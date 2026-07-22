Bezirksliga 4: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

Hamminkelner SVTrainer:
Erdal DasdanZugänge:
Simon Harder (PSV Wesel II), David Adenaya (PSV Wesel II)Abgänge:
Marvin Schumann (SV Spellen), Lukas Zill (Karriereende)Kevelaerer SVTrainer:
Patrick ZnakZugänge:
Jonas van de Loo (TSV Weeze), Ferhat Ökce (TSV Weeze), Lukas Garic (SV Sevelen), Lion Janssen (Viktoria Winnekendonk), Daniel Fernando da Costa (SGE Bedburg-Hau), Fabio Dittrich (SGE Bedburg-Hau), Miguel Nefian (SV Scherpenberg)Abgänge:
keinePSV WeselTrainer:
Björn AssfelderZugänge:
Fabian Drieschner (Spvgg Sterkrade-Nord), Emir Zerdo (SV 08/29 Friedrichsfeld), David Heveling (TuS Stenern)Abgänge:
Felix Gehrmann (SV Blau-Weiß Dingden), Max Mahn (SV Blau-Weiß Dingden), Nico Giese (SuS 09 Dinslaken), Timo Giese (SuS 09 Dinslaken), Stephan Sanders (Karriereende), Sebastian Kaiser (Karriereende), Noah Karschti (SV Budberg), Luis Jakob Blaswich (SV Blau-Weiß Dingden), Yannik Oenning (Karriereende), Noah Habig (OSV Meerbusch), Sebastian Kaiser (SV Biemenhorst), Iven Gosch (STV Hünxe), Admir Begic (SuS 09 Dinslaken)Sportfreunde 97/30 LowickTrainer:
Thomas ZielaskowskiZugänge:
Thomas Zielaskowski (), Til Spiegelhoff (Westfalia Anholt), Paul Schlattmann (SV Blau-Weiß Dingden II), Reza Mohammady (SC TuB Mussum 1926)Abgänge:
Marcus Schaffeld (Vereinslos), Marvin Tünte (Vereinslos)SuS 09 DinslakenTrainer:
Timm GolleyZugänge:
Nico Giese (PSV Wesel), Timo Giese (PSV Wesel), Okan Yilmaz (SV Rhenania Hamborn), Admir Begic (PSV Wesel), Simon Müller (SC Weitmar 45)Abgänge:
Joel Loretan (DJK Arminia Klosterhardt), Lucas Birnbaum (TV Jahn Hiesfeld), Fabio di Tommaso (TV Jahn Hiesfeld), Lukas Kratzer (TV Jahn Hiesfeld), Jannis Kipouros (SV Budberg), Noah Donai (Sportfreunde Hamborn 07), Sönke Bureick (SuS 09 Dinslaken II), Cedric Leers (MTV Union Hamborn), Viktor Klejonkin (STV Hünxe), Louis Fabio Reichert (Glück-Auf Sterkrade), Luca Bier (SuS 09 Dinslaken II)SV 08/29 FriedrichsfeldTrainer:
Haluk PiricekZugänge:
Fabian Fricke (Dostlukspor Bottrop), Jamiro Jorden Patyk (Sportfreunde Hamborn 07), Bünyamin Özdemir (SV Rhenania Hamborn), Dursun Can (SV Rhenania Hamborn), Oliwier Maksymilian Lebowski (SV Schwafheim), Haluk Piricek (Pausiert), Abdullah Topcu (Sportfreunde Hamborn 07), Tuna-Han Cakmak (Sportfreunde Walsum 09), Agshin Zaliyev (1. FC Bocholt), Alessandro Trapani (SV Bislich), Finn Nowak (SV Bislich), Talha Canim (SuS 21 Oberhausen)Abgänge:
Emir Zerdo (PSV Wesel), Noah Luis Heutger (SuS 21 Oberhausen), Joshua Brauer (SuS 21 Oberhausen), Marco Horstkamp (Karriereende), Halil Ibrahim Ören (RWS Lohberg), Ali Yavuz (RWS Lohberg), Samid Kurtanovic (Fatihspor Mülheim), Tim Schubert (unbekannt), Gianluca Buhlmann (SV Genc Osman Duisburg), Ledian Saiti (FC Albania Duisburg), Daniel Viktor Weiz (Pausiert), Amar Kesetovic (Unbekannt), Amar Kesetovic (SV Sarajevo Oberhausen), Daniel Viktor Weiz (TV Kaldenhausen )SV Blau-Weiß Dingden IITrainer:
Steffen SchluseZugänge:
Deniz Tulgay (SV Blau-Weiß Dingden), Michael Leyking (SV Blau-Weiß Dingden)Abgänge:
Dirk Juch (SV Krechting), Paul Schlattmann (Sportfreunde 97/30 Lowick)SV Budberg IITrainer:
Thomas Kehrmann, Ulf DeutzZugänge:
Devin Warnke (SV Budberg), Luis Weyhofen (SV Budberg), Lennart Severith (SV Budberg)Abgänge:
Julien Schulz (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Arne Grundmann (SV Budberg III), Yannik Kehrmann (SV Budberg), Patrick Reitemeier (SV Budberg)SV RindernTrainer:
Marius KrauselZugänge:
Malte Baumeister (Viktoria Goch), Thore Seifert (Viktoria Goch), Tristan Zwartjes (SV Rindern), Marius Krausel (SV Rindern), Lennis Bonnet (1. FC Kleve), Amir Ernst (1. FC Kleve)Abgänge:
Björn Gatermann (Viktoria Goch II), Christian Roeskens (Ruhestand), Rebecca Kerst (Auszeit), Chima Martins Ukaegbu (Unbekannt), Marcel Schneimann (Karriereende), Tristan Zwartjes (SV Rindern), Cem Artas (SC Südlohn 28), Marius Krausel (SV Rindern)TSV WeezeTrainer:
Christoph TönnißenZugänge:
Michael Thissen (TSV Weeze), Leonard Hammes (Viktoria Goch), Dogan Erkis (Viktoria Goch II), Valon Rizvani (SV Issum), Sores Saka (Rot-Weiß Geldern), Rzkar Hasan (JSG Winnekendonk/Weeze), Tobias Schoppa (TSV Weeze II)Abgänge:
Jonas van de Loo (Kevelaerer SV), Ferhat Ökce (Kevelaerer SV), Michael Thissen (TSV Weeze), Jordi Broekmanns (pausiert)TuS StenernTrainer:
Simon MeyeringZugänge:
Joel Oshoke Meickmann (1. FC Bocholt), Henning Wißmann (BV Borussia Bocholt), Jesse Moddenborg (TuB Bocholt), Julian Wieczorek (VfL Rhede), Johannes Seggewiß (VfL Rhede), Andre Hoves (Vereinslose Spieler Niederrhein)Abgänge:
Philipp Juttner (Westfalia Anholt), Pitt Quecke (TuS Stenern II), Erik Böing (TuS Stenern II), Julian Stockhorst (TuS Stenern II), Lucas Wüpping (Karriereende), Benjamin Lückel (Karriereende), David Heveling (PSV Wesel), Henning Kubo (Karriereende)TuS XantenTrainer:
Mirco DietrichZugänge:
Nathnael Scheffler (SV Biemenhorst), Giulius Ramison Geukes (Siegfried Materborn), Buhari Gariba (SV Budberg), Benedikt Heutgens (Siegfried Materborn), Christoph Zgorecki (VfL Repelen), Viktor Brem (SSV Lüttingen), Biyan Kesen (SV Rees), Sebastian Wahle (SV Vynen-Marienbaum)Abgänge:
Zerdest Özdemir (VfB 03 Hilden II), Jan André Rütjes (SV Viktoria Birten), Christian Dörper (SV Viktoria Birten)VfB Rheingold EmmerichTrainer:
Maik de Vries, Nils HandrupZugänge:
Justin Gertzen (FC Fortuna Elten), Sinan Nokta (Eintracht Emmerich), Louis Josef Jan-Tom Pastor (Eintracht Emmerich), Luca-Daniel Kersten (Aus eigener Jugend), Dejan Hasso (Aus eigener Jugend), Malte Kornas (Aus eigener Jugend), Abeeblahi Oluwadamilare Alaka (Eintracht Emmerich), Fynn Classen (1. FC Kleve II)Abgänge:
Niklas Wiedersporn (VfB Rheingold Emmerich II)Westfalia AnholtTrainer:
David KraftZugänge:
Philipp Juttner (TuS Stenern), Joshua Hebing (DJK Rhede)Abgänge:
Til Spiegelhoff (Sportfreunde 97/30 Lowick), Daniel Lueb (SV Brünen)
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: