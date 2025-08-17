Bezirksliga 4: Twisteden überragt, Lowick patzt, Anholt stark

Bezirksliga Niederrhein 4: DJK Twisteden ist der erste Tabellenführer - und wie! Die Sportfreunde Lowick verlieren als Absteiger, Westfalia Anholt setzt dagegen ein Ausrufezeichen.
Viktoria Goch II – SV Rindern 1:1
Viktoria Goch II: Lars Thielen, Lars Johnson (64. Miguel Wurring), Jordi Barbara, Konstantin Schütz, Tim Müller, Kai Jaschek (76. Niklas Peters), Marvin Gisberts, Robert Nafin, Louis Bruns (54. Zeon Kern), Max Hebben (87. Benedikt Vöckel), Leon Knak - Trainer: Ali Baghi - Trainer: Ernes Tiganj
SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Mika Winkler, Robert Boßmann, Wiktor Romanow, Cem Artas, Finn Tiemer, Christian Ploenes, Marten Albrecht, Maximilian Janssen, Piet Kramer (82. Philipp Roosen), Lukas Müller (70. Mohamad Al Ahmad) - Trainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens
Schiedsrichter: Jason Smit - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Marvin Gisberts (52.), 1:1 Mika Winkler (67.)
DJK Twisteden – SGE Bedburg-Hau 8:0
DJK Twisteden: Martin Voß, Niklas Heußen, Yannik Thielen, Mathis Opgenhoff (57. Henri Hirschmann), Alexander Rasch, Tom Cappel, Nico Lenz (68. Niclas Pooth), Nikolas Dennesen (60. Leonard Hartings), Fabian Rasch (75. Philipp Ingenleuf), Chris Kleuskens, Torben Schellenberg - Trainer: Marcel te Nyenhuis - Trainer: Jan van de Meer - Trainer: Rainer Winkels
SGE Bedburg-Hau: Niklas Puff, Henrik Schümmer, Fabio Dittrich, Ian van Bebber (46. Theo Panke), Leon Claaßen, Tim Helmus, Len Deckers, Nicolas Rode, Julian Diedenhofen (46. Timon Janssen), Lennard Haps, Falko Kersten (66. Gislain Ngesang) - Trainer: Sebastian van Brakel - Trainer: Bernard Alijaj
Schiedsrichter: Josif Tsivalidis (Viersen) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Fabian Rasch (13.), 2:0 Nikolas Dennesen (32.), 3:0 Tom Cappel (35.), 4:0 Torben Schellenberg (41.), 5:0 Fabian Rasch (49.), 6:0 Niklas Heußen (51.), 7:0 Nico Lenz (55.), 8:0 Fabian Rasch (62.)
Sportfreunde Broekhuysen – TuS Stenern 3:1
Sportfreunde Broekhuysen: Marek Schaffers, Leon Peun, Jan Teegelbeckers (87. Justin Theelen), Luca Schmermas, Lars Peters, Stan Hesen (85. Hendrik Hünnekens), Noah Christian Thier, Sores Civan Agirman, Sven van Bühren, Nick Maurice Ernst (90. Tobias Maaßen), Nils Hannaleck (87. Norman Kienapfel) - Trainer: Sebastian Clarke
TuS Stenern: Alexander Brücks, Steffen Lensing (86. Noah Schweckhorst), Maximilian Giruc, Florian Wolters, Fabian Simmrow, Benjamin Lückel, Tristan Senteler, David Heveling (65. Tom-Luka Wanders), Felix Amler, Alexander Biermann (65. Pitt Quecke), Jacobus Derk Tielemann - Trainer: Simon Meyering
Schiedsrichter: Stefan Semir (Krefeld) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 David Heveling (13.), 1:1 Sven van Bühren (54.), 2:1 Luca Schmermas (70. Foulelfmeter), 3:1 Sven van Bühren (90.)
Borussia Veen – TSV Weeze 1:1
Borussia Veen: Janek Keusemann, Martin Willemsen (66. Jakob Münzner), Hendrik Terlinden, Julian Schmelzer (87. Philipp van Huet), Leon van Bonn, Jonas Höptner, Jan Büren, Marius Gietmann, Christian Quernhorst (66. Tim Lange), Jonas van den Brock (59. Marc Balonier), Felix Terlinden (59. George Michael Wiedemann) - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner
TSV Weeze: Lukas Janssen, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler (65. Nderim Cerkinaj), Klaus Winters, Michael Thissen, Christian Feegers, Jonas Gorthmanns, Yannick Gorthmanns (75. Eron Kashtanjeva), Louis Pacco (39. Nils Giltjes) (80. Maik van Teeffelen), Nick Schwarma (83. Hakan Erkis), Julian Kühn - Trainer: Dominik Huismann - Trainer: Ferhat Ökce
Schiedsrichter: Ahmet Eker (Essen) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Yannick Gorthmanns (11.), 1:1 Janek Keusemann (90.+3)
SV Haldern – Kevelaerer SV 1:1
SV Haldern: Nils Schweckhorst, Stefan Hebing, Robin Gissing, Patrick Hildenhagen (58. Hendrik Middendorf), Milot Seesing, Hendrik Heynen, Jan Middendorf (77. Yannik Duesing), Alexander Rackel, Tim Gebbing, Alexander Ruyter, Karl Isling (54. Veit Boßmann) - Trainer: Christian Böing
Kevelaerer SV: Ben-Luca Ingenfeld, Noah Tellemanns (56. Leo Wienhofen), Cedric Hacks, Nicolas Dittrich, Gian-Luca Dittrich (56. Colin Linßen), Andrea Dario Quarta, Marvin Schulz, Dennis Tegeler, Tobias Bolz (70. Jona Wassen), Malik Bongers, Maximilian Gastens - Trainer: Patrick Znak
Schiedsrichter: Pierre Schulte - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Hendrik Heynen (25. Foulelfmeter), 1:1 Andrea Dario Quarta (57. Handelfmeter)
SV Blau-Weiß Dingden II – VfL Rhede 0:2
SV Blau-Weiß Dingden II: Marius Schmeink, Markus van Stegen, Memetsah Cakar, Marco Harbring, Kai Fiebig, Timo Holtkamp, Espen Luis Schürmann, Mathis Schluse (69. Tobias Görkes), Alexander Sack, Philipp Arnold, Tim Harbring - Trainer: Dirk Juch - Trainer: Izri Velija
VfL Rhede: Marius Bauhaus, Luca Lorei, Julian Wieczorek, Luca Maximilian Schultze, Noah Erik Zschoche (77. Elias Francesco Librandi), David Adegboyega Weade (90. Johannes Seggewiß), Len Stenneken, Sandro Jakopic, Maximilian Kreutzer, Qwenn Landzaat (57. Noah Paß), Leon Franken - Trainer: Niklas Schemmer
Schiedsrichter: Ayhan Ünal (Duisburg) - Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Len Stenneken (79.), 0:2 Maximilian Kreutzer (90.+1)
Westfalia Anholt – SV 08/29 Friedrichsfeld 3:1
Westfalia Anholt: Julius Geven, Mike Schirrmacher, Nick Schirrmacher, Daniel Buscher, Silas Bergerfurth, Oliver Paus, Filipe Oliveira Leite, Finn Filip Spiekers, Luca Müller, Til Spiegelhoff (84. MIchel Duesing), Pierre Weyerhorst - Trainer: David Kraft
SV 08/29 Friedrichsfeld: Noah Luis Heutger, Niklas Jansen, Ali Yavuz, Manuel Kausch, Onur Baran, Joshua Brauer (63. Maximilian Spartz), Marco Horstkamp (46. Halil Ibrahim Ören), Collin Isselhorst (46. Nick Gerritzen), Joel Grzeskowiak, Gianluca Buhlmann, Eray Tuncel - Trainer: Almir Duric
Schiedsrichter: Niclas Hülsmann - Zuschauer: 170
Tore: 1:0 Pierre Weyerhorst (24.), 2:0 Til Spiegelhoff (37.), 2:1 Eray Tuncel (72.), 3:1 MIchel Duesing (87.)
Alemannia Pfalzdorf – TuS Xanten 0:0
Alemannia Pfalzdorf: Levi Eckermann, David Rudolf Rothemel, Christian Urbanek, Tom-Luca Janßen, Lars Völpert, Dominik van Baal (46. Jamie Caspers), Nils Mildenberger, Nick Helmus (89. Luca Kanders), Luca Stratemann, Dominik Saat (64. Marvin Flounders), Christian Emmers - Trainer: Raphael Erps
TuS Xanten: Owen James Finnerty, Luan Schreiber, Norwin Meyer, Luca Franz Joachim Binias, Lukas Wellmanns, Gerrit Jenowsky, Marvin Braun, Jesse Sticklat, Jonah Shao (80. Noah Afonso Malangi), David Epp (66. Christopher Kimbakidila), Velibor Geroschus (60. Wito Donat Wojciechowski) - Trainer: Marcel Zalewski
Schiedsrichter: Frank Saßmannshausen (Oberhausen) - Zuschauer: 86
Tore: keine Tore
Sportfreunde 97/30 Lowick – Hamminkelner SV 1:2
Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, Luca Bollmann (46. Finn Terhart), Felix Reinders, Jakob Paschen, Leonard Langenbrink, Steyn Wassink, Fynn Bennemann (61. Florian Wiegrink), Mats Langenhoff, Elija Cürsgen (78. Fabian Brömmling), Hussein Merhi, Kilian Jansen (61. Lasse Bennemann) - Trainer: Marvin Tünte - Trainer: Marcus Schaffeld
Hamminkelner SV: Sascha Tünte, Niklas Hollenberg, Till Schürmann, Linus Kammeier (86. Sebastian Weinkath), Kitischa Lukas Gutenberger, Yannick Weidemann (76. Kevin Beverungen), Arda Gözüdok (88. Jan Stauder), Gianluca Klein, Tom Wirtz, Hassan Hamzaoglu (88. Marvin Schumann), Felix Becker (76. Lukas Zill) - Trainer: Markus Brucks - Trainer: Erdal Dasdan
Schiedsrichter: Niklas Tietz (Essen) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Tom Wirtz (11.), 0:2 Niklas Hollenberg (54.), 1:2 Leonard Langenbrink (90.+2)
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:30 Uhr TSV Weeze - DJK Twisteden
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr Kevelaerer SV - Borussia Veen
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 24.08.25 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Haldern
So., 24.08.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Alemannia Pfalzdorf
So., 24.08.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Sportfreunde Broekhuysen
So., 24.08.25 15:00 Uhr TuS Stenern - Westfalia Anholt
So., 24.08.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Viktoria Goch II
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Sportfreunde 97/30 Lowick
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Weeze
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr DJK Twisteden - Kevelaerer SV
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr Borussia Veen - VfL Rhede
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV Rindern
So., 31.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SGE Bedburg-Hau
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Haldern - Hamminkelner SV
So., 31.08.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TuS Xanten
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TuS Stenern