 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Bezirksliga 5 live: So laufen die Spiele am Sonntag!

Bezirksliga 5: Schwarz-Weiß Alstaden dreht ein 0:2 gegen TuS Asterlagen, weil Boran Sezen mit drei Toren auf 37 Saisontreffer stellt. TuS Viktoria Buchholz dreht das Kellerduell gegen GSG Duisburg, legt im Abstiegskampf vor und springt nach dem 4:1 auf Rang 14.

von André Nückel · Heute, 10:20 Uhr · 0 Leser
Enge Duelle in der Bezirksliga.
Enge Duelle in der Bezirksliga. – Foto: Steffen Pospich

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Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Spieltag 31 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: TuS Asterlagen sah bei Schwarz-Weiß Alstaden nach einem Doppelpack von Diar Mustafa lange wie der Sieger aus, doch Boran Sezen führte Alstaden mit drei Toren noch zu einem klaren 5:2. Am Samstag holte Viktoria Buchholz Big Points im Abstiegskampf.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

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Fr., 08.05.2026, 19:30 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
5
2
Abpfiff

Schwarz-Weiß Alstaden hat eine starke Reaktion auf einen frühen Zwei-Tore-Rückstand gezeigt und TuS Asterlagen noch mit 5:2 bezwungen. Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber denkbar ungünstig, weil Diar Mustafa die Gäste bereits in der achten Spielminute in Führung brachte und nach einer halben Stunde sogar auf 2:0 erhöhte. Alstaden blieb jedoch im Spiel, verkürzte noch vor der Pause durch Boran Sezen auf 1:2 und kam nach dem Seitenwechsel endgültig zurück. Sezen verwandelte nach 63 Minuten einen Foulelfmeter zum Ausgleich, ehe die Gastgeber trotz der Gelb-Roten Karte gegen Danny Walkenbach aufdrehten. Fabian Stratmann brachte Alstaden in der Schlussphase erstmals in Führung, Sergen Sezen legte kurz darauf das 4:2 nach. Den Schlusspunkt setzte erneut Boran Sezen, der in der 90. Minute seinen Dreierpack perfekt machte und nun bei 37 Saisontoren steht. In der Tabelle festigt Alstaden mit 39 Punkten Rang zehn, während Asterlagen mit 37 Zählern direkt dahinter bleibt.

Gestern, 17:15 Uhr
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
4
1

TuS Viktoria Buchholz hat im Abstiegskampf der Bezirksliga, Gruppe 5 vorgelegt und GSG Duisburg nach einem Rückstand noch deutlich mit 4:1 geschlagen. Dabei erwischten zunächst die Gäste den besseren Moment, weil Mamadou Billo Kante GSG nach 26 Minuten in Führung brachte. Buchholz fand aber noch vor der Pause zurück, als Tobias Eickmanns kurz vor dem Seitenwechsel zum 1:1 ausglich. Nach der Pause kippte die Partie dann zugunsten der Gastgeber: Fabian Rahmacher traf zum 2:1 (52.), Elias Benedikt Schnell erhöhte wenig später auf 3:1 und brachte die Viktoria damit klar auf Kurs. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte David Jan Polanetzki, der in der Schlussphase zum 4:1-Endstand traf (88.). Durch den Sieg verbessert sich Buchholz mit 29 Punkten auf Rang 14 und zieht am 1. FC Mülheim-Styrum vorbei, der allerdings noch ein Spiel weniger ausgetragen hat. GSG Duisburg bleibt mit 17 Punkten Tabellenletzter.

Heute, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
15:15live
Spieltext SC Oberhaus. - Rhen Hamborn

Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
15:30
Spieltext FC Neuk.-Vlu - Dinslaken 09

Heute, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:30live
Spieltext VfL Repelen - SuS 21 Oberh

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:30live
Spieltext DSV 1900 - Mülheimer SV

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Meiderich 06/95
SpVgg Meiderich 06/95SpVgg 06/95
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:00
Spieltext SpVgg 06/95 - Duisb. FV 08

Heute, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:15live
Spieltext VfB Homberg II - Rheinland

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-StyrumMH-Styrum
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:30
Spieltext MH-Styrum - Genc Osman

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Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - 1. FC Mülheim-Styrum
Sa., 16.05.26 18:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SpVgg Meiderich 06/95
So., 17.05.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - VfL Repelen
So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - TuS Viktoria Buchholz
So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - GSG Duisburg
So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 17.05.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - VfB Homberg II
So., 17.05.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 17.05.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Duisburger SV 1900

33. Spieltag
So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - SuS 21 Oberhausen
So., 31.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Mülheimer SV 07
So., 31.05.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SV Genc Osman Duisburg
So., 31.05.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Rheinland Hamborn
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfL Repelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 31.05.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SuS 09 Dinslaken
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Duisburger FV 08
So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - TuS Asterlagen
So., 31.05.26 15:45 Uhr SV Rhenania Hamborn - TuS Viktoria Buchholz

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