Bezirksliga 5: Diese Zugänge und Abgänge stehen schon fest

DJK Arminia Lirich 1920

Trainer: Jens Szopinski

Zugänge: keine

Abgänge: Can Demiregen (Spvgg Sterkrade-Nord)



FC Sterkrade 72

Trainer: Alexander Forger

Zugänge: Enrico Cuccu (SuS 21 Oberhausen II), Mirco van Dellen (FC Sterkrade 72)

Abgänge: Murat Berbero (Rhenania Bottrop), Jannis Heins (SpVgg Sterkrade 06/07), Ian Kohlgruber (SpVgg Sterkrade 06/07)



Fortuna Bottrop

Trainer: Marco Hoffmann

Zugänge: keine

Abgänge: Marco Hoffmann (VfB Bottrop)



Rhenania Bottrop

Trainer: Stefan Thiele

Zugänge: Murat Berbero (FC Sterkrade 72), Jan Niklas Schröer (DJK Arminia Klosterhardt)

Abgänge: Kevin Sokhan Sanj (SV Borbeck), Luca Rüdel (VfL Grafenwald), Niko Richter (VfL Grafenwald), Robin Polak (VfL Grafenwald)



RSV Praest

Trainer: Roland Kock

Zugänge: Joel Ising (SV Haldern)

Abgänge: Mergim Mehmetaj (SV Rees), Maurice Hühner (SV Rees), Meriton Arifi (SV Rees), Calvin Stein (VfB Rheingold Emmerich), Jason Olschewski (1. FC Kleve II zg.), Raven Olschewski (1. FC Kleve II zg.), Leon Franken (VfL Rhede), Nils Rütjes (Siegfried Materborn), Marko Cvetkovikj (SuS Kalkar), Maurice Grootens (Hamminkelner SV)



SC 1920 Oberhausen

Trainer: Erkan Aydin

Zugänge: keine

Abgänge: Bilal Fezzani (Schwarz-Weiß Alstaden), Ertunc Turan (DJK Adler Oberhausen)



Schwarz-Weiß Alstaden

Trainer: Aaron Langen

Zugänge: Olcay Dikmen (Schwarz-Weiß Alstaden II zg.), Michael-Detlef Andres (Reaktiviert), Bilal Fezzani (SC 1920 Oberhausen), Ekin Yolasan (SC Buschhausen 1912)

Abgänge: Marcel Andrej Parak (RW Oberhausen II zg.), Aaron Langen (SpVgg Sterkrade 06/07), Enis Koray Kücük (SV Genc Osman Duisburg), Bjarne-Hendrik Neumann (VfB Bottrop), Fabio Saporito (VfR 08 Oberhausen), Timo Mrozek (VfR 08 Oberhausen), Can Luca Gad (VfR 08 Oberhausen), Jannik Haferkamp (VfR 08 Oberhausen), Dustin Masek (VfR 08 Oberhausen)



Sportfreunde Königshardt

Trainer: Kenan Hodzic

Zugänge: Kenan Hodzic (Sportfreunde Königshardt)

Abgänge: Kevin Luft (RW Oberhausen II zg.), Phillipp Klempel (RW Oberhausen II zg.), Kenan Hodzic (Sportfreunde Königshardt)



SpVgg Sterkrade 06/07

Trainer: Lars Mühlbauer

Zugänge: Aaron Langen (Schwarz-Weiß Alstaden), Jannis Heins (FC Sterkrade 72), Ian Kohlgruber (FC Sterkrade 72)

Abgänge: Fabio Dessi (), Elias Rams (Spvgg Sterkrade-Nord)



Spvgg Sterkrade-Nord

Trainer: Oguzhan Cuhaci

Zugänge: Danny Perenz (), Nick Perenz (), Elias Rams (SpVgg Sterkrade 06/07), Oguzhan Mirac Cengiz (DJK Arminia Klosterhardt), Can Demiregen (DJK Arminia Lirich 1920)

Abgänge: Lasse Philipp Dittner (VfB Bottrop), Bezoti Angjellos (RW Oberhausen II zg.), Hamed Abrahimi (RW Oberhausen II zg.)



SuS 21 Oberhausen

Trainer: Patrick Theisen

Zugänge: Nils Ole Brühl (FC Kray), Ibrahim Kücükarslan (SV Genc Osman Duisburg), Alexander Louis Hernaut (SG Essen-Schönebeck II), Benludvig Elad (SG Essen-Schönebeck II)

Abgänge: Ralf Thiel (VfB Bottrop), Thuto Schneider (DJK Blau-Weiß Mintard), Kai Habendorf (Karriereende)



SV 08/29 Friedrichsfeld

Trainer: Almir Duric

Zugänge: keine

Abgänge: Anton Kötter (TuS Gahlen)



SV Blau-Weiß Dingden II

Trainer: Izri Velija, Dirk Juch

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Haldern

Trainer: Christian Böing

Zugänge: keine

Abgänge: Ole Kook (1. FC Kleve), Joel Ising (RSV Praest), Ruben van de Kamp (VfB Rheingold Emmerich)



TuB Bocholt

Trainer: Sammy Messalkhi

Zugänge: Joshua Exslager (SV Hönnepel-Niedermörmter)

Abgänge: David Edward Ssebuliba (Westfalia Gemen), Jesse Moddenborg (SV Blau-Weiß Dingden), Leon Gerling (SC TuB Mussum 1926), Ali Abdallah (SV Rees), Valerio Fernando Antonio (SC TuB Mussum 1926), Jonah Lensing (SC TuB Mussum 1926)



TuS Stenern

Trainer: Simon Meyering

Zugänge: Tom-Luka Wanders (VfL Rhede)

Abgänge: Florian Wiegrink (Sportfreunde 97/30 Lowick II)



TV Voerde

Trainer: Bernd Pagojus

Zugänge: keine

Abgänge: Jan Gehrmann (PSV Wesel), Noel Gottschling (MTV Union Hamborn)



VfL Rhede

Trainer: Marco Läsker

Zugänge: Luca Maximilian Schultze (), Leon Franken (RSV Praest), Nils Wenk (VfL Rhede)

Abgänge: Tom-Luka Wanders (TuS Stenern), Lars Ortius (Hamminkelner SV)