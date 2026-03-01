 2026-02-20T12:29:42.904Z

Bezirksliga 5 live: SC 1920 verliert, der Sonntag im großen Überblick

Bezirksliga 5: Tabellenführer Duisburger FV steht vor dem Topspiel beim SV Genc Osman, zudem empfängt der TuS Asterlagen Rheinland Hamborn. Spannend wird es im Tabellenkeller vor allem für die GSG Duisbrug.

von André Nückel · Heute, 10:18 Uhr · 0 Leser
Traf doppelt: Tim Wollbrinck.
Traf doppelt: Tim Wollbrinck. – Foto: kadirtaskinphotography

Spieltag 21 in der Bezirksliga, Gruppe 5: Tabellenführer Duisburger FV steht vor dem Topspiel beim SV Genc Osman, zudem empfängt der TuS Asterlagen Rheinland Hamborn. Spannend wird es im Tabellenkeller vor allem für die GSG Duisburg. Der Tabellen-16. darf gegen den direkten Kontrahenten SuS Oberhausen nicht verlieren, um den Relegationsplatz nicht aus den Augen zu verlieren. Der Rückstand beträgt nur drei Punkte.

Gestern, 17:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
4
2
Abpfiff
Der SC Oberhausen war stark in die zweite Saisonhälfte gestartet, erlebte aber beim SuS 09 Dinslaken den ersten Dämpfer: Die Hausherren um Trainer Timm Golley bremsten die 1920er aus und feierten einen 4:2-Erfolg. Nevio Möllmann glich zunächst für Oberhausen aus (23.), nachdem Tim Waclawek getroffen hatte (12.). Dann aber brachte ein Doppelschlag von Tim Wollbrinck (65. & 72.) die Gastgeber auf die Siegerstraße, ehe U19-Spieler Enes Can Caglayan in der Nachspielzeit erhöhte (91.). Zwar erzielte Yusuf Allouche noch das 2:4, danach war jedoch Schluss. Oberhausens Rückstand auf Rang zwei kann nach diesem Spieltag zehn Punkte betragen, Dinslaken bleibt im Mittelfeld.

SuS 09 Dinslaken – SC 1920 Oberhausen 4:2
SuS 09 Dinslaken: Nico Knödlseder, Tim Waclawek, Enes Can Caglayan, Stefan Frieler, Tim Wollbrinck - Spielertrainer: Timm Golley
SC 1920 Oberhausen: Zakaria Benhannoun, Marko Djurdjevic, Mohamed Lamine Jegham (61. Julian Krasniqi), Erenay Bektas, Burak Demirci (75. Mohammad Almahmoud Alhussain), Timur Ertural, Reid Osei, Ömer-Faruk Calik (72. David Möllmann), Nevio Möllmann, Justin Wunder (82. Ridwan Yakubu Usmanu), Yusuf Allouche - Trainer: Erkan Aydin
Tore: 1:0 Tim Waclawek (12.), 1:1 Nevio Möllmann (23.), 2:1 Tim Wollbrinck (65.), 3:1 Tim Wollbrinck (72.), 4:1 Enes Can Caglayan (90.+1), 4:2 Yusuf Allouche (90.+2)

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
15:30
Heute, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:30
Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
15:30
Heute, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:30live
Heute, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
15:30live
Heute, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
15:30live
Heute, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live
Heute, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:30live
Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Mülheimer SV 07
Sa., 07.03.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger FV 08
Sa., 07.03.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 21 Oberhausen
So., 08.03.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SuS 09 Dinslaken
So., 08.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Spvgg Meiderich 06/95
So., 08.03.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Duisburger SV 1900
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Viktoria Buchholz
So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - VfL Repelen

23. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - VfB Homberg II
So., 15.03.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Rhenania Hamborn
So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - GSG Duisburg
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SC 1920 Oberhausen
So., 15.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 15.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 15.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - TuS Asterlagen
So., 15.03.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Rheinland Hamborn
So., 15.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg

