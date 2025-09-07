Bezirksliga 4 live: Topspiel in Rhede - alle Duelle im Ticker

Der 4. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4! Der TSV Weeze muss am Freitag gegen die Sportfreunde Broekhuysen ran, Tabellenführer VfL Rhede empfängt die DJK Twisteden zum Topspiel.
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Kevelaerer SV
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - VfL Rhede
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Hamminkelner SV
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SGE Bedburg-Hau
So., 14.09.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Rindern
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Haldern - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 14.09.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TSV Weeze
So., 14.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - TuS Xanten
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:30 Uhr Hamminkelner SV - Alemannia Pfalzdorf
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Rindern - DJK Twisteden
So., 21.09.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Borussia Veen
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Sportfreunde Broekhuysen
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Weeze - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 21.09.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Stenern
So., 21.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Viktoria Goch II
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV Haldern
So., 21.09.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Westfalia Anholt