Allgemeines
SV Rindern spielt am Freitag zuhause.
SV Rindern spielt am Freitag zuhause.

Bezirksliga 4 live: So laufen die Spiele am Sonntag

Bezirksliga Niederrhein 4: Alemannia Pfalzdorf gastiert am Freitag beim Aufsteiger Hamminkelner SV, der SV Rindern empfängt parallel die DJK Twisteden.

Bezirksliga 4
SF Lowick
Kevelaer
Broekhuysen
SGE B.-Hau

Bezirksliga Niederrhein 4: Alemannia Pfalzdorf gastiert am Freitag beim Aufsteiger Hamminkelner SV, der SV Rindern empfängt parallel die DJK Twisteden. Außerdem am 6. Spieltag: das Topspiel zwischen VfL Rhede und Sportfreunde Broekhuysen.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
2
2
Abpfiff
Spieltext SV Rindern - Twisteden

Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
1
1
Abpfiff
Spieltext Hamminkeln - Pfalzdorf

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
1
0
Spieltext VfL Rhede - Broekhuysen

Heute, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
16:00live
Spieltext Kevelaer - Anholt

Heute, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
0
0
Spieltext TSV Weeze - SV Friedrich

Heute, 15:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
0
0
Spieltext SGE B.-Hau - TuS Stenern

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
0
0
Spieltext TuS Xanten - Vikt. Goch II

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
0
1
+Video
Spieltext BW Dingden II - SV Haldern

Heute, 13:15 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
1
1
Abpfiff
Spieltext SF Lowick - Veen

____

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Haldern
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Westfalia Anholt - VfL Rhede
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 28.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Hamminkelner SV
So., 28.09.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - SGE Bedburg-Hau
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Stenern - TSV Weeze
So., 28.09.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Rindern
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Kevelaerer SV

8. Spieltag
Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SV Haldern - Borussia Veen
Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - DJK Twisteden
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde Broekhuysen
So., 05.10.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Alemannia Pfalzdorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr VfL Rhede - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Xanten
So., 05.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch II
So., 05.10.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Westfalia Anholt
So., 05.10.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Stenern

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

