Bezirksliga 5 live: So läuft der Sonntag!

Spieltag 20 in der Bezirksliga, Gruppe 5: Der SC Oberhausen empfängt SuS Oberhausen zum Derby am Freitagabend, an dem auch der SV Genc Osman und TuS Asterlagen spielen. Am Samstag folgen Heimspiele von Rheinland Hamborn und Rhenania Hamborn, das gegen Tabellenführer Duisburger FV krasser Außenseiter ist.
SC 1920 Oberhausen – SuS 21 Oberhausen 3:1
SC 1920 Oberhausen: Zakaria Benhannoun, Mohamed Lamine Jegham, Erenay Bektas, Bülent Demirci, Burak Demirci, Reid Osei, Julian Krasniqi (84. Ridwan Yakubu Usmanu), Ömer-Faruk Calik (60. Mohammad Almahmoud Alhussain), Nevio Möllmann, Justin Wunder, Yusuf Allouche - Trainer: Erkan Aydin
SuS 21 Oberhausen: Kai Habendorf, Gino Priszma, Niko Lazar, Samuel Mensah (74. Alexander Kotz), Chris-Evans Pieritz, Marco Matuszzak, Leo Prinz (90. Muhammet Emin Canim), Talha Canim (84. Jihan Jeremi Bayram), Brahim Mountacer, Abdulhamit Canim (70. Akbar Soule) - Trainer: Kevin Weber
Schiedsrichter: Sebastian Becker - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Brahim Mountacer (13.), 1:1 Justin Wunder (45.+5), 2:1 Yusuf Allouche (80.), 3:1 Yusuf Allouche (90.+9)
SV Genc Osman Duisburg – TuS Asterlagen 1:0
SV Genc Osman Duisburg: Ali Günes Karabiyik, Bünyamin Burak Sari, Enis Koray Kücük (66. Baran Fidan), Hussein Alameddine, Dominik Zagrovic, Tekin Mang, Argjent Emrula (46. Felix Mpianza), Emre Onur, Elyesa Onur (46. Osman Simsek), Sandro Garcia Melian, Mert Yagci (86. Ishak Öztürk) - Co-Trainer: Tarkan Yildirim - Trainer: Hakan Katircioglu - Co-Trainer: Tugay Arslan
TuS Asterlagen: Oguz Dalli, Emre Can Aydin, Yunus Emre Turgut, Mario-Catalin Codreanu, Ahmet Aldemir, Enes Isiktas, El Houcine Bougjdi, Metin Özmen, Mehmet Boztepe (8. Riichi Nakanishi), Diar Mustafa, Emir Turan - Trainer: Muhammet Isiktas
Schiedsrichter: Max Zimmert - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Sandro Garcia Melian (79.)
Rheinland Hamborn – Viktoria Buchholz 4:2
Rheinland Hamborn: Deniz Aktas, Mehmed-Sena Özen (59. Mohammed Monir Ayyad), Ömer Talha Yurdakul (59. Imran Ömür), Kaan Akgül, Joel Schoof (72. Etinosa Igbionawmhia), Nurettin Kayaoğlu, Julian Lösbrock, Eren Taskin, Ahmet Efe Aris (65. Baran Özcan), Joel Preuß, Samet Sadiklar (65. Valdet Totaj) - Trainer: Fahri Ulutas - Trainer: Julien Schneider-İriç - Co-Trainer: Mikail Demirel
Viktoria Buchholz: Lennard Normen Dorloff, Pascal Mahn, David Szekeres, Rimuto Sasaki, Samson Ayodele (57. Kenshin Iwai), Eliah Jung (63. Timo Wirtz), Tobias Eickmanns, Semih Vißer, Hasan Aydin, Colin Onyeocha (81. Fabio Motuzzi), Elias Benedikt Schnell - Trainer: Tim Sobisch - Trainer: Stephan Bork
Schiedsrichter: Max Breddemann
Tore: 1:0 Samet Sadiklar (11.), 2:0 Ahmet Efe Aris (30.), 3:0 Samet Sadiklar (40.), 4:0 Ahmet Efe Aris (54.), 4:1 Hasan Aydin (68.), 4:2 Hasan Aydin (86.)
Ist das bitter: Schlusslicht Rhenania Hamborn führte mit 2:0 gegen Spitzenreiter Duisburger FV, Andrija Kurandic (46.) traf sogar erst in der ersten Minute des zweite Durchgangs zum 2:0. Was oftmals ein Wirkungstreffer ist, stachelte den DFV nur an. Die Gäste schlugen ab der Stundenmarke zurück und bejubelten im Anschluss noch einen 4:2-Erfolg. Für die Rhenania wäre es der erste Saisonsieg gewesen, die Duisburger haben aktuell fünf Punkte Vorsprung auf Rheinland Hamborn.
SV Rhenania Hamborn – Duisburger FV 08 2:4
SV Rhenania Hamborn: Mirkan Sezgin, Dursun Can, Eric Belanga, Ugur Özmen, Anthony Amadi, Mohammed Faiz, Samuel Kaba Frimpong, Pasquale Conti, Mamadou Lamarana Diallo, Blinort Namoni, Andrija Kurandic - Trainer: Yalcin Nezir
Duisburger FV 08: Jonas Buschmann, Miche-Joel Makomé-Mabouba, Gracjan Adamowicz, Yavuz Kalyoncu, Hüseyin Rasitoglou, Aiyoub Andich, Obed-Samuel Adjamah, Tayfun Yildirim, Noah Devran Andich Abdeslam, Ismail Öztürk, Filip Dimeski - Trainer: Mustafa Öztürk
Schiedsrichter: Sebastian Bock (Hamminkeln)
Tore: 1:0 Mohammed Faiz (33.), 2:0 Andrija Kurandic (46.), 2:1 (60.), 2:2 (66.), 2:3 (83.), 2:4 (90.+4)
21. Spieltag
Sa., 28.02.26 17:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SC 1920 Oberhausen
So., 01.03.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Rhenania Hamborn
So., 01.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - GSG Duisburg
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 01.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - VfB Homberg II
So., 01.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 01.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Spvgg Meiderich 06/95
So., 01.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Rheinland Hamborn
So., 01.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SV Genc Osman Duisburg
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Mülheimer SV 07
Sa., 07.03.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger FV 08
Sa., 07.03.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 21 Oberhausen
So., 08.03.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SuS 09 Dinslaken
So., 08.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Spvgg Meiderich 06/95
So., 08.03.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Duisburger SV 1900
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Viktoria Buchholz
So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - VfL Repelen