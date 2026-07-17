 2026-07-16T13:43:51.953Z

Allgemeines

Bezirksliga 5: Das ist der neue Spielplan - alle Spieltage 2026/27

Der Fußballverband Niederrhein hat die Spielpläne der Bezirksliga veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle Spieltage der Gruppe 5.

von André Nückel · Heute, 11:01 Uhr · 0 Leser
Das ist der Spielplan der Bezirksliga 5!
Das ist der Spielplan der Bezirksliga 5! – Foto: David Zimmer

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 5
Hamborn 07
GSV Moers
Rhe. Bottrop
VfB Homberg II

Am Freitag hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) nun auch den Spielplan der Bezirksligen veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle Spieltage der Bezirksliga, Gruppe 5, in der Übersicht.

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6

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Das ist der Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 5

1. Spieltag
So., 16.08.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfB Homberg II
So., 16.08.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Sportfreunde Hamborn 07
So., 16.08.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 16.08.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 16.08.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg
So., 16.08.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - VfL Repelen
So., 16.08.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Dostlukspor Bottrop
So., 16.08.26 15:30 Uhr GSV Moers - FSV Duisburg
So., 16.08.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - TuS Asterlagen

2. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Dostlukspor Bottrop
So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger SV 1900
So., 23.08.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Fortuna Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 21 Oberhausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Rhenania Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 23.08.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - GSV Moers

3. Spieltag
So., 30.08.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Genc Osman Duisburg
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - VfB Homberg II
So., 30.08.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 30.08.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - GSV Moers
So., 30.08.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - VfL Repelen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 30.08.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
So., 30.08.26 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - FSV Duisburg
So., 30.08.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Sterkrade 06/07

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Dostlukspor Bottrop
Sa., 05.09.26 17:00 Uhr GSV Moers - SC 1920 Oberhausen
So., 06.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SuS 21 Oberhausen
So., 06.09.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - Fortuna Bottrop
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Rhenania Bottrop
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 06.09.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - TuS Asterlagen
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Duisburger SV 1900

5. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Rhenania Hamborn
So., 13.09.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - SV Genc Osman Duisburg
So., 13.09.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SC 1920 Oberhausen
So., 13.09.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
So., 13.09.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - FSV Duisburg
So., 13.09.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 13.09.26 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - GSV Moers
So., 13.09.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 13.09.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - VfL Repelen

6. Spieltag
So., 20.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 20.09.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Dostlukspor Bottrop
So., 20.09.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - Rhenania Bottrop
So., 20.09.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 20.09.26 15:30 Uhr VfL Repelen - TuS Asterlagen
So., 20.09.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfB Homberg II
So., 20.09.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Duisburger SV 1900
So., 20.09.26 15:30 Uhr GSV Moers - Fortuna Bottrop
So., 20.09.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SuS 21 Oberhausen

7. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - FSV Duisburg
So., 27.09.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - SV Rhenania Hamborn
So., 27.09.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Dostlukspor Bottrop
So., 27.09.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 27.09.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - GSV Moers
So., 27.09.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SC 1920 Oberhausen
So., 27.09.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - SV Genc Osman Duisburg
So., 27.09.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - VfL Repelen
So., 27.09.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Sportfreunde Hamborn 07

8. Spieltag
So., 04.10.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - TuS Asterlagen
So., 04.10.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SuS 21 Oberhausen
So., 04.10.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 04.10.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - VfB Homberg II
So., 04.10.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 04.10.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Duisburger SV 1900
So., 04.10.26 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - Fortuna Bottrop
So., 04.10.26 15:30 Uhr GSV Moers - Rhenania Bottrop
So., 04.10.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Schwarz-Weiß Alstaden

9. Spieltag
So., 11.10.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - GSV Moers
So., 11.10.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - FSV Duisburg
So., 11.10.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Fortuna Bottrop
So., 11.10.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - SC 1920 Oberhausen
So., 11.10.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Dostlukspor Bottrop
So., 11.10.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfL Repelen
So., 11.10.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - SV Rhenania Hamborn
So., 11.10.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Sportfreunde Hamborn 07
So., 11.10.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

10. Spieltag
So., 18.10.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 18.10.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 18.10.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - VfB Homberg II
So., 18.10.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SV Genc Osman Duisburg
So., 18.10.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Duisburger SV 1900
So., 18.10.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SuS 21 Oberhausen
So., 18.10.26 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - Rhenania Bottrop
So., 18.10.26 15:30 Uhr GSV Moers - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 18.10.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - TuS Asterlagen

11. Spieltag
So., 25.10.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Dostlukspor Bottrop
So., 25.10.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - GSV Moers
So., 25.10.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SuS 21 Oberhausen
So., 25.10.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Fortuna Bottrop
So., 25.10.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SV Rhenania Hamborn
So., 25.10.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Sportfreunde Hamborn 07
So., 25.10.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - FSV Duisburg
So., 25.10.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 25.10.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SC 1920 Oberhausen

12. Spieltag
So., 08.11.26 14:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - VfL Repelen
So., 08.11.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - TuS Asterlagen
So., 08.11.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SV Genc Osman Duisburg
So., 08.11.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger SV 1900
So., 08.11.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Rhenania Bottrop
So., 08.11.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 08.11.26 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 08.11.26 15:30 Uhr GSV Moers - VfB Homberg II
So., 08.11.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SpVgg Sterkrade 06/07

13. Spieltag
So., 15.11.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SuS 21 Oberhausen
So., 15.11.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Dostlukspor Bottrop
So., 15.11.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Rhenania Bottrop
So., 15.11.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Sportfreunde Hamborn 07
So., 15.11.26 15:30 Uhr VfL Repelen - FSV Duisburg
So., 15.11.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 15.11.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - GSV Moers
So., 15.11.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - SC 1920 Oberhausen
So., 15.11.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Fortuna Bottrop

14. Spieltag
So., 29.11.26 14:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Duisburger SV 1900
So., 29.11.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 29.11.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SV Rhenania Hamborn
So., 29.11.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 29.11.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 29.11.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - TuS Asterlagen
So., 29.11.26 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - VfB Homberg II
So., 29.11.26 15:30 Uhr GSV Moers - SV Genc Osman Duisburg
So., 29.11.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfL Repelen

15. Spieltag
So., 06.12.26 14:15 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - FSV Duisburg
So., 06.12.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - SuS 21 Oberhausen
So., 06.12.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 06.12.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 06.12.26 15:30 Uhr VfL Repelen - GSV Moers
So., 06.12.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 06.12.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Dostlukspor Bottrop
So., 06.12.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Fortuna Bottrop
So., 06.12.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Rhenania Bottrop

16. Spieltag
So., 13.12.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 13.12.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfL Repelen
So., 13.12.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - FSV Duisburg
So., 13.12.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - TuS Asterlagen
So., 13.12.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - VfB Homberg II
So., 13.12.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 13.12.26 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - SV Genc Osman Duisburg
So., 13.12.26 15:30 Uhr GSV Moers - SV Rhenania Hamborn
So., 13.12.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Sportfreunde Hamborn 07

17. Spieltag
So., 20.12.26 14:15 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - GSV Moers
So., 20.12.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 20.12.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 20.12.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SC 1920 Oberhausen
So., 20.12.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Dostlukspor Bottrop
So., 20.12.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Fortuna Bottrop
So., 20.12.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - SuS 21 Oberhausen
So., 20.12.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Rhenania Bottrop
So., 20.12.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Duisburger SV 1900

18. Spieltag
So., 14.02.27 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SC 1920 Oberhausen
So., 14.02.27 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 14.02.27 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Duisburger SV 1900
So., 14.02.27 15:30 Uhr VfB Homberg II - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 14.02.27 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Rhenania Bottrop
So., 14.02.27 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SuS 21 Oberhausen
So., 14.02.27 15:30 Uhr VfL Repelen - Fortuna Bottrop
So., 14.02.27 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - SV Rhenania Hamborn
So., 14.02.27 15:30 Uhr FSV Duisburg - GSV Moers

19. Spieltag
Fr., 19.02.27 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - SV Genc Osman Duisburg
So., 21.02.27 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 21.02.27 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - FSV Duisburg
So., 21.02.27 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
So., 21.02.27 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SV Rhenania Hamborn
So., 21.02.27 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - VfL Repelen
So., 21.02.27 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - VfB Homberg II
So., 21.02.27 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - TuS Asterlagen
So., 21.02.27 15:30 Uhr GSV Moers - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

20. Spieltag
So., 28.02.27 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Fortuna Bottrop
So., 28.02.27 15:30 Uhr GSV Moers - Duisburger SV 1900
So., 28.02.27 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 28.02.27 15:30 Uhr VfL Repelen - Rhenania Bottrop
So., 28.02.27 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 21 Oberhausen
So., 28.02.27 15:30 Uhr FSV Duisburg - Dostlukspor Bottrop
So., 28.02.27 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SC 1920 Oberhausen
So., 28.02.27 15:30 Uhr VfB Homberg II - TuS Asterlagen
So., 28.02.27 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Spvgg Sterkrade-Nord

21. Spieltag
Fr., 05.03.27 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - SV Rhenania Hamborn
So., 07.03.27 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfL Repelen
So., 07.03.27 15:00 Uhr TuS Asterlagen - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 07.03.27 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - GSV Moers
So., 07.03.27 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - FSV Duisburg
So., 07.03.27 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Sportfreunde Hamborn 07
So., 07.03.27 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SV Genc Osman Duisburg
So., 07.03.27 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - VfB Homberg II
So., 07.03.27 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

22. Spieltag
So., 14.03.27 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Rhenania Bottrop
So., 14.03.27 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Duisburger SV 1900
So., 14.03.27 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 14.03.27 15:30 Uhr FSV Duisburg - SuS 21 Oberhausen
So., 14.03.27 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Fortuna Bottrop
So., 14.03.27 15:30 Uhr GSV Moers - Dostlukspor Bottrop
So., 14.03.27 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - VfB Homberg II
So., 14.03.27 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - TuS Asterlagen
So., 14.03.27 15:30 Uhr VfL Repelen - Spvgg Sterkrade-Nord

23. Spieltag
Fr., 19.03.27 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - FSV Duisburg
So., 21.03.27 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Sportfreunde Hamborn 07
So., 21.03.27 15:00 Uhr TuS Asterlagen - VfL Repelen
So., 21.03.27 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SV Rhenania Hamborn
So., 21.03.27 15:30 Uhr VfB Homberg II - SV Genc Osman Duisburg
So., 21.03.27 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 21.03.27 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - SC 1920 Oberhausen
So., 21.03.27 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - GSV Moers
So., 21.03.27 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

24. Spieltag
Do., 25.03.27 19:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - Duisburger SV 1900
Do., 25.03.27 19:30 Uhr FSV Duisburg - Schwarz-Weiß Alstaden
Do., 25.03.27 19:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Rhenania Bottrop
Do., 25.03.27 19:30 Uhr GSV Moers - SuS 21 Oberhausen
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - Fortuna Bottrop
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SpVgg Sterkrade 06/07
Do., 25.03.27 19:30 Uhr VfL Repelen - VfB Homberg II
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - TuS Asterlagen
Do., 25.03.27 19:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Spvgg Sterkrade-Nord

25. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Sportfreunde Hamborn 07
So., 04.04.27 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 04.04.27 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - FSV Duisburg
So., 04.04.27 15:30 Uhr VfB Homberg II - SV Rhenania Hamborn
So., 04.04.27 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - VfL Repelen
So., 04.04.27 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SV Genc Osman Duisburg
So., 04.04.27 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - Dostlukspor Bottrop
So., 04.04.27 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SC 1920 Oberhausen
So., 04.04.27 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - GSV Moers

26. Spieltag
So., 11.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Homberg II
So., 11.04.27 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Rhenania Bottrop
So., 11.04.27 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - Duisburger SV 1900
So., 11.04.27 15:30 Uhr GSV Moers - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 11.04.27 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - SuS 21 Oberhausen
So., 11.04.27 15:30 Uhr VfL Repelen - SV Genc Osman Duisburg
So., 11.04.27 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 11.04.27 15:30 Uhr FSV Duisburg - TuS Asterlagen
So., 11.04.27 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Spvgg Sterkrade-Nord

27. Spieltag
Fr., 16.04.27 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - Dostlukspor Bottrop
So., 18.04.27 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SC 1920 Oberhausen
So., 18.04.27 15:00 Uhr TuS Asterlagen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 18.04.27 15:30 Uhr VfB Homberg II - FSV Duisburg
So., 18.04.27 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Sportfreunde Hamborn 07
So., 18.04.27 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SV Rhenania Hamborn
So., 18.04.27 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - VfL Repelen
So., 18.04.27 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Fortuna Bottrop
So., 18.04.27 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - GSV Moers

28. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SV Genc Osman Duisburg
So., 25.04.27 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 25.04.27 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Duisburger SV 1900
So., 25.04.27 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 25.04.27 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - Rhenania Bottrop
So., 25.04.27 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - VfL Repelen
So., 25.04.27 15:30 Uhr FSV Duisburg - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 25.04.27 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfB Homberg II
So., 25.04.27 15:30 Uhr GSV Moers - TuS Asterlagen

29. Spieltag
Fr., 30.04.27 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - SuS 21 Oberhausen
So., 02.05.27 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Fortuna Bottrop
So., 02.05.27 15:00 Uhr TuS Asterlagen - SC 1920 Oberhausen
So., 02.05.27 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - FSV Duisburg
So., 02.05.27 15:30 Uhr VfL Repelen - Sportfreunde Hamborn 07
So., 02.05.27 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SV Rhenania Hamborn
So., 02.05.27 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Dostlukspor Bottrop
So., 02.05.27 15:30 Uhr VfB Homberg II - GSV Moers
So., 02.05.27 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

30. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SV Rhenania Hamborn
So., 09.05.27 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfB Homberg II
So., 09.05.27 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Duisburger SV 1900
So., 09.05.27 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 09.05.27 15:30 Uhr FSV Duisburg - VfL Repelen
So., 09.05.27 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Genc Osman Duisburg
So., 09.05.27 15:30 Uhr GSV Moers - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 09.05.27 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - TuS Asterlagen
So., 09.05.27 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - Spvgg Sterkrade-Nord

31. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Rhenania Bottrop
So., 23.05.27 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Fortuna Bottrop
So., 23.05.27 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - FSV Duisburg
So., 23.05.27 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Sportfreunde Hamborn 07
So., 23.05.27 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SuS 21 Oberhausen
So., 23.05.27 15:30 Uhr VfB Homberg II - Dostlukspor Bottrop
So., 23.05.27 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - SC 1920 Oberhausen
So., 23.05.27 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - GSV Moers
So., 23.05.27 15:30 Uhr VfL Repelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

32. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Duisburger SV 1900
So., 30.05.27 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg
So., 30.05.27 15:30 Uhr FSV Duisburg - Sportfreunde Hamborn 07
So., 30.05.27 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Rhenania Hamborn
So., 30.05.27 15:30 Uhr GSV Moers - VfL Repelen
So., 30.05.27 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 30.05.27 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - VfB Homberg II
So., 30.05.27 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - TuS Asterlagen
So., 30.05.27 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Spvgg Sterkrade-Nord

33. Spieltag
So., 06.06.27 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Rhenania Bottrop
So., 06.06.27 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 06.06.27 15:30 Uhr FSV Duisburg - Duisburger SV 1900
So., 06.06.27 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 06.06.27 15:30 Uhr VfB Homberg II - SuS 21 Oberhausen
So., 06.06.27 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Fortuna Bottrop
So., 06.06.27 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Dostlukspor Bottrop
So., 06.06.27 15:30 Uhr VfL Repelen - SC 1920 Oberhausen
So., 06.06.27 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - GSV Moers

34. Spieltag
So., 13.06.27 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 13.06.27 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - FSV Duisburg
So., 13.06.27 15:30 Uhr GSV Moers - Sportfreunde Hamborn 07
So., 13.06.27 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - VfL Repelen
So., 13.06.27 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SV Genc Osman Duisburg
So., 13.06.27 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 13.06.27 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - VfB Homberg II
So., 13.06.27 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - TuS Asterlagen
So., 13.06.27 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Spvgg Sterkrade-Nord