Bezirksliga 4: Viel Zuspruch für die Einteilung

Alle acht Bezirksliga-Teams des Kreises spielen weiter in einer Staffel. Sie laufen in der Gruppe vier mit sechs Vertretern des Kreises Rees/Bocholt sowie dem TuS Xanten und Borussia Veen aus dem Kreis Moers auf. Zufrieden mit der Einteilung ist auch Landesliga-Aufsteiger Viktoria Goch, der in Gruppe zwei spielt. „Es ist so gekommen, wie wir es erwartet hatten“, sagt Trainer Kevin Wolze.

Der Kreis Kleve/Geldern ist ein Gewinner der Gruppeneinteilung, weil seine Bezirksligisten in einer Liga spielen. „Mich freut, dass der Kreis zusammengeblieben ist. Wenn die Teams in zwei Gruppen spielen, ist die Gefahr groß, dass es mehr als vier Absteiger aus unserem Kreis gibt. Und das bedeutet mehr Absteiger aus der Kreisliga A. Das wäre in der kommenden Saison nicht gut gewesen, weil feststeht, dass nur eine Mannschaft aus der A-Liga den Aufstieg schafft“, sagt Holger Tripp, Vorsitzender des Kreis-Fußballausschusses und Mitglied des Verbands-Fußballausschusses.