Der Mülheimer SV eröffnet die neue Saison. – Foto: Robin Bogaletzki

Bezirksliga 5 live: Auftakt-Derby, Wundertüte SC 1920 Die Saison geht endlich wieder los. So läuft der Auftakt in der Bezirksliga, Gruppe 5. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 5 VfL Repelen Asterlagen FC Neuk.-Vlu SC Oberhaus. + 14 weitere

Am Wochenende fällt der Startschuss in die neue Saison. Auch in der Bezirksliga, Gruppe 5, fiebern die Mannschaften dem Auftakt entgegen. Einen klaren Aufstiegsfavoriten gibt es in diesem Jahr wohl nicht, aber das Kandidatenfeld für die Spitzengruppe ist groß. Gleich zu Beginn gibt es das Mülheim-Derby zwischen dem Mülheimer SV und dem 1. FC Styrum. Ebenfalls am Samstag empfängt SuS 09 Dinslaken Schwarz-Weiß Alstaden und Rheinland Hamborn trifft auf Aufsteiger Rhenania Hamborn.

Jetzt reinhören: FuPalaver überall, wo es Podcasts gibt "FuPalaver", der neue Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:

________________

So läuft Spieltag 1 >>> Alle Transfers im Überblick

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr VfL Repelen VfL Repelen Duisburger SV 1900 DSV 1900 15:30 live PUSH