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Allgemeines

Bezirksliga 4: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

Bezirksliga Niederrhein 4: Das sind die Zugänge und Abgänge im Sommer 2026 der Liga - alle erfassten Transfers auf FuPa zum aktuellen Stand.

von André Nückel · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers.
Die Transfers. – Foto: Arno Wirths

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Bezirksliga 4
PSV Wesel
Hamminkeln
SV Friedrich
Kevelaer

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.

Das sind die Transfers der Bezirksliga 4 2026/27

Alemannia Pfalzdorf
Trainer: Lars Völpert
Zugänge: Theo Gerard (SGE Bedburg-Hau)
Abgänge: keine

Borussia Veen
Trainer: Lukas Höptner, Alexander Wisniewski
Zugänge: Arne Quernhorst (Viktoria Goch), Jefferson Borgmann (VfB Homberg II), Simon Dargel (Concordia Rheinberg), Ben Kerkmann (SV Viktoria Birten), Philipp Starbatty (Uedemer SV), Ben Bongartz (SV Issum), Marvin Szentulat (JSG Straelen/Veert)
Abgänge: Tim Lange (SV Menzelen)

DJK Rhede
Trainer: Björn Kräbber
Zugänge: Noah Krome (DJK Rhede), Fabian Wennemaing (VfL Rhede), Can Sebastian Löken (SV Biemenhorst)
Abgänge: Tobias Heinrichs (SV Krechting), Joshua Hebing (Westfalia Anholt), Can Sebastian Löken (SV Biemenhorst II)

DJK Twisteden
Trainer: Marcel te Nyenhuis
Zugänge: keine
Abgänge: Tom Cappel (SV Sonsbeck), Saif Alzedaue (DJK Labbeck/Uedemerbruch)

Hamminkelner SV
Trainer: Erdal Dasdan
Zugänge: Simon Harder (PSV Wesel II), David Adenaya (PSV Wesel II)
Abgänge: Marvin Schumann (SV Spellen), Lukas Zill (Karriereende)

Kevelaerer SV
Trainer: Patrick Znak
Zugänge: Jonas van de Loo (TSV Weeze), Ferhat Ökce (TSV Weeze), Lukas Garic (SV Sevelen), Lion Janssen (Viktoria Winnekendonk), Daniel Fernando da Costa (SGE Bedburg-Hau), Fabio Dittrich (SGE Bedburg-Hau), Miguel Nefian (SV Scherpenberg)
Abgänge: keine

PSV Wesel
Trainer: Björn Assfelder
Zugänge: Fabian Drieschner (Spvgg Sterkrade-Nord), Emir Zerdo (SV 08/29 Friedrichsfeld), David Heveling (TuS Stenern)
Abgänge: Felix Gehrmann (SV Blau-Weiß Dingden), Max Mahn (SV Blau-Weiß Dingden), Nico Giese (SuS 09 Dinslaken), Timo Giese (SuS 09 Dinslaken), Stephan Sanders (Karriereende), Sebastian Kaiser (Karriereende), Noah Karschti (SV Budberg), Luis Jakob Blaswich (SV Blau-Weiß Dingden), Yannik Oenning (Karriereende), Noah Habig (OSV Meerbusch), Sebastian Kaiser (SV Biemenhorst), Iven Gosch (STV Hünxe), Admir Begic (SuS 09 Dinslaken)

Sportfreunde 97/30 Lowick
Trainer: Thomas Zielaskowski
Zugänge: Thomas Zielaskowski (), Til Spiegelhoff (Westfalia Anholt), Paul Schlattmann (SV Blau-Weiß Dingden II), Reza Mohammady (SC TuB Mussum 1926)
Abgänge: Marcus Schaffeld (Vereinslos), Marvin Tünte (Vereinslos)

SuS 09 Dinslaken
Trainer: Timm Golley
Zugänge: Nico Giese (PSV Wesel), Timo Giese (PSV Wesel), Okan Yilmaz (SV Rhenania Hamborn), Admir Begic (PSV Wesel), Simon Müller (SC Weitmar 45)
Abgänge: Joel Loretan (DJK Arminia Klosterhardt), Lucas Birnbaum (TV Jahn Hiesfeld), Fabio di Tommaso (TV Jahn Hiesfeld), Lukas Kratzer (TV Jahn Hiesfeld), Jannis Kipouros (SV Budberg), Noah Donai (Sportfreunde Hamborn 07), Sönke Bureick (SuS 09 Dinslaken II), Cedric Leers (MTV Union Hamborn), Viktor Klejonkin (STV Hünxe), Louis Fabio Reichert (Glück-Auf Sterkrade), Luca Bier (SuS 09 Dinslaken II)

SV 08/29 Friedrichsfeld
Trainer: Haluk Piricek
Zugänge: Fabian Fricke (Dostlukspor Bottrop), Jamiro Jorden Patyk (Sportfreunde Hamborn 07), Bünyamin Özdemir (SV Rhenania Hamborn), Dursun Can (SV Rhenania Hamborn), Oliwier Maksymilian Lebowski (SV Schwafheim), Haluk Piricek (Pausiert), Abdullah Topcu (Sportfreunde Hamborn 07), Tuna-Han Cakmak (Sportfreunde Walsum 09), Agshin Zaliyev (1. FC Bocholt), Alessandro Trapani (SV Bislich), Finn Nowak (SV Bislich), Talha Canim (SuS 21 Oberhausen)
Abgänge: Emir Zerdo (PSV Wesel), Noah Luis Heutger (SuS 21 Oberhausen), Joshua Brauer (SuS 21 Oberhausen), Marco Horstkamp (Karriereende), Halil Ibrahim Ören (RWS Lohberg), Ali Yavuz (RWS Lohberg), Samid Kurtanovic (Fatihspor Mülheim), Tim Schubert (unbekannt), Gianluca Buhlmann (SV Genc Osman Duisburg), Ledian Saiti (FC Albania Duisburg), Daniel Viktor Weiz (Pausiert), Amar Kesetovic (Unbekannt), Amar Kesetovic (SV Sarajevo Oberhausen), Daniel Viktor Weiz (TV Kaldenhausen )

SV Blau-Weiß Dingden II
Trainer: Steffen Schluse
Zugänge: Deniz Tulgay (SV Blau-Weiß Dingden), Michael Leyking (SV Blau-Weiß Dingden)
Abgänge: Dirk Juch (SV Krechting), Paul Schlattmann (Sportfreunde 97/30 Lowick)

SV Budberg II
Trainer: Thomas Kehrmann, Ulf Deutz
Zugänge: Devin Warnke (SV Budberg), Luis Weyhofen (SV Budberg), Lennart Severith (SV Budberg)
Abgänge: Julien Schulz (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Arne Grundmann (SV Budberg III), Yannik Kehrmann (SV Budberg), Patrick Reitemeier (SV Budberg)

SV Rindern
Trainer: Marius Krausel
Zugänge: Malte Baumeister (Viktoria Goch), Thore Seifert (Viktoria Goch), Tristan Zwartjes (SV Rindern), Marius Krausel (SV Rindern), Lennis Bonnet (1. FC Kleve), Amir Ernst (1. FC Kleve)
Abgänge: Björn Gatermann (Viktoria Goch II), Christian Roeskens (Ruhestand), Rebecca Kerst (Auszeit), Chima Martins Ukaegbu (Unbekannt), Marcel Schneimann (Karriereende), Tristan Zwartjes (SV Rindern), Cem Artas (SC Südlohn 28), Marius Krausel (SV Rindern)

TSV Weeze
Trainer: Christoph Tönnißen
Zugänge: Michael Thissen (TSV Weeze), Leonard Hammes (Viktoria Goch), Dogan Erkis (Viktoria Goch II), Valon Rizvani (SV Issum), Sores Saka (Rot-Weiß Geldern), Rzkar Hasan (JSG Winnekendonk/Weeze), Tobias Schoppa (TSV Weeze II)
Abgänge: Jonas van de Loo (Kevelaerer SV), Ferhat Ökce (Kevelaerer SV), Michael Thissen (TSV Weeze), Jordi Broekmanns (pausiert)

TuS Stenern
Trainer: Simon Meyering
Zugänge: Joel Oshoke Meickmann (1. FC Bocholt), Henning Wißmann (BV Borussia Bocholt), Jesse Moddenborg (TuB Bocholt), Julian Wieczorek (VfL Rhede), Johannes Seggewiß (VfL Rhede), Andre Hoves (Vereinslose Spieler Niederrhein)
Abgänge: Philipp Juttner (Westfalia Anholt), Pitt Quecke (TuS Stenern II), Erik Böing (TuS Stenern II), Julian Stockhorst (TuS Stenern II), Lucas Wüpping (Karriereende), Benjamin Lückel (Karriereende), David Heveling (PSV Wesel), Henning Kubo (Karriereende)

TuS Xanten
Trainer: Mirco Dietrich
Zugänge: Nathnael Scheffler (SV Biemenhorst), Giulius Ramison Geukes (Siegfried Materborn), Buhari Gariba (SV Budberg), Benedikt Heutgens (Siegfried Materborn), Christoph Zgorecki (VfL Repelen), Viktor Brem (SSV Lüttingen), Biyan Kesen (SV Rees), Sebastian Wahle (SV Vynen-Marienbaum)
Abgänge: Zerdest Özdemir (VfB 03 Hilden II), Jan André Rütjes (SV Viktoria Birten), Christian Dörper (SV Viktoria Birten)

VfB Rheingold Emmerich
Trainer: Maik de Vries, Nils Handrup
Zugänge: Justin Gertzen (FC Fortuna Elten), Sinan Nokta (Eintracht Emmerich), Louis Josef Jan-Tom Pastor (Eintracht Emmerich), Luca-Daniel Kersten (Aus eigener Jugend), Dejan Hasso (Aus eigener Jugend), Malte Kornas (Aus eigener Jugend), Abeeblahi Oluwadamilare Alaka (Eintracht Emmerich), Fynn Classen (1. FC Kleve II)
Abgänge: Niklas Wiedersporn (VfB Rheingold Emmerich II)

Westfalia Anholt
Trainer: David Kraft
Zugänge: Philipp Juttner (TuS Stenern), Joshua Hebing (DJK Rhede)
Abgänge: Til Spiegelhoff (Sportfreunde 97/30 Lowick), Daniel Lueb (SV Brünen)

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