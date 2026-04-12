Bezirksliga 4 live: So laufen die Spiele, die Ticker am Sonntag!

Schlüsselspiel für Goch II. – Foto: Susanne Schmidt

Spieltag 27 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Viktoria Goch II setzt im Abstiegskampf ein wichtiges Zeichen: Gegen den TSV Weeze fällt die Entscheidung spät - und bringt wertvolle Punkte im Tabellenkeller. TuS Xanten hat im Kreispokal Moers das Finale erreicht und deshalb geht es nun mit Selbstvertrauen in das Duell mit Tabellenführer VfL Rhede.

Viktoria Goch II hat sich im direkten Duell mit dem TSV Weeze wichtige Punkte im Abstiegskampf gesichert und klettert auf den Relegationsplatz. Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung: Marvin Kürbs traf in der 80. Minute zum entscheidenden 1:0 und sicherte seiner Mannschaft den Heimsieg. Während Goch II damit auf 28 Punkte klettert und sich etwas Luft verschafft, verpasst Weeze die Chance, sich weiter von der Gefahrenzone abzusetzen und bleibt im unteren Tabellenmittelfeld. Mit 35 Zählern ist die Ausgangslage des TSV Weeze aber nach wie vor eine gute.

Heute, 15:00 Uhr TuS Stenern TuS Stenern Hamminkelner SV Hamminkeln 15:00 PUSH

Spieltext TuS Stenern - Hamminkeln

Heute, 15:00 Uhr TuS Xanten TuS Xanten VfL Rhede VfL Rhede 15:00 PUSH

Spieltext TuS Xanten - VfL Rhede

Spieltext SGE B.-Hau - Kevelaer

Heute, 15:30 Uhr DJK Twisteden Twisteden Borussia Veen Veen 15:30 PUSH

Spieltext Twisteden - Veen

Heute, 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf SV Haldern SV Haldern 15:30 live PUSH

Spieltext Pfalzdorf - SV Haldern

Spieltext Broekhuysen - BW Dingden II

Spieltext Anholt - SF Lowick

Spieltext SV Friedrich - SV Rindern

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Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV 08/29 Friedrichsfeld

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Haldern - Sportfreunde Broekhuysen

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SGE Bedburg-Hau

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Stenern

So., 19.04.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Alemannia Pfalzdorf

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Westfalia Anholt

So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Viktoria Goch II

So., 19.04.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - TuS Xanten

So., 19.04.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TSV Weeze



29. Spieltag

Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Kevelaerer SV

Sa., 25.04.26 16:00 Uhr TSV Weeze - VfL Rhede

So., 26.04.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Hamminkelner SV

So., 26.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Borussia Veen

So., 26.04.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Haldern

So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Stenern - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Rindern

So., 26.04.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - DJK Twisteden

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Blau-Weiß Dingden II