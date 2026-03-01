 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Bezirksliga 4 live: Spannung garantiert - Ticker & Ergebnisse!

Bezirksliga 4: Der TSV Weeze ist unfassbar formstark unterwegs und will jetzt den Coup gegen den Tabellenzweiten Sportfreunde Broekhuysen schaffen. Die DJK Twisteden empfängt Spitzenreiter VfL Rhede.

TSV Weeze ist ist stark in Form.
TSV Weeze ist ist stark in Form. – Foto: Pascal Derks

Spieltag 20 in der Bezirksliga, Gruppe 4: Der TSV Weeze ist unfassbar formstark unterwegs und will jetzt den Coup gegen den Tabellenzweiten Sportfreunde Broekhuysen schaffen. Die DJK Twisteden empfängt Spitzenreiter VfL Rhede - die Hausherren müssen nach zwei Pleiten im Aufstiegsrennen wieder punkten.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

Heute, 15:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
15:00
Heute, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
15:30live
Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
15:30
Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
15:00
Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
15:00
Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
15:30
Heute, 15:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
15:00
Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:00live
Heute, 15:30 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
15:30
Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Borussia Veen
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Viktoria Goch II
So., 08.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Alemannia Pfalzdorf
So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TuS Stenern
So., 08.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Westfalia Anholt
So., 08.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - DJK Twisteden
So., 08.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Haldern
So., 08.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde Broekhuysen

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - TuS Xanten
So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfL Rhede
So., 15.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Kevelaerer SV
So., 15.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 15.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Hamminkelner SV
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TSV Weeze
So., 15.03.26 15:30 Uhr TuS Stenern - SGE Bedburg-Hau
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Haldern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Rindern

