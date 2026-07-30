Bezirksliga 5: So läuft die Vorbereitung der Aufsteiger Am 14. August fällt der Startschuss für die Saison 2026/27 in der Bezirksliga. FuPa Niederrhein gibt euch einen Überblick über die Vorbereitung der Aufsteiger. von Tristan Benten · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Der FSV Duisburg feiert eine gelungene Vorbereitung – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Die Bezirksliga, Gruppe 5 hat nur einen einzigen Aufsteiger vorzuweisen. Nach nur einem Jahr in der Kreisliga A kehrt der ehemalige Oberligist FSV Duisburg zurück in die Bezirksliga. Die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit läuft auf Hochtouren und kann auch erste klare Erfolge vorweisen.

Klare Verstärkungen Es waren schwierige Jahre für diejenigen, die es mit dem FSV Duisburg hielten. Jahrelang agierte der Verein in der Landes, - wie auch Oberliga am Niederrhein. Doch aufgrund einiger Probleme stieg der FSV in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten ab und landete schlussendlich in der A-Liga. Ein kompletter Umbau sorgte daraufhin für eine fast perfekte Saison. Mit 25 Siegen, nur einer Niederlage und 75 Punkten machten die Duisburger den Wiederaufstieg in die Bezirksliga perfekt. Für die kommende Spielzeit verstärkte sich der FSV. Beispielsweise sicherte sich der Bezirksligist die Dienste von Torjäger Enes Bilgin. Für mehr Sicherheit im Mittelfeld soll gleichzeitig Zugang Emin Aksu sorgen.

Überzeugender Testspiel-Start Die Testspiele des Aufsteigers machen Hoffnung auf eine starke Saison. Der erste Test gegen den A-Ligisten SV Duissern konnte der FSV knapp mit 4:3 gewinnen. Alle Tore wurden dabei von Zugängen aus dem aktuellen Transferfenster erzielt. Auch die darauffolgenden beiden Partien gegen den Landesligisten Rheinland Hamborn (1:0) und den A-Ligisten 1. FC Hirschkamp (5:4) konnten gewonnen werden. Auf die drei Testspiel-Siege folgte die Teilnahme am Ayhan Coskun Cup. Nach Erfolgen gegen Türkiyemspor Essen (3:1) und Fatihspor Mülheim (3:1) musste sich der FSV das erste Mal in der Vorbereitung geschlagen geben. Beim Wiedersehen mit Rheinland Hamborn gab es eine 2:3-Pleite für den Aufsteiger. Mit sechs Zählern erreichte der FSV als Tabellenzweiter das Halbfinale.