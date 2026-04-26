Bezirksliga 4 live: So laufen die Duelle am Sonntag

Teaser: Im Auftakt des 29. Spieltags der Bezirksliga 4 verpasst Viktoria Goch II einen möglichen Befreiungsschlag, obwohl Marvin Gisberts spät ausgleicht. Gegen den Kevelaerer SV ist sogar mehr drin, doch am Ende bleibt ein Punkt, der beiden Teams nur bedingt hilft. Der TSV Weeze ringt dem Spitzenreiter VfL Rhede ein 1:1 ab und zeigt eine stabile Leistung. Am Sonntag geht es weiter.
Zwischen Viktoria Goch II und dem Kevelaerer SV entwickelte sich eine Partie, in der die Gäste zunächst effizienter agierten und durch Gian-Luca Dittrich in Führung gingen (36.). Goch hielt dagegen, musste aber bis in die Schlussphase auf den Ausgleich warten, den schließlich Marvin Gisberts erzielte (80.), nachdem die Hausherren zuvor mehrfach den Weg nach vorne gesucht hatten. In den letzten Minuten hatte Viktoria Goch II sogar noch die große Chance auf den Sieg: Marvin Kürbs, der erst kurz zuvor eingewechselt worden war, hätte beinahe den entscheidenden Treffer markiert, traf jedoch nur die Latte. So blieb es beim Remis, das für beide Seiten unterschiedliche Auswirkungen hat.
Während der Kevelaerer SV im Rennen um die oberen Plätze wichtige Punkte liegen lässt und den Abstand nach ganz oben nicht verkürzen kann, bleibt Goch II im Tabellenkeller gefangen. Der Punktgewinn ist zwar ein kleiner Schritt, reicht im engen Abstiegskampf aber kaum aus, um entscheidend Boden gutzumachen – zumal Rang 15 weiterhin die Relegation bedeutet und die direkten Abstiegsplätze bedrohlich nah bleiben.
30. Spieltag
Mi., 29.04.26 19:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Stenern
Mi., 29.04.26 20:00 Uhr Hamminkelner SV - TSV Weeze
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr SV Rindern - SGE Bedburg-Hau
Sa., 02.05.26 17:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Viktoria Goch II
So., 03.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Kevelaerer SV
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Haldern - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 03.05.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Westfalia Anholt
So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde Broekhuysen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Xanten
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - VfL Rhede
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 10.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Alemannia Pfalzdorf
So., 10.05.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - DJK Twisteden
So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Stenern - SV Haldern
So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Rindern
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Borussia Veen
So., 10.05.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Hamminkelner SV