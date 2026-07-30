Bezirksliga 4: So läuft die Vorbereitung der Aufsteiger

So hundertprozentig rund läuft es noch bei keinem der drei Aufsteiger aus der Bezirksliga, Gruppe 4. Zwar steht die DJK Rhede bis dato mit einer positiven Bilanz da, doch gab es noch keinen richtigen Härtetest für das Team. Währenddessen steht der VfB Rheingold Emmerich noch ein wenig im luftleeren Raum und muss die verbleibenden Tests nutzen, um in einen ordentlichen Flow für die Pflichtspiele zu finden. Ähnliches gilt für die Reserve des SV Budberg, die bislang alle ihre Tests verloren hat.
Die DJK Rhede ist in der abgelaufenen Spielzeit als Meister aus der Kreisliga A Rees/Bocholt aufgestiegen. In den bislang absolvierten Testspielen konnten die Rheder drei Siege erspielen, mussten jedoch auch eine Niederlage einstecken. Diese kassierten sie mit 3:5 gegen die Zweitvertretung des VfL Rhede. Siege gab es hingegen gegen die B-Ligisten Hemdener SV (3:1) und Grün-Weiß Vardingholt (1:0), sowie am vergangenen Wochenende (26. Juli) gegen TuB Bocholt (5:1) – einen Gegner, der erst 2025 aus der Bezirksliga in die Kreisliga A abgestiegen ist. Im Grunde befindet sich das Team von Cheftrainer Björn Kräbber damit absolut im Soll. Der einzig echte Härtetest folgt nun noch gegen die Landesliga-Auswahl des VfL Rhede.
Etwas gemischter lief es beim Rheder Mitaufsteiger VfB Rheingold Emmerich. Gegen den SV Haldern aus der Kreisliga A musste der letztjährige Vizemeister zu Beginn der Vorbereitung eine dicke 1:5-Klatsche hinnehmen. Und auch der knappe 1:0-Sieg über den B-Ligisten SV Nütterden dürfte etwas zu wenig gewesen sein für das Team von Maik de Vries. Hoffnung macht dagegen der starke 5:2-Erfolg bei Siegfried Materborn. Die Mannschaft aus dem Kreis Kleve/Geldern ist in der vergangenen Spielzeit nur knapp am Bezirksliga-Aufstieg vorbeigeschlittert. Final testet der VfB am kommenden Sonntag (2. August) beim Ligakonkurrenten TSV Weeze. Erst nach dieser Partie lässt sich so richtig bewerten, wo Rheingold Emmerich vor dem Saisonstart tatsächlich steht.
Überhaupt nicht gut sieht es für den SV Budberg II aus. Die Zweitvertretung des Landesligavereins hat alle drei der bisherigen Tests verloren. Gegen Siegfried Materborn gab es zu Beginn der Vorbereitung eine knappe 0:1-Niederlage. Der SSV Grefrath holte mit zwei späten Toren einen 3:1-Sieg gegen die Budberger, während sie gegen den SV Thomasstadt Kempen 87 Minuten ohne eigenen Treffer blieben und letztlich mit 1:2 den Kürzeren zogen.
Aufstiegstrainer Ulf Deutz dürfte die Leistung seiner Schützlinge bis dahin absolut nicht gefallen haben. In vier verbleibenden Testspielen ist aber noch Zeit für Wiedergutmachung – und die ist angesichts der Ergebnisse auch dringend notwendig!
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