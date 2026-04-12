Bezirksliga 4 live: So laufen die Spiele, die Ticker am Sonntag!

Spieltag 27 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Viktoria Goch II setzt im Abstiegskampf ein wichtiges Zeichen: Gegen den TSV Weeze fällt die Entscheidung spät - und bringt wertvolle Punkte im Tabellenkeller. TuS Xanten hat im Kreispokal Moers das Finale erreicht und deshalb geht es nun mit Selbstvertrauen in das Duell mit Tabellenführer VfL Rhede.
Viktoria Goch II hat sich im direkten Duell mit dem TSV Weeze wichtige Punkte im Abstiegskampf gesichert und klettert auf den Relegationsplatz. Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung: Marvin Kürbs traf in der 80. Minute zum entscheidenden 1:0 und sicherte seiner Mannschaft den Heimsieg. Während Goch II damit auf 28 Punkte klettert und sich etwas Luft verschafft, verpasst Weeze die Chance, sich weiter von der Gefahrenzone abzusetzen und bleibt im unteren Tabellenmittelfeld. Mit 35 Zählern ist die Ausgangslage des TSV Weeze aber nach wie vor eine gute.
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV 08/29 Friedrichsfeld
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Haldern - Sportfreunde Broekhuysen
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SGE Bedburg-Hau
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Stenern
So., 19.04.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Alemannia Pfalzdorf
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Westfalia Anholt
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Viktoria Goch II
So., 19.04.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - TuS Xanten
So., 19.04.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TSV Weeze
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Kevelaerer SV
Sa., 25.04.26 16:00 Uhr TSV Weeze - VfL Rhede
So., 26.04.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Hamminkelner SV
So., 26.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Borussia Veen
So., 26.04.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Haldern
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Stenern - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Rindern
So., 26.04.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - DJK Twisteden
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Blau-Weiß Dingden II