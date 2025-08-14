 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Der Mülheimer SV eröffnet die neue Saison.
Der Mülheimer SV eröffnet die neue Saison. – Foto: Robin Bogaletzki

Bezirksliga 5 live: Auftakt-Derby, Wundertüte SC 1920

Die Saison geht endlich wieder los. So läuft der Auftakt in der Bezirksliga, Gruppe 5.

Am Wochenende fällt der Startschuss in die neue Saison. Auch in der Bezirksliga, Gruppe 5, fiebern die Mannschaften dem Auftakt entgegen. Einen klaren Aufstiegsfavoriten gibt es in diesem Jahr wohl nicht, aber das Kandidatenfeld für die Spitzengruppe ist groß. Gleich zu Beginn gibt es das Mülheim-Derby zwischen dem Mülheimer SV und dem 1. FC Styrum. Ebenfalls am Samstag empfängt SuS 09 Dinslaken Schwarz-Weiß Alstaden und Rheinland Hamborn trifft auf Aufsteiger Rhenania Hamborn.

________________

So läuft Spieltag 1

>>> Alle Transfers im Überblick

Sa., 16.08.2025, 16:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
16:30live

Sa., 16.08.2025, 18:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
18:00

Sa., 16.08.2025, 19:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
19:00live

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:30live

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
15:30

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:30

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:30live

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:00

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
15:30live

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

________________

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Do., 21.08.25 20:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SuS 21 Oberhausen
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr VfB Homberg II - SuS 09 Dinslaken
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr Duisburger SV 1900 - Viktoria Buchholz
Sa., 23.08.25 16:00 Uhr GSG Duisburg - Duisburger FV 08
So., 24.08.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 24.08.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - VfL Repelen
So., 24.08.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Mülheimer SV 07
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - TuS Asterlagen
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Rheinland Hamborn

3. Spieltag
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfB Homberg II
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Asterlagen - SV Genc Osman Duisburg
So., 31.08.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 31.08.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SC 1920 Oberhausen
So., 31.08.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - GSG Duisburg
So., 31.08.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SV Rhenania Hamborn
So., 31.08.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Spvgg Meiderich 06/95
So., 31.08.25 15:30 Uhr VfL Repelen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 31.08.25 16:00 Uhr Viktoria Buchholz - Rheinland Hamborn

>>> Der Spielplan in der Übersicht

