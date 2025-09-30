 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Wichtiges Spiel für Haldern.
Wichtiges Spiel für Haldern. – Foto: Pascal Derks

Bezirksliga 4 live: Veen in Haldern, Dingden II gegen Twisteden

Bezirksliga Niederrhein 4: Schon am Mittwoch geht es los - Borussia Veen zum Kellerduell beim SV Haldern, die DJK Twisteden muss zu Blau-Weiß Dingden II.

Bezirksliga 4
SF Lowick
Kevelaer
Broekhuysen
SGE B.-Hau

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Schon am Mittwoch geht es los - Borussia Veen zum Kellerduell beim SV Haldern, die DJK Twisteden muss zu Blau-Weiß Dingden II. So läuft Spieltag 8!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Morgen, 20:00 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
20:00live
Spieltext SV Haldern - Veen

Morgen, 20:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
20:00live
Spieltext BW Dingden II - Twisteden

Do., 02.10.2025, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
20:00live
Spieltext SV Rindern - Broekhuysen

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
15:00
Spieltext VfL Rhede - SV Friedrich

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
16:00
Spieltext Kevelaer - TuS Stenern

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
15:00live
Spieltext TSV Weeze - TuS Xanten

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
15:30
Spieltext SGE B.-Hau - Vikt. Goch II

So., 05.10.2025, 13:15 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
13:15live
Spieltext SF Lowick - Pfalzdorf

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
15:30live
Spieltext Hamminkeln - Anholt

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Borussia Veen
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr TuS Stenern - VfL Rhede
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Rindern
So., 12.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 12.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TSV Weeze
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Kevelaerer SV
So., 12.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Haldern
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Hamminkelner SV

10. Spieltag
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Westfalia Anholt
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SV Haldern - Alemannia Pfalzdorf
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Sportfreunde Broekhuysen
Do., 16.10.25 19:30 Uhr Hamminkelner SV - TuS Stenern
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - SV 08/29 Friedrichsfeld
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr VfL Rhede - TuS Xanten
So., 19.10.25 13:30 Uhr Kevelaerer SV - SGE Bedburg-Hau
So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - Viktoria Goch II
So., 19.10.25 15:00 Uhr Borussia Veen - DJK Twisteden

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

