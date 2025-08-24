Rindern erstmal Tabellenführer. – Foto: Jette Oster

Bezirksliga 4: So liefen die Spiele am Sonntag! Bezirksliga Niederrhein: Die DJK Twisteden verliert beim Aufsteiger TSV Weeze, das nutzt der SV Rindern für sich aus. Die Sportfreunde Lowick starten mit zwei Niederlagen. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 SF Lowick Kevelaer Broekhuysen SGE B.-Hau + 14 weitere

Spieltag 2 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Die DJK Twisteden verliert beim Aufsteiger TSV Weeze, das nutzt der SV Rindern für sich aus. Die Sportfreunde Lowick starten mit zwei Niederlagen.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken. >>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

So schnell kann es gehen: Die DJK Twisteden ist die Tabellenführung schon wieder los, weil Aufsteiger TSV Weeze in seinem ersten Heimspiel einen Rückstand drehte. Zwar traf Tom Cappel zunächst für Twisteden, aber Louis Pacco staubte nach der Pause direkt zum Ausgleich ab (48.). Weil im weiteren Verlauf der Partie Torjäger Eron Kashtanjeva auch noch traf (80.), steht Weeze nun vor Twistden auf Rang zwei. TSV Weeze – DJK Twisteden 2:1

TSV Weeze: Lukas Janssen, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler, Klaus Winters, Michael Thissen, Christian Feegers, Hakan Erkis (77. Eron Kashtanjeva), Yannick Gorthmanns (85. Maik van Teeffelen), Nderim Cerkinaj, Louis Pacco (51. Jordi Broekmanns), Julian Kühn (89. Florian Feddema) - Trainer: Ferhat Ökce

DJK Twisteden: Martin Voß, Yannik Thielen, Malte Iland (30. Nikolas Dennesen), Henri Hirschmann (55. Jordi Leck), Leonard Hartings, Lars Douteil, Tom Cappel, Nico Lenz (90. Niclas Pooth), Fabian Rasch, Chris Kleuskens, Torben Schellenberg - Trainer: Marcel te Nyenhuis - Trainer: Jan van de Meer - Trainer: Rainer Winkels

Schiedsrichter: Martin Overath (Hamminkeln)

Tore: 0:1 Tom Cappel (14. Foulelfmeter), 1:1 Louis Pacco (48.), 2:1 Eron Kashtanjeva (80.)