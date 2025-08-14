Bezirksliga 5 live: Auftakt-Derby, Wundertüte SC 1920

Am Wochenende fällt der Startschuss in die neue Saison. Auch in der Bezirksliga, Gruppe 5, fiebern die Mannschaften dem Auftakt entgegen. Einen klaren Aufstiegsfavoriten gibt es in diesem Jahr wohl nicht, aber das Kandidatenfeld für die Spitzengruppe ist groß. Gleich zu Beginn gibt es das Mülheim-Derby zwischen dem Mülheimer SV und dem 1. FC Styrum. Ebenfalls am Samstag empfängt SuS 09 Dinslaken Schwarz-Weiß Alstaden und Rheinland Hamborn trifft auf Aufsteiger Rhenania Hamborn.
"FuPalaver", der neue Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:
________________
________________
2. Spieltag
Do., 21.08.25 20:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SuS 21 Oberhausen
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr VfB Homberg II - SuS 09 Dinslaken
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr Duisburger SV 1900 - Viktoria Buchholz
Sa., 23.08.25 16:00 Uhr GSG Duisburg - Duisburger FV 08
So., 24.08.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 24.08.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - VfL Repelen
So., 24.08.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Mülheimer SV 07
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - TuS Asterlagen
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Rheinland Hamborn
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfB Homberg II
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Asterlagen - SV Genc Osman Duisburg
So., 31.08.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 31.08.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SC 1920 Oberhausen
So., 31.08.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - GSG Duisburg
So., 31.08.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SV Rhenania Hamborn
So., 31.08.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Spvgg Meiderich 06/95
So., 31.08.25 15:30 Uhr VfL Repelen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 31.08.25 16:00 Uhr Viktoria Buchholz - Rheinland Hamborn