 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Bezirksliga 4 live: So laufen die Spiele, die Ticker am Sonntag!

Bezirksliga: Viktoria Goch II feiert gegen den TSV Weeze wichtigen Sieg im Abstiegskampf. TuS Xanten mit Rückenwind gegen den VfL Rhede.

von André Nückel · Heute, 09:55 Uhr · 0 Leser
Schlüsselspiel für Goch II.
Schlüsselspiel für Goch II. – Foto: Susanne Schmidt

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 4
SF Lowick
Kevelaer
Broekhuysen
SGE B.-Hau

Spieltag 27 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Viktoria Goch II setzt im Abstiegskampf ein wichtiges Zeichen: Gegen den TSV Weeze fällt die Entscheidung spät - und bringt wertvolle Punkte im Tabellenkeller. TuS Xanten hat im Kreispokal Moers das Finale erreicht und deshalb geht es nun mit Selbstvertrauen in das Duell mit Tabellenführer VfL Rhede.

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Fr., 10.04.2026, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
1
0
Abpfiff

Viktoria Goch II hat sich im direkten Duell mit dem TSV Weeze wichtige Punkte im Abstiegskampf gesichert und klettert auf den Relegationsplatz. Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung: Marvin Kürbs traf in der 80. Minute zum entscheidenden 1:0 und sicherte seiner Mannschaft den Heimsieg. Während Goch II damit auf 28 Punkte klettert und sich etwas Luft verschafft, verpasst Weeze die Chance, sich weiter von der Gefahrenzone abzusetzen und bleibt im unteren Tabellenmittelfeld. Mit 35 Zählern ist die Ausgangslage des TSV Weeze aber nach wie vor eine gute.

Heute, 15:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
15:00
Spieltext TuS Stenern - Hamminkeln

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
15:00
Spieltext TuS Xanten - VfL Rhede

Heute, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
15:00
Spieltext SGE B.-Hau - Kevelaer

Heute, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
15:30
Spieltext Twisteden - Veen

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
15:30live
Spieltext Pfalzdorf - SV Haldern

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
15:00live
Spieltext Broekhuysen - BW Dingden II

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:00live
Spieltext Anholt - SF Lowick

Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
15:30
Spieltext SV Friedrich - SV Rindern

____

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV 08/29 Friedrichsfeld
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Haldern - Sportfreunde Broekhuysen
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SGE Bedburg-Hau
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Stenern
So., 19.04.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Alemannia Pfalzdorf
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Westfalia Anholt
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Viktoria Goch II
So., 19.04.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - TuS Xanten
So., 19.04.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TSV Weeze

29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Kevelaerer SV
Sa., 25.04.26 16:00 Uhr TSV Weeze - VfL Rhede
So., 26.04.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Hamminkelner SV
So., 26.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Borussia Veen
So., 26.04.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Haldern
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Stenern - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Rindern
So., 26.04.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - DJK Twisteden
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Blau-Weiß Dingden II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!