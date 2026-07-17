Das ist der Spielplan der Bezirksliga 5! – Foto: David Zimmer
Bezirksliga 5: Das ist der neue Spielplan - alle Spieltage 2026/27
Der Fußballverband Niederrhein hat die Spielpläne der Bezirksliga veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle Spieltage der Gruppe 5.
von André Nückel · Heute, 11:01 Uhr · 0 Leser
Am Freitag hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) nun auch den Spielplan der Bezirksligen veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle Spieltage der Bezirksliga, Gruppe 5, in der Übersicht.
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Das ist der Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 5
1. Spieltag
So., 16.08.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfB Homberg II
So., 16.08.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Sportfreunde Hamborn 07
So., 16.08.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 16.08.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 16.08.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg
So., 16.08.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - VfL Repelen
So., 16.08.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Dostlukspor Bottrop
So., 16.08.26 15:30 Uhr GSV Moers - FSV Duisburg
So., 16.08.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - TuS Asterlagen
2. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Dostlukspor Bottrop
So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger SV 1900
So., 23.08.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Fortuna Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 21 Oberhausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Rhenania Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 23.08.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - GSV Moers
3. Spieltag
So., 30.08.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Genc Osman Duisburg
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - VfB Homberg II
So., 30.08.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 30.08.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - GSV Moers
So., 30.08.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - VfL Repelen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 30.08.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
So., 30.08.26 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - FSV Duisburg
So., 30.08.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Sterkrade 06/07
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Dostlukspor Bottrop
Sa., 05.09.26 17:00 Uhr GSV Moers - SC 1920 Oberhausen
So., 06.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SuS 21 Oberhausen
So., 06.09.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - Fortuna Bottrop
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Rhenania Bottrop
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 06.09.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - TuS Asterlagen
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Duisburger SV 1900
5. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Rhenania Hamborn
So., 13.09.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - SV Genc Osman Duisburg
So., 13.09.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SC 1920 Oberhausen
So., 13.09.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
So., 13.09.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - FSV Duisburg
So., 13.09.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 13.09.26 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - GSV Moers
So., 13.09.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 13.09.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - VfL Repelen
6. Spieltag
So., 20.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 20.09.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Dostlukspor Bottrop
So., 20.09.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - Rhenania Bottrop
So., 20.09.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 20.09.26 15:30 Uhr VfL Repelen - TuS Asterlagen
So., 20.09.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfB Homberg II
So., 20.09.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Duisburger SV 1900
So., 20.09.26 15:30 Uhr GSV Moers - Fortuna Bottrop
So., 20.09.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SuS 21 Oberhausen
7. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - FSV Duisburg
So., 27.09.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - SV Rhenania Hamborn
So., 27.09.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Dostlukspor Bottrop
So., 27.09.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 27.09.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - GSV Moers
So., 27.09.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SC 1920 Oberhausen
So., 27.09.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - SV Genc Osman Duisburg
So., 27.09.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - VfL Repelen
So., 27.09.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Sportfreunde Hamborn 07
8. Spieltag
So., 04.10.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - TuS Asterlagen
So., 04.10.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SuS 21 Oberhausen
So., 04.10.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 04.10.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - VfB Homberg II
So., 04.10.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 04.10.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Duisburger SV 1900
So., 04.10.26 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - Fortuna Bottrop
So., 04.10.26 15:30 Uhr GSV Moers - Rhenania Bottrop
So., 04.10.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Schwarz-Weiß Alstaden
9. Spieltag
So., 11.10.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - GSV Moers
So., 11.10.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - FSV Duisburg
So., 11.10.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Fortuna Bottrop
So., 11.10.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - SC 1920 Oberhausen
So., 11.10.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Dostlukspor Bottrop
So., 11.10.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfL Repelen
So., 11.10.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - SV Rhenania Hamborn
So., 11.10.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Sportfreunde Hamborn 07
So., 11.10.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
10. Spieltag
So., 18.10.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 18.10.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 18.10.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - VfB Homberg II
So., 18.10.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SV Genc Osman Duisburg
So., 18.10.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Duisburger SV 1900
So., 18.10.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SuS 21 Oberhausen
So., 18.10.26 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - Rhenania Bottrop
So., 18.10.26 15:30 Uhr GSV Moers - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 18.10.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - TuS Asterlagen
11. Spieltag
So., 25.10.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Dostlukspor Bottrop
So., 25.10.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - GSV Moers
So., 25.10.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SuS 21 Oberhausen
So., 25.10.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Fortuna Bottrop
So., 25.10.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SV Rhenania Hamborn
So., 25.10.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Sportfreunde Hamborn 07
So., 25.10.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - FSV Duisburg
So., 25.10.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 25.10.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SC 1920 Oberhausen
12. Spieltag
So., 08.11.26 14:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - VfL Repelen
So., 08.11.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - TuS Asterlagen
So., 08.11.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SV Genc Osman Duisburg
So., 08.11.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger SV 1900
So., 08.11.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Rhenania Bottrop
So., 08.11.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 08.11.26 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 08.11.26 15:30 Uhr GSV Moers - VfB Homberg II
So., 08.11.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SpVgg Sterkrade 06/07
13. Spieltag
So., 15.11.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SuS 21 Oberhausen
So., 15.11.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Dostlukspor Bottrop
So., 15.11.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Rhenania Bottrop
So., 15.11.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Sportfreunde Hamborn 07
So., 15.11.26 15:30 Uhr VfL Repelen - FSV Duisburg
So., 15.11.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 15.11.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - GSV Moers
So., 15.11.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - SC 1920 Oberhausen
So., 15.11.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Fortuna Bottrop
14. Spieltag
So., 29.11.26 14:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Duisburger SV 1900
So., 29.11.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 29.11.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SV Rhenania Hamborn
So., 29.11.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 29.11.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 29.11.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - TuS Asterlagen
So., 29.11.26 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - VfB Homberg II
So., 29.11.26 15:30 Uhr GSV Moers - SV Genc Osman Duisburg
So., 29.11.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfL Repelen
15. Spieltag
So., 06.12.26 14:15 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - FSV Duisburg
So., 06.12.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - SuS 21 Oberhausen
So., 06.12.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 06.12.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 06.12.26 15:30 Uhr VfL Repelen - GSV Moers
So., 06.12.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 06.12.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Dostlukspor Bottrop
So., 06.12.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Fortuna Bottrop
So., 06.12.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Rhenania Bottrop
16. Spieltag
So., 13.12.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 13.12.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfL Repelen
So., 13.12.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - FSV Duisburg
So., 13.12.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - TuS Asterlagen
So., 13.12.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - VfB Homberg II
So., 13.12.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 13.12.26 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - SV Genc Osman Duisburg
So., 13.12.26 15:30 Uhr GSV Moers - SV Rhenania Hamborn
So., 13.12.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Sportfreunde Hamborn 07
17. Spieltag
So., 20.12.26 14:15 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - GSV Moers
So., 20.12.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 20.12.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 20.12.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SC 1920 Oberhausen
So., 20.12.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Dostlukspor Bottrop
So., 20.12.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Fortuna Bottrop
So., 20.12.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - SuS 21 Oberhausen
So., 20.12.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Rhenania Bottrop
So., 20.12.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Duisburger SV 1900
18. Spieltag
So., 14.02.27 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SC 1920 Oberhausen
So., 14.02.27 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 14.02.27 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Duisburger SV 1900
So., 14.02.27 15:30 Uhr VfB Homberg II - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 14.02.27 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Rhenania Bottrop
So., 14.02.27 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SuS 21 Oberhausen
So., 14.02.27 15:30 Uhr VfL Repelen - Fortuna Bottrop
So., 14.02.27 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - SV Rhenania Hamborn
So., 14.02.27 15:30 Uhr FSV Duisburg - GSV Moers
19. Spieltag
Fr., 19.02.27 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - SV Genc Osman Duisburg
So., 21.02.27 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 21.02.27 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - FSV Duisburg
So., 21.02.27 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
So., 21.02.27 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SV Rhenania Hamborn
So., 21.02.27 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - VfL Repelen
So., 21.02.27 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - VfB Homberg II
So., 21.02.27 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - TuS Asterlagen
So., 21.02.27 15:30 Uhr GSV Moers - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
20. Spieltag
So., 28.02.27 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Fortuna Bottrop
So., 28.02.27 15:30 Uhr GSV Moers - Duisburger SV 1900
So., 28.02.27 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 28.02.27 15:30 Uhr VfL Repelen - Rhenania Bottrop
So., 28.02.27 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 21 Oberhausen
So., 28.02.27 15:30 Uhr FSV Duisburg - Dostlukspor Bottrop
So., 28.02.27 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SC 1920 Oberhausen
So., 28.02.27 15:30 Uhr VfB Homberg II - TuS Asterlagen
So., 28.02.27 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Spvgg Sterkrade-Nord
21. Spieltag
Fr., 05.03.27 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - SV Rhenania Hamborn
So., 07.03.27 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfL Repelen
So., 07.03.27 15:00 Uhr TuS Asterlagen - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 07.03.27 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - GSV Moers
So., 07.03.27 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - FSV Duisburg
So., 07.03.27 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Sportfreunde Hamborn 07
So., 07.03.27 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SV Genc Osman Duisburg
So., 07.03.27 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - VfB Homberg II
So., 07.03.27 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
22. Spieltag
So., 14.03.27 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Rhenania Bottrop
So., 14.03.27 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Duisburger SV 1900
So., 14.03.27 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 14.03.27 15:30 Uhr FSV Duisburg - SuS 21 Oberhausen
So., 14.03.27 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Fortuna Bottrop
So., 14.03.27 15:30 Uhr GSV Moers - Dostlukspor Bottrop
So., 14.03.27 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - VfB Homberg II
So., 14.03.27 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - TuS Asterlagen
So., 14.03.27 15:30 Uhr VfL Repelen - Spvgg Sterkrade-Nord
23. Spieltag
Fr., 19.03.27 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - FSV Duisburg
So., 21.03.27 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Sportfreunde Hamborn 07
So., 21.03.27 15:00 Uhr TuS Asterlagen - VfL Repelen
So., 21.03.27 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SV Rhenania Hamborn
So., 21.03.27 15:30 Uhr VfB Homberg II - SV Genc Osman Duisburg
So., 21.03.27 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 21.03.27 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - SC 1920 Oberhausen
So., 21.03.27 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - GSV Moers
So., 21.03.27 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
24. Spieltag
Do., 25.03.27 19:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - Duisburger SV 1900
Do., 25.03.27 19:30 Uhr FSV Duisburg - Schwarz-Weiß Alstaden
Do., 25.03.27 19:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Rhenania Bottrop
Do., 25.03.27 19:30 Uhr GSV Moers - SuS 21 Oberhausen
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - Fortuna Bottrop
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SpVgg Sterkrade 06/07
Do., 25.03.27 19:30 Uhr VfL Repelen - VfB Homberg II
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - TuS Asterlagen
Do., 25.03.27 19:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Spvgg Sterkrade-Nord
25. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Sportfreunde Hamborn 07
So., 04.04.27 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 04.04.27 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - FSV Duisburg
So., 04.04.27 15:30 Uhr VfB Homberg II - SV Rhenania Hamborn
So., 04.04.27 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - VfL Repelen
So., 04.04.27 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SV Genc Osman Duisburg
So., 04.04.27 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - Dostlukspor Bottrop
So., 04.04.27 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SC 1920 Oberhausen
So., 04.04.27 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - GSV Moers
26. Spieltag
So., 11.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Homberg II
So., 11.04.27 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Rhenania Bottrop
So., 11.04.27 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - Duisburger SV 1900
So., 11.04.27 15:30 Uhr GSV Moers - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 11.04.27 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - SuS 21 Oberhausen
So., 11.04.27 15:30 Uhr VfL Repelen - SV Genc Osman Duisburg
So., 11.04.27 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 11.04.27 15:30 Uhr FSV Duisburg - TuS Asterlagen
So., 11.04.27 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Spvgg Sterkrade-Nord
27. Spieltag
Fr., 16.04.27 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - Dostlukspor Bottrop
So., 18.04.27 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SC 1920 Oberhausen
So., 18.04.27 15:00 Uhr TuS Asterlagen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 18.04.27 15:30 Uhr VfB Homberg II - FSV Duisburg
So., 18.04.27 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Sportfreunde Hamborn 07
So., 18.04.27 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SV Rhenania Hamborn
So., 18.04.27 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - VfL Repelen
So., 18.04.27 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Fortuna Bottrop
So., 18.04.27 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - GSV Moers
28. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SV Genc Osman Duisburg
So., 25.04.27 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 25.04.27 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Duisburger SV 1900
So., 25.04.27 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 25.04.27 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - Rhenania Bottrop
So., 25.04.27 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - VfL Repelen
So., 25.04.27 15:30 Uhr FSV Duisburg - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 25.04.27 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfB Homberg II
So., 25.04.27 15:30 Uhr GSV Moers - TuS Asterlagen
29. Spieltag
Fr., 30.04.27 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - SuS 21 Oberhausen
So., 02.05.27 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Fortuna Bottrop
So., 02.05.27 15:00 Uhr TuS Asterlagen - SC 1920 Oberhausen
So., 02.05.27 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - FSV Duisburg
So., 02.05.27 15:30 Uhr VfL Repelen - Sportfreunde Hamborn 07
So., 02.05.27 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SV Rhenania Hamborn
So., 02.05.27 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Dostlukspor Bottrop
So., 02.05.27 15:30 Uhr VfB Homberg II - GSV Moers
So., 02.05.27 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
30. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SV Rhenania Hamborn
So., 09.05.27 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfB Homberg II
So., 09.05.27 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Duisburger SV 1900
So., 09.05.27 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 09.05.27 15:30 Uhr FSV Duisburg - VfL Repelen
So., 09.05.27 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Genc Osman Duisburg
So., 09.05.27 15:30 Uhr GSV Moers - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 09.05.27 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - TuS Asterlagen
So., 09.05.27 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - Spvgg Sterkrade-Nord
31. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Rhenania Bottrop
So., 23.05.27 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Fortuna Bottrop
So., 23.05.27 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - FSV Duisburg
So., 23.05.27 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Sportfreunde Hamborn 07
So., 23.05.27 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SuS 21 Oberhausen
So., 23.05.27 15:30 Uhr VfB Homberg II - Dostlukspor Bottrop
So., 23.05.27 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - SC 1920 Oberhausen
So., 23.05.27 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - GSV Moers
So., 23.05.27 15:30 Uhr VfL Repelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
32. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Duisburger SV 1900
So., 30.05.27 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg
So., 30.05.27 15:30 Uhr FSV Duisburg - Sportfreunde Hamborn 07
So., 30.05.27 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Rhenania Hamborn
So., 30.05.27 15:30 Uhr GSV Moers - VfL Repelen
So., 30.05.27 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 30.05.27 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - VfB Homberg II
So., 30.05.27 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - TuS Asterlagen
So., 30.05.27 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Spvgg Sterkrade-Nord
33. Spieltag
So., 06.06.27 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Rhenania Bottrop
So., 06.06.27 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 06.06.27 15:30 Uhr FSV Duisburg - Duisburger SV 1900
So., 06.06.27 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 06.06.27 15:30 Uhr VfB Homberg II - SuS 21 Oberhausen
So., 06.06.27 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Fortuna Bottrop
So., 06.06.27 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Dostlukspor Bottrop
So., 06.06.27 15:30 Uhr VfL Repelen - SC 1920 Oberhausen
So., 06.06.27 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - GSV Moers
34. Spieltag
So., 13.06.27 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 13.06.27 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - FSV Duisburg
So., 13.06.27 15:30 Uhr GSV Moers - Sportfreunde Hamborn 07
So., 13.06.27 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - VfL Repelen
So., 13.06.27 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SV Genc Osman Duisburg
So., 13.06.27 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 13.06.27 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - VfB Homberg II
So., 13.06.27 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - TuS Asterlagen
So., 13.06.27 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Spvgg Sterkrade-Nord