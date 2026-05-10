Bezirksliga 5 live: So laufen die Spiele am Sonntag!

Schwarz-Weiß Alstaden hat eine starke Reaktion auf einen frühen Zwei-Tore-Rückstand gezeigt und TuS Asterlagen noch mit 5:2 bezwungen. Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber denkbar ungünstig, weil Diar Mustafa die Gäste bereits in der achten Spielminute in Führung brachte und nach einer halben Stunde sogar auf 2:0 erhöhte. Alstaden blieb jedoch im Spiel, verkürzte noch vor der Pause durch Boran Sezen auf 1:2 und kam nach dem Seitenwechsel endgültig zurück. Sezen verwandelte nach 63 Minuten einen Foulelfmeter zum Ausgleich, ehe die Gastgeber trotz der Gelb-Roten Karte gegen Danny Walkenbach aufdrehten. Fabian Stratmann brachte Alstaden in der Schlussphase erstmals in Führung, Sergen Sezen legte kurz darauf das 4:2 nach. Den Schlusspunkt setzte erneut Boran Sezen, der in der 90. Minute seinen Dreierpack perfekt machte und nun bei 37 Saisontoren steht. In der Tabelle festigt Alstaden mit 39 Punkten Rang zehn, während Asterlagen mit 37 Zählern direkt dahinter bleibt.