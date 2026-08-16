 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Bezirksliga 4 live: So laufen die Spiele am Sonntag

Bezirksliga 4: Der SuS 09 Dinslaken startet mit einem klaren Sieg in die neue Saison und schlägt Aufsteiger SV Budberg II mit 5:0. Sebastian Eisenstein trifft doppelt, vier weitere Tore fallen nach der Pause.

von André Nückel · Heute, 09:41 Uhr · 0 Leser
Pfalzdorf gegen Hamminkeln.
Pfalzdorf gegen Hamminkeln. – Foto: Arno Wirths

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Bezirksliga 4
PSV Wesel
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Kevelaer

1. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Alemannia Pfalzdorf verliert nach Führung gegen den Hamminkelner SV. Am Samstag stürmte SuS Dinslaken an die Spitze.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
1
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Abpfiff

Der Hamminkelner SV ist der erste Tabellenführer der neuen Saison in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4. Im Eröffnungsspiel bei Alemannia Pfalzdorf lag die Mannschaft von Erdal Dasdan zunächst zurück, ehe Felix Becker die Partie innerhalb von nur drei Minuten drehte. Pfalzdorf ging durch Joel Maximilian Piskurek in Führung, musste sich am Ende aber mit 1:2 geschlagen geben.

Lange blieb das erste Saisonspiel ohne Treffer. Erst in der 61. Minute brachte Piskurek Alemannia Pfalzdorf mit 1:0 in Führung und bescherte der Mannschaft von Trainer Lars Völpert damit den ersten Treffer der neuen Spielzeit. Der Vorsprung hielt allerdings nur 13 Minuten. Becker erzielte in der 74. Minute den Ausgleich für den Hamminkelner SV - und legte nahezu unmittelbar nach.

Nur drei Minuten nach seinem ersten Treffer traf Becker erneut und drehte das Eröffnungsspiel mit seinem Doppelpack zum 2:1. Dasdan wechselte seinen Matchwinner in der 85. Minute für Diyar Coskun aus, wenig später brachte Hamminkeln den knappen Vorsprung über die Zeit. Angesichts des knappen Vorsprungs dürfte der HSV die Spitzenposition an diesem Wochenende wohl noch verlieren.

Gestern, 17:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
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0
Abpfiff
Und das war bereits am Samstagabend der Fall: Der SuS 09 Dinslaken hat im ersten Saisonspiel ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und Aufsteiger SV Budberg II mit 5:0 geschlagen. Dabei hielt Budberg II die Partie lange offen, ehe Dinslaken noch vor der Pause erstmals traf. Nach dem Seitenwechsel zog der SuS dann davon und entschied die Begegnung innerhalb weniger Minuten.

Sebastian Eisenstein brachte den SuS 09 in der 38. Minute in Führung und sorgte damit für den einzigen Treffer des ersten Durchgangs. Nach der Pause erhöhte Max Suchomel auf 2:0 (56.), nur drei Minuten später legte Stefan Frieler nach (59.). Damit war der Widerstand des SV Budberg II gebrochen, denn Dinslaken blieb offensiv konsequent.

Eisenstein schnürte in der 64. Minute seinen Doppelpack und stellte auf 4:0, ehe Colin Schmitt nur fünf Minuten später den Endstand herstellte (69.). Der SuS 09 Dinslaken übernimmt damit nach seinem ersten absolvierten Spiel zunächst die Tabellenführung, während der Aufsteiger aus Budberg zum Saisonstart ohne Punkt bleibt.

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:00live
Spieltext Anholt - SF Lowick

Heute, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
15:30live
Spieltext Twisteden - BW Dingden II

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
15:00
Spieltext TuS Xanten - DJK Rhede

Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
15:30live
Spieltext SV Friedrich - TuS Stenern

Heute, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
16:00
Spieltext Kevelaer - PSV Wesel

Heute, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
15:00live
Spieltext TSV Weeze - SV Rindern

Heute, 15:00 Uhr
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
15:00
Spieltext Rheingold E. - Veen

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Das sind die nächsten Spieltage



3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Borussia Veen - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde 97/30 Lowick
Sa., 29.08.26 16:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Stenern
So., 30.08.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Alemannia Pfalzdorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Xanten - PSV Wesel
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Budberg II
So., 30.08.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - DJK Rhede
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Rindern
So., 30.08.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Hamminkelner SV

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