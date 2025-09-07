 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Große Herausforderung für Weeze.
Große Herausforderung für Weeze. – Foto: Susanne Schmidt

Bezirksliga 4 live: Topspiel in Rhede - alle Duelle im Ticker

Bezirksliga Niederrhein 4: Der TSV Weeze muss am Freitag gegen die Sportfreunde Broekhuysen ran, Tabellenführer VfL Rhede empfängt die DJK Twisteden zum Topspiel.

Bezirksliga 4
SF Lowick
Kevelaer
Broekhuysen
SGE B.-Hau

Der 4. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4! Der TSV Weeze muss am Freitag gegen die Sportfreunde Broekhuysen ran, Tabellenführer VfL Rhede empfängt die DJK Twisteden zum Topspiel.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Fr., 05.09.2025, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
3
1
Abpfiff
Spieltext SV Rindern - SV Haldern

Fr., 05.09.2025, 20:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
0
4
Abpfiff
Spieltext TSV Weeze - Broekhuysen

Heute, 15:00 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
15:00live
Spieltext Hamminkeln - Veen

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
15:00live
Spieltext VfL Rhede - Twisteden

Heute, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
16:00live
Spieltext Kevelaer - Pfalzdorf

Heute, 14:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
14:30live
Spieltext SGE B.-Hau - Anholt

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
15:00live
Spieltext TuS Xanten - SV Friedrich

Heute, 15:30 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
15:30
Spieltext TuS Stenern - Vikt. Goch II

Heute, 13:15 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
1
0
Spieltext SF Lowick - BW Dingden II

Das sind die nächsten Spieltage


5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Kevelaerer SV
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - VfL Rhede
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Hamminkelner SV
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SGE Bedburg-Hau
So., 14.09.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Rindern
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Haldern - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 14.09.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TSV Weeze
So., 14.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - TuS Xanten

6. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:30 Uhr Hamminkelner SV - Alemannia Pfalzdorf
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Rindern - DJK Twisteden
So., 21.09.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Borussia Veen
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Sportfreunde Broekhuysen
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Weeze - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 21.09.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Stenern
So., 21.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Viktoria Goch II
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV Haldern
So., 21.09.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Westfalia Anholt

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

Aufrufe: 07.9.2025, 12:20 Uhr
André NückelAutor