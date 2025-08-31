Bezirksliga 4 live: So laufen die restlichen Spiele

3. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4! Der VfL Rhede sichert die Tabellenführung, der SV Rindern, der Kevelaerer SV und Viktoria Goch II verlieren. Für den TSV Weeze war mehr drin.
Viktoria Goch II – Sportfreunde 97/30 Lowick 1:2
Viktoria Goch II: Pascal Mollenhauer, Lars Johnson, Jordi Barbara, Konstantin Schütz, Tim Müller, Kai Jaschek (57. Miguel Wurring), Arne Quernhorst (55. Igor Puschenkow), Marvin Gisberts (66. Niklas Peters), Robert Nafin, Leon Knak (75. Marvin Kürbs), Andrija Kurandic - Trainer: Ernes Tiganj
Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, Luca Bollmann, Christian Lörcks, Leonard Langenbrink, Steyn Wassink, Hannes Böing, Fynn Bennemann, Lukas Oostendorp, Mats Langenhoff, Elija Cürsgen, Hussein Merhi - Trainer: Marvin Tünte - Trainer: Marcus Schaffeld
Zuschauer: 170
Tore: 1:0 Andrija Kurandic (10.), 1:1 Leonard Langenbrink (52.), 1:2 Lukas Oostendorp (73.)
SV Blau-Weiß Dingden II – SV Rindern 4:2
SV Blau-Weiß Dingden II: Dennis Wanders, Memetsah Cakar, Michael Leyking, Marco Harbring, Kai Fiebig, Timo Holtkamp, Tobias Görkes, Mathis Schluse, Felix Leyking, Philipp Arnold, Tim Harbring - Trainer: Dirk Juch - Trainer: Izri Velija
SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Mika Winkler, Luca Alexander Polders, Cem Artas, Finn Tiemer, Christian Ploenes, Marten Albrecht, Marlon Irsch, Mohamad Al Ahmad, Lukas Müller - Trainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens
Schiedsrichter: Damian Schmidt
Tore: 1:0 Mathis Schluse (7.), 2:0 Mathis Schluse (26.), 3:0 Tim Harbring (46.), 3:1 Luca Alexander Polders (51.), 3:2 (57.), 4:2 Kai Fiebig (81.)
Alemannia Pfalzdorf – TSV Weeze 2:2
Alemannia Pfalzdorf: Levi Eckermann, Christian Urbanek, Tom-Luca Janßen, Lars Völpert (70. Klaas Hendricks), Nils Mildenberger, Nick Helmus, Luca Stratemann, Dominik Saat (78. Luca Kanders), Christian Emmers, Samouil Schiefer (78. Danijel Lorenz), Jamie Caspers (70. Marvin Flounders) - Trainer: Raphael Erps
TSV Weeze: Lukas Janssen, Florian Thomas, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler, Michael Thissen, Christian Feegers, Jonas Gorthmanns, Yannick Gorthmanns, Nderim Cerkinaj (61. Nils Giltjes), Louis Pacco (46. Eron Kashtanjeva), Nick Schwarma (80. Hakan Erkis) - Trainer: Ferhat Ökce
Schiedsrichter: k.A.
Tore: 0:1 Yannick Gorthmanns (3.), 0:2 Eron Kashtanjeva (60.), 1:2 Nick Helmus (83.), 2:2 Marvin Flounders (85.)
Rot: Florian Thomas (30./TSV Weeze/)
Gelb-Rot: Christian Emmers (89./Alemannia Pfalzdorf/)
DJK Twisteden – Kevelaerer SV 2:1
DJK Twisteden: Martin Voß, Niklas Heußen, Yannik Thielen, Mathis Opgenhoff, Alexander Rasch, Tom Cappel, Nico Lenz, Nikolas Dennesen (87. Steffen Douteil), Jordi Leck (75. Sander Jacobs), Fabian Rasch, Torben Schellenberg (86. Elias Janßen) - Trainer: Marcel te Nyenhuis - Trainer: Rainer Winkels
Kevelaerer SV: Ben-Luca Ingenfeld, Cedric Hacks, Nicolas Dittrich, Gian-Luca Dittrich, Leo Wienhofen, Andrea Dario Quarta, Dennis Tegeler, Tobias Bolz, Jona Wassen, Maximilian Gastens, Youssef Meherzi - Trainer: Patrick Znak
Schiedsrichter: Jan-Hendrik Helten (Bocholt) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Torben Schellenberg (12.), 1:1 Jona Wassen (17.), 2:1 Fabian Rasch (68.)
Borussia Veen – VfL Rhede 1:2
Borussia Veen: Janek Keusemann, Ken Klemmer, Martin Willemsen (56. Jakob Münzner), Hendrik Terlinden, Julian Schmelzer (77. Tom Conrad), Jan Büren, Marius Gietmann, Christian Quernhorst, Tim Lange (68. Philipp van Huet), Jonas van den Brock (68. Linus van Treek), George Michael Wiedemann (56. Felix Terlinden) - Trainer: Lukas Höptner
VfL Rhede: Marius Bauhaus, Luca Maximilian Schultze, Johannes Seggewiß, Noah Erik Zschoche, Kian Trompert, Noah Paß, David Adegboyega Weade, Len Stenneken, Maximilian Kreutzer, Qwenn Landzaat, Leon Franken - Trainer: Niklas Schemmer
Schiedsrichter: Sascha Hoffmann
Tore: 0:1 Leon Franken (20.), 0:2 Qwenn Landzaat (66.), 1:2 Philipp van Huet (90.+1)
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde Broekhuysen
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr SV Rindern - SV Haldern
So., 07.09.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 07.09.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - Westfalia Anholt
So., 07.09.25 15:00 Uhr VfL Rhede - DJK Twisteden
So., 07.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 07.09.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Borussia Veen
So., 07.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - Viktoria Goch II
So., 07.09.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Alemannia Pfalzdorf
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Kevelaerer SV
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - VfL Rhede
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Hamminkelner SV
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SGE Bedburg-Hau
So., 14.09.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Rindern
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Haldern - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 14.09.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TSV Weeze
So., 14.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - TuS Xanten