkan Sonbahar (VfL Repelen), Dlkash Khalid Koti (DJK Vierlinden), Emre Can Yüce (VfB Homberg II), Hugo Weinbach (GSV Moers), Jehovany Pedro da Silva (TuS Xanten), Luca Dörfler (TV Asberg), Luiz Maxime Pause (Rumelner TV), Mika Kösters (VfB Homberg II), Oguzhan Alp (VfL Repelen), Szymon Mateusz Hajduk (SV Budberg), Cihan Sen (VfL Repelen), Gökhan Uyur (VfL Repelen), Kadir Sonbahar (VfL Repelen), Ajdin Tucic (1.FC Lintfort), Anel Fatimic (1.FC Lintfort), Leon Otten (1.FC Viersen), Anouar El Issaoui (1.FC Lintfort), Gloire Afonso Malangi (TuS Xanten)Abgänge:
Amar Pilavdzic (DJK Blau-Weiß Mintard), Arjeton Krasniqi (), Yassin Ait Dada (), Tobias Tatzel (), Hendrik Schons (), Marvin Trentzsch (), Yubery Santo Stielke (), Leandro Adams (), Robin Meischner (), Jan Albus (), Marvin Slatinjek (), Mehmet Ügüdür (), Klaus Rosenauer (), Clemens Genkel (), Robin Rasche (), Christoph Zgorecki (), Andrew Appiah (), Max Brauckmann (), Max Brauckmann (), Clemens Genkel (GSV Moers), Berkant Gebes (GSV Moers), Yusuf Kuci (MSV Moers), Izzettin Kuci (MSV Moers), Peter Burian (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Hendrik Schons (VfR Krefeld-Fischeln), Tobias Tatzel (VfR Krefeld-Fischeln), Leon Gabenstein (GSV Moers), Robin Rasche (VfR Krefeld-Fischeln), Max Brauckmann (GSV Moers), Jan Albus (VfB Homberg II), Klaus Rosenauer (GSV Moers), Leandro Adams (GSV Moers), Arjeton Krasniqi (VfL Tönisberg), Yassin Ait Dada (VfL Tönisberg), Yubery Santo Stielke (VfL Tönisberg), Marvin Trentzsch (VfR Krefeld-Fischeln), Christoph Zgorecki (TuS Xanten), Sercan Baloğlu (SV Scherpenberg), Rohllah Sadat (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Mehmet Ügüdür (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Marvin Slatinjek (SV Schwafheim), Marius Geßmann (SV Schwafheim), Dyar Naser Arab (1. FC Lintfort II), Sascha Weyen (VfL Tönisberg), Robin Meischner (GSV Moers)