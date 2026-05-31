Bezirksliga 4: Westfalia Anholt vor Abstieg - Spannung möglich

Unklare Situationen in der Bezirksliga. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Spieltag 33: In der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4. bleibt es vor dem letzten Spieltag vor allem für Westfalia Anholt kompliziert. Der Aufsteiger muss gegen Absteiger Viktoria Goch II gewinnen, während VfL Rhede als Meister erneut klar siegt und die SV Friedrichsfeld im Kellerkampf ein Ausrufezeichen setzt.

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Der Hamminkelner SV hat seine Pflichtaufgabe gegen Viktoria Goch II souverän erledigt und sich deutlich mit 5:0 durchgesetzt. Diyar Coskun brachte die Gastgeber nach 15 Minuten in Führung, ehe Hassan Hamzaoglu kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (45.+1). Nach dem Seitenwechsel blieb der HSV konsequent: Hamzaoglu schnürte mit dem 3:0 seinen Doppelpack (60.), bevor Kevin Beverungen (70.) und Fabian Spaltmann (84.) den Endstand herstellten. Hamminkeln bleibt damit stabil im Tabellenmittelfeld, während Goch II nach dem feststehenden Abstieg auch in diesem Spiel keinen Zugriff auf das Ergebnis bekam.

Westfalia Anholt hat gegen Sportfreunde Broekhuysen einen Punkt geholt, steht vor dem letzten Spieltag aber weiter massiv unter Druck. Thorben Versteegen brachte den Aufsteiger per Foulelfmeter in Führung (65.), doch Tobias Maaßen glich nur fünf Minuten später für Broekhuysen aus (70.). Damit bleibt Anholt bei 36 Punkten und braucht am letzten Spieltag gegen Absteiger Viktoria Goch II zwingend einen Sieg, um noch irgendwie eine Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Kompliziert bleibt die Lage auch deshalb, weil bei möglichen Punktgleichheiten Sondertabellen und direkte Vergleiche relevant werden. FuPa wird die Konstellation gesondert aufarbeiten.

Die SV Friedrichsfeld hat im direkten Tabellenumfeld ein klares Zeichen gesetzt und Alemannia Pfalzdorf deutlich geschlagen. Rafael David Buch traf früh zum 1:0 (3.), danach erhöhten Eray Tuncel per Foulelfmeter (15.) und Gianluca Buhlmann ebenfalls vom Punkt (20.). Zwar verkürzte Dominik Saat für Pfalzdorf (40.), doch Onur Baran stellte noch vor der Pause auf 4:1 (44.). Nach dem Seitenwechsel setzte Tuncel den Schlusspunkt (56.). Die SV springt auf 40 Punkte und zieht an Anholt vorbei. Pfalzdorf bleibt ebenfalls bei 40 Punkten, hat aber vor dem letzten Spieltag noch keine endgültige Ruhe.

Die DJK Twisteden hat ihre starke Saison mit einem Auswärtssieg beim TuS Stenern fortgesetzt. Torben Schellenberg brachte die Gäste früh in Führung (5.), nur drei Minuten später erhöhte Alexander Swaghoven auf 2:0 (8.). Stenern kam nach der Pause durch Tom-Luka Wanders zurück (47.), doch Jordi Leck sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung (81.). Twisteden steht mit 62 Punkten sicher auf Rang drei und bleibt damit klar in der Spitzengruppe. Stenern bleibt bei 40 Punkten und ist trotz des anstehendenRückzugs der SGE weiter Teil der komplizierten unteren Tabellenregion.

Der TuS Xanten und Borussia Veen trennten sich 1:1, wodurch beide Teams im Tabellenmittelfeld bleiben. David Epp brachte Xanten nach der Pause in Führung (53.), ehe Christian Quernhorst für Veen ausglich (74.). Für Xanten bedeutet der Punkt Rang zehn und 42 Zähler, womit der Abstand zur gefährdeten Zone weiterhin relativ komfortabel bleibt. Veen steht mit 46 Punkten auf Rang sieben und verpasst es, näher an die obere Tabellenhälfte heranzurücken.

Die SGE Bedburg-Hau gewann gegen den SV Haldern mit 2:1, auch wenn die sportliche Tabelle durch den angekündigten Rückzug der SGE besonders zu lesen ist. Theo Panke erzielte beide Treffer für Bedburg-Hau (11., 42.) und brachte die Gastgeber früh auf Kurs. Haldern kam durch Veit Boßmann zwar noch einmal heran (84.), konnte die Partie aber nicht mehr drehen. Die SGE wird als zurückgezogen geführt und wandert nach Saisonende ans Tabellenende, sportlich steht sie dennoch bei 43 Punkten. Haldern bleibt bei 29 Punkten und war bereits aus dem Rennen um den Klassenerhalt gefallen.

Der TSV Weeze und SV Blau-Weiß Dingden II teilten in einem wechselhaften Spiel die Punkte. Marco Harbring brachte Dingden II in Führung (19.), Nick Schwarma glich für Weeze aus (26.). Nach der Pause legten die Gäste durch Felix Leyking erneut vor (67.), doch Yannick Gorthmanns stellte nur drei Minuten später auf 2:2 (70.). Weeze bleibt mit 45 Punkten Achter, Dingden II folgt mit 43 Zählern auf Rang neun. Beide Teams haben sich aus der unmittelbaren Gefahrenzone gelöst, auch wenn die enge Tabellenlage im unteren Drittel weiter für Aufmerksamkeit sorgt.

Der Kevelaerer SV hat gegen Sportfreunde 97/30 Lowick früh vorgelegt und den vierten Tabellenplatz gefestigt. Colin Linßen traf bereits in der 2. und 4. Minute doppelt, wodurch Kevelaer schnell Kontrolle über das Ergebnis hatte. Lowick antwortete durch Kilian Jansen (13.), blieb danach aber ohne weiteren Treffer. Maximilian Gastens entschied die Partie in der 77. Minute endgültig. Kevelaer steht mit 57 Punkten auf Rang vier und beendet die Saison im oberen Bereich. Lowick bleibt bei 40 Punkten und ist damit Teil jener Zone, in der vor dem letzten Spieltag noch viel gerechnet werden muss.

VfL Rhede hat als Meister noch einmal sehr deutlich geliefert und SV Rindern mit 5:0 geschlagen. Bereits nach sieben Minuten lag Rhede durch Nick Ebben (4.) und Leon Franken (7.) mit 2:0 vorne, ehe Qwenn Landzaat vor der Pause erhöhte (32.). Len Stenneken stellte noch vor dem Seitenwechsel auf 4:0 (41.), Landzaat schnürte nach der Pause seinen Doppelpack (60.). Rhede steht mit 74 Punkten längst als Aufsteiger fest und bestätigte die klare Spitzenposition. Rindern bleibt trotz der Niederlage Fünfter, hat aber den Kontakt zur Spitzengruppe nicht weiter verkürzt.

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

Sa., 30.05.26 16:00 Uhr Hamminkelner SV - Viktoria Goch II

So., 31.05.26 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Haldern

So., 31.05.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde Broekhuysen

So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Stenern - DJK Twisteden

So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Borussia Veen

So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Rindern

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Alemannia Pfalzdorf

So., 31.05.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde 97/30 Lowick



34. Spieltag

Fr., 05.06.26 19:30 Uhr SV Haldern - TSV Weeze

Fr., 05.06.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Westfalia Anholt

Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Rindern - Hamminkelner SV

So., 07.06.26 13:00 Uhr Borussia Veen - SGE Bedburg-Hau

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Kevelaerer SV

So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - VfL Rhede

So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Xanten

So., 07.06.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Stenern