Bezirksliga 5 live: SC 1920 verliert, der Sonntag im großen Überblick

Spieltag 21 in der Bezirksliga, Gruppe 5: Tabellenführer Duisburger FV steht vor dem Topspiel beim SV Genc Osman, zudem empfängt der TuS Asterlagen Rheinland Hamborn. Spannend wird es im Tabellenkeller vor allem für die GSG Duisburg. Der Tabellen-16. darf gegen den direkten Kontrahenten SuS Oberhausen nicht verlieren, um den Relegationsplatz nicht aus den Augen zu verlieren. Der Rückstand beträgt nur drei Punkte.
SuS 09 Dinslaken – SC 1920 Oberhausen 4:2
SuS 09 Dinslaken: Nico Knödlseder, Tim Waclawek, Enes Can Caglayan, Stefan Frieler, Tim Wollbrinck - Spielertrainer: Timm Golley
SC 1920 Oberhausen: Zakaria Benhannoun, Marko Djurdjevic, Mohamed Lamine Jegham (61. Julian Krasniqi), Erenay Bektas, Burak Demirci (75. Mohammad Almahmoud Alhussain), Timur Ertural, Reid Osei, Ömer-Faruk Calik (72. David Möllmann), Nevio Möllmann, Justin Wunder (82. Ridwan Yakubu Usmanu), Yusuf Allouche - Trainer: Erkan Aydin
Tore: 1:0 Tim Waclawek (12.), 1:1 Nevio Möllmann (23.), 2:1 Tim Wollbrinck (65.), 3:1 Tim Wollbrinck (72.), 4:1 Enes Can Caglayan (90.+1), 4:2 Yusuf Allouche (90.+2)
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Mülheimer SV 07
Sa., 07.03.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger FV 08
Sa., 07.03.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 21 Oberhausen
So., 08.03.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SuS 09 Dinslaken
So., 08.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Spvgg Meiderich 06/95
So., 08.03.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Duisburger SV 1900
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Viktoria Buchholz
So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - VfL Repelen
23. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - VfB Homberg II
So., 15.03.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Rhenania Hamborn
So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - GSG Duisburg
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SC 1920 Oberhausen
So., 15.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 15.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 15.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - TuS Asterlagen
So., 15.03.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Rheinland Hamborn
So., 15.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg