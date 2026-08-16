Bezirksliga 4 live: So laufen die Spiele am Sonntag

1. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Alemannia Pfalzdorf verliert nach Führung gegen den Hamminkelner SV. Am Samstag stürmte SuS Dinslaken an die Spitze.
Der Hamminkelner SV ist der erste Tabellenführer der neuen Saison in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4. Im Eröffnungsspiel bei Alemannia Pfalzdorf lag die Mannschaft von Erdal Dasdan zunächst zurück, ehe Felix Becker die Partie innerhalb von nur drei Minuten drehte. Pfalzdorf ging durch Joel Maximilian Piskurek in Führung, musste sich am Ende aber mit 1:2 geschlagen geben.
Lange blieb das erste Saisonspiel ohne Treffer. Erst in der 61. Minute brachte Piskurek Alemannia Pfalzdorf mit 1:0 in Führung und bescherte der Mannschaft von Trainer Lars Völpert damit den ersten Treffer der neuen Spielzeit. Der Vorsprung hielt allerdings nur 13 Minuten. Becker erzielte in der 74. Minute den Ausgleich für den Hamminkelner SV - und legte nahezu unmittelbar nach.
Nur drei Minuten nach seinem ersten Treffer traf Becker erneut und drehte das Eröffnungsspiel mit seinem Doppelpack zum 2:1. Dasdan wechselte seinen Matchwinner in der 85. Minute für Diyar Coskun aus, wenig später brachte Hamminkeln den knappen Vorsprung über die Zeit. Angesichts des knappen Vorsprungs dürfte der HSV die Spitzenposition an diesem Wochenende wohl noch verlieren.
Sebastian Eisenstein brachte den SuS 09 in der 38. Minute in Führung und sorgte damit für den einzigen Treffer des ersten Durchgangs. Nach der Pause erhöhte Max Suchomel auf 2:0 (56.), nur drei Minuten später legte Stefan Frieler nach (59.). Damit war der Widerstand des SV Budberg II gebrochen, denn Dinslaken blieb offensiv konsequent.
Eisenstein schnürte in der 64. Minute seinen Doppelpack und stellte auf 4:0, ehe Colin Schmitt nur fünf Minuten später den Endstand herstellte (69.). Der SuS 09 Dinslaken übernimmt damit nach seinem ersten absolvierten Spiel zunächst die Tabellenführung, während der Aufsteiger aus Budberg zum Saisonstart ohne Punkt bleibt.
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Borussia Veen - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde 97/30 Lowick
Sa., 29.08.26 16:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Stenern
So., 30.08.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Alemannia Pfalzdorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Xanten - PSV Wesel
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Budberg II
So., 30.08.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - DJK Rhede
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Rindern
So., 30.08.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Hamminkelner SV