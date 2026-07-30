Bezirksliga 4: So läuft die Vorbereitung der Aufsteiger

So läuft die Vorbereitung der Bezirksliga-Aufsteiger – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

So hundertprozentig rund läuft es noch bei keinem der drei Aufsteiger aus der Bezirksliga, Gruppe 4. Zwar steht die DJK Rhede bis dato mit einer positiven Bilanz da, doch gab es noch keinen richtigen Härtetest für das Team. Währenddessen steht der VfB Rheingold Emmerich noch ein wenig im luftleeren Raum und muss die verbleibenden Tests nutzen, um in einen ordentlichen Flow für die Pflichtspiele zu finden. Ähnliches gilt für die Reserve des SV Budberg, die bislang alle ihre Tests verloren hat.

Härtetest beim DJK Rhede folgt noch

Die DJK Rhede ist in der abgelaufenen Spielzeit als Meister aus der Kreisliga A Rees/Bocholt aufgestiegen. In den bislang absolvierten Testspielen konnten die Rheder drei Siege erspielen, mussten jedoch auch eine Niederlage einstecken. Diese kassierten sie mit 3:5 gegen die Zweitvertretung des VfL Rhede. Siege gab es hingegen gegen die B-Ligisten Hemdener SV (3:1) und Grün-Weiß Vardingholt (1:0), sowie am vergangenen Wochenende (26. Juli) gegen TuB Bocholt (5:1) – einen Gegner, der erst 2025 aus der Bezirksliga in die Kreisliga A abgestiegen ist. Im Grunde befindet sich das Team von Cheftrainer Björn Kräbber damit absolut im Soll. Der einzig echte Härtetest folgt nun noch gegen die Landesliga-Auswahl des VfL Rhede.

Der VfB Rheingold Emmerich steht so ein wenig im Nichts

Etwas gemischter lief es beim Rheder Mitaufsteiger VfB Rheingold Emmerich. Gegen den SV Haldern aus der Kreisliga A musste der letztjährige Vizemeister zu Beginn der Vorbereitung eine dicke 1:5-Klatsche hinnehmen. Und auch der knappe 1:0-Sieg über den B-Ligisten SV Nütterden dürfte etwas zu wenig gewesen sein für das Team von Maik de Vries. Hoffnung macht dagegen der starke 5:2-Erfolg bei Siegfried Materborn. Die Mannschaft aus dem Kreis Kleve/Geldern ist in der vergangenen Spielzeit nur knapp am Bezirksliga-Aufstieg vorbeigeschlittert. Final testet der VfB am kommenden Sonntag (2. August) beim Ligakonkurrenten TSV Weeze. Erst nach dieser Partie lässt sich so richtig bewerten, wo Rheingold Emmerich vor dem Saisonstart tatsächlich steht.