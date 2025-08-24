Bezirksliga 4: So liefen die Spiele am Sonntag!

Spieltag 2 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Die DJK Twisteden verliert beim Aufsteiger TSV Weeze, das nutzt der SV Rindern für sich aus. Die Sportfreunde Lowick starten mit zwei Niederlagen.
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
TSV Weeze – DJK Twisteden 2:1
TSV Weeze: Lukas Janssen, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler, Klaus Winters, Michael Thissen, Christian Feegers, Hakan Erkis (77. Eron Kashtanjeva), Yannick Gorthmanns (85. Maik van Teeffelen), Nderim Cerkinaj, Louis Pacco (51. Jordi Broekmanns), Julian Kühn (89. Florian Feddema) - Trainer: Ferhat Ökce
DJK Twisteden: Martin Voß, Yannik Thielen, Malte Iland (30. Nikolas Dennesen), Henri Hirschmann (55. Jordi Leck), Leonard Hartings, Lars Douteil, Tom Cappel, Nico Lenz (90. Niclas Pooth), Fabian Rasch, Chris Kleuskens, Torben Schellenberg - Trainer: Marcel te Nyenhuis - Trainer: Jan van de Meer - Trainer: Rainer Winkels
Schiedsrichter: Martin Overath (Hamminkeln)
Tore: 0:1 Tom Cappel (14. Foulelfmeter), 1:1 Louis Pacco (48.), 2:1 Eron Kashtanjeva (80.)
SV Rindern – Sportfreunde 97/30 Lowick 4:1
SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Mika Winkler, Robert Boßmann, Cem Artas, Finn Tiemer, Christian Ploenes (83. Piet Kramer), Marten Albrecht (80. Björn Gatermann), Marlon Irsch (62. Wiktor Romanow), Maximilian Janssen (87. Philipp Roosen), Mohamad Al Ahmad (81. Florian Engelen), Lukas Müller - Trainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens
Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, Luca Bollmann, Fabian Gries, Felix Reinders (44. Jakob Paschen), Finn Terhart (46. Luke Heynck), Fynn Bennemann (64. Elija Cürsgen), Lukas Oostendorp (80. David Ostendorf), Mats Langenhoff (64. Florian Wiegrink), Lasse Bennemann, Hussein Merhi, Kilian Jansen - Trainer: Marvin Tünte - Trainer: Marcus Schaffeld
Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch
Tore: 1:0 Christian Ploenes (29.), 2:0 Lukas Müller (42.), 2:1 Hussein Merhi (47.), 3:1 Mohamad Al Ahmad (73.), 4:1 Christian Ploenes (76.)
Kevelaerer SV – Borussia Veen 0:0
Kevelaerer SV: Ben-Luca Ingenfeld, Cedric Hacks, Nicolas Dittrich, Gian-Luca Dittrich, Leo Wienhofen, Andrea Dario Quarta (67. Marvin Schulz), Dennis Tegeler, Tobias Bolz (60. Colin Linßen) (84. Noah Tellemanns), Jona Wassen (71. Tim Hillejan), Maximilian Gastens, Youssef Meherzi (71. Özkan Külcür) - Trainer: Patrick Znak
Borussia Veen: Janek Keusemann, Ken Klemmer, Martin Willemsen (67. Jakob Münzner), Hendrik Terlinden, Leon van Bonn, Jonas Höptner, Jan Büren (62. Jonas van den Brock), Marius Gietmann, Marc Balonier (80. Linus van Treek), Tim Lange (88. Tom Conrad), George Michael Wiedemann (73. Philipp van Huet) - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner
Schiedsrichter: Niklas Becker (Viersen) - Zuschauer: 73
Tore: keine Tore
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Sportfreunde 97/30 Lowick
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Weeze
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr DJK Twisteden - Kevelaerer SV
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr Borussia Veen - VfL Rhede
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV Rindern
So., 31.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SGE Bedburg-Hau
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Haldern - Hamminkelner SV
So., 31.08.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TuS Xanten
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TuS Stenern
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde Broekhuysen
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr SV Rindern - SV Haldern
So., 07.09.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 07.09.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - Westfalia Anholt
So., 07.09.25 15:00 Uhr VfL Rhede - DJK Twisteden
So., 07.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 07.09.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Borussia Veen
So., 07.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - Viktoria Goch II
So., 07.09.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Alemannia Pfalzdorf